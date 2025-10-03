One-Chart EA : Frozen Pulse doit fonctionner sur un seul graphique (XAGUSD) M15 et échange automatiquement sur tous les symboles.

Extra details on set-up: (link) - Veuillez nous contacter pour le lien de signal en direct après l'achat. - Veuillez nous contacter pour le lien de signal en direct après l'achat.

Backtests only work right with my provided settings. Contact me for details. Pricing starts at 120. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 152.

Frozen Pulse - L'avenir du trading

Gestion des risques : Des fonctionnalités de stop-loss et de take-profit intégrées solides garantissent que vos opérations sont toujours protégées.

Configuration simple : Aucune configuration compliquée requise. Il vous suffit de charger l'EA sur votre graphique, et il est prêt à fonctionner !

Stratégie : Exploite les "Keltner Channel Breakouts" pour identifier les opérations de breakout potentielles en utilisant des bandes basées sur la volatilité.



Des algorithmes avancés pour une prise de décision plus rapide.

Optimisé pour les marchés volatils comme XAGUSD.

Compatible avec divers courtiers ayant de faibles spreads.

Fonctionne très bien avec les défis de sociétés de prop-trading et les comptes financés.

En utilisant nos stratégies sophistiquées, Frozen Pulse assure un trading stable, efficace et rentable sous différentes conditions de marché. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, cet EA s'adapte à vos besoins.

Installation et configuration

Installez l'EA sur votre plateforme MetaTrader et appliquez-le à un graphique (XAGUSD). Sélectionnez la période (M15), ajustez la taille du lot si nécessaire et laissez l'EA faire le reste. Assurez-vous que votre compte fonctionne sur un VPS pour un trading continu.

Dépôt minimum : Nous recommandons au moins 200 $ pour les meilleurs résultats.

Contactez-nous

Après l'achat, veuillez nous envoyer un message privé pour obtenir l'accès au canal Telegram privé, où vous recevrez les dernières mises à jour, nouvelles et instructions. Ce canal exclusif est uniquement disponible pour nos clients !