Blue Chip Investing MT5

5

Ecco Blue Chip Investing, un rivoluzionario robot Forex progettato per massimizzare i profitti senza sforzo. Specializzato nel Breakout e nel Trading di Volatilità, è lo strumento definitivo per i trader che cercano guadagni costanti.

Per prestazioni ottimali, esegui Blue Chip Investing esclusivamente sulla coppia EURCHF e sul timeframe orario (H1).

Caratteristiche chiave:

  • Alimentato da tecnologia AI avanzata, Blue Chip Investing analizza dati di mercato in tempo reale per identificare tendenze e prevedere risultati con precisione.
  • Con un'interfaccia utente intuitiva, i trader di qualsiasi livello di competenza possono facilmente navigare e utilizzare le sue capacità.
  • In costante miglioramento, il bot impara e si adatta alle condizioni di mercato in evoluzione, garantendo un successo continuo.
  • Dotato di un robusto sistema di gestione del rischio, ogni trade è protetto con funzionalità di stop loss e take profit adattate alle attuali condizioni di mercato.
  • Addestrato dal 2010 al 2020 e fornendo risultati live successivamente, Blue Chip Investing è ottimizzato per la dinamica di mercato attuale.
  • Assolutamente NESSUNA strategia come il grid o il martingale, privilegia una crescita stabile e sostenibile.

Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/116740

Blog di istruzioni: https://www.mql5.com/en/blogs/post/757370

Per ulteriori assistenza e per unirti al canale Telegram per ottenere futuri prodotti gratuiti e sconti, contattaci dopo l'acquisto e non dimenticare di leggere il post del blog prima di eseguire il robot.

Video didattici su YouTube sono disponibili alla fine della descrizione.

Sperimenta il potere di Blue Chip Investing e sblocca il tuo potenziale di trading oggi stesso.


Recensioni 1
Nice Trader OÜ
2642
Aller Uja 2024.05.30 12:54 
 

I am the first to review this EA, and the live results are very similar to the backtest results, which suggests it works well. The signals shared by the developer also confirm this nicely. The EA is suitable for beginners and can be used with a small starting capital, and the current price is definitely affordable for everyone. I am very satisfied with the EA at the moment and recommend it to others. I will certainly continue to update my review if I notice any significant changes in the EA's reliability.

