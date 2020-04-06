Frozen Pulse
- エキスパート
- Najlaa Alsalih
- バージョン: 2.43
- アップデート済み: 14 12月 2025
- アクティベーション: 20
Frozen Pulse - 取引の未来
ワンチャートEA： Frozen Pulseは1つのチャート（XAGUSD）M15 でのみ動作し、すべてのシンボルで自動的に取引を行います。
Extra details on set-up: (link)- 購入後にライブシグナルリンクについてお問い合わせください。
Backtests only work right with my provided settings. Contact me for details.
Pricing starts at 120. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 152.
- リスク管理： 強力な組み込みストップロスおよびテイクプロフィット機能により、常に取引が保護されます。
- シンプルな設定： 複雑な設定は不要です。チャートにEAをロードするだけで、すぐに使用可能です！
- 戦略： ボラティリティベースのバンドを使用して潜在的なブレイクアウト取引を特定するために「ケルトナーチャネルブレイクアウト」を活用します。
Frozen Pulseとは？
- 迅速な意思決定のための高度なアルゴリズム。
- XAGUSDのようなボラティリティの高い市場に最適化されています。
- 低スプレッドのさまざまなブローカーをサポートします。
- プロプファームチャレンジや資金提供アカウントに最適です。
当社の高度な戦略を使用することで、Frozen Pulseはさまざまな市場条件下で安定した効率的で利益を上げる取引を保証します。初心者でも経験豊富なトレーダーでも、このEAはあなたのニーズに適応します。
インストールとセットアップ
- MetaTraderプラットフォームにEAをインストールし、1つのチャート（XAGUSD）に適用します。
- 時間枠（M15）を選択し、必要に応じてロットサイズを調整し、EAに残りを任せます。
- 継続的な取引のために、アカウントがVPSで稼働していることを確認してください。
最低入金額： 最良の結果を得るために$200を推奨します。
お問い合わせ
購入後、プライベートメッセージを送信してプライベートTelegramチャンネルへのアクセスを取得してください。ここでは最新の更新、ニュース、および指示を受け取ることができます。この独占チャンネルは、私たちの顧客のみに提供されています！