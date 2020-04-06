Одночартовый EA: Frozen Pulse должен работать только на одном графике (XAGUSD) M15 и автоматически торгует на всех символах.

Extra details on set-up: (link) - Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения ссылки на живые сигналы после покупки. - Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения ссылки на живые сигналы после покупки.

Backtests only work right with my provided settings. Contact me for details. Pricing starts at 120. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 153.

Frozen Pulse - Будущее трейдинга

Управление рисками: Мощные встроенные функции стоп-лосс и тейк-профит обеспечивают защиту ваших сделок.

Мощные встроенные функции стоп-лосс и тейк-профит обеспечивают защиту ваших сделок. Простая настройка: Не требует сложных настроек. Просто загрузите EA на ваш график, и он готов к работе!

Не требует сложных настроек. Просто загрузите EA на ваш график, и он готов к работе! Стратегия: Использует "Пробой канала Келтнера" для идентификации потенциальных сделок на пробой с использованием волатильностных диапазонов.



Что такое Frozen Pulse?

Современные алгоритмы для более быстрого принятия решений.

Оптимизирован для волатильных рынков, таких как XAGUSD.

Поддерживает различных брокеров с низкими спредами.

Отлично работает с конкурсами проп-фирм и профинансированными аккаунтами.

Используя наши сложные стратегии, Frozen Pulse обеспечивает стабильную, эффективную и прибыльную торговлю в различных рыночных условиях. Будь вы начинающим или опытным трейдером, этот EA адаптируется к вашим нуждам.

Установка и настройка

Установите EA на вашу платформу MetaTrader и примените его к одному графику (XAGUSD). Выберите временной интервал (M15), при необходимости отрегулируйте размер лота и позвольте EA делать остальное. Убедитесь, что ваш аккаунт работает на VPS для непрерывной торговли.

Минимальный депозит: Рекомендуем не менее $200 для получения наилучших результатов.

Связаться с нами

После покупки, пожалуйста, отправьте нам личное сообщение, чтобы получить доступ к закрытому каналу в Telegram, где вы получите последние обновления, новости и инструкции. Этот эксклюзивный канал доступен только для наших клиентов!