Frozen Pulse

Frozen Pulse - 交易的未来

一图EA： Frozen Pulse 应该只在一个图表上运行 (XAGUSD) M15  并自动交易所有符号。

Extra details on set-up: (link)

- 购买后请联系我们获取实时信号链接。

Backtests only work right with my provided settings. Contact me for details.

Pricing starts at 120. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 157.

Kindly join our MQL5 channel: (link)

  • 风险管理： 强大的内置止损和获利了结功能确保您的交易始终受到保护。
  • 简单设置： 无需复杂设置。只需将EA加载到您的图表上，它就可以开始工作！
  • 策略： 利用“Keltner通道突破”使用基于波动性的区间来识别潜在的突破交易。

Frozen Pulse？

  • 先进的算法用于更快的决策。
  • 针对像 XAGUSD 这样的波动市场进行了优化。
  • 支持多家低点差的经纪商。
  • 与权益公司挑战和资金账户表现良好。

使用我们复杂的策略，Frozen Pulse 确保在不同市场条件下进行稳定、高效和盈利的交易。无论您是初学者还是经验丰富的交易者，这个EA都能适应您的需求。

安装和设置

  1. 在您的MetaTrader平台上安装EA，并将其应用于一个图表 (XAGUSD)。
  2. 选择时间框架 (M15)，如有必要，调整手数，然后让EA完成其余的工作。
  3. 确保您的账户在VPS上持续运行，以便进行连续交易。

最低存款： 我们建议至少 $200，以获得最佳效果。

联系我们

购买后，请给我们发送私信，以获取私人Telegram频道的访问权限，在这里您将收到最新的更新、新闻和指示。这个专属频道仅对我们的客户开放！


