Frozen Pulse
- Эксперты
- Najlaa Alsalih
- Версия: 2.43
- Обновлено: 14 декабря 2025
- Активации: 20
Одночартовый EA: Frozen Pulse должен работать только на одном графике (XAGUSD) M15 и автоматически торгует на всех символах.
Extra details on set-up: (link)- Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения ссылки на живые сигналы после покупки.
Backtests only work right with my provided settings. Contact me for details.
Pricing starts at 120. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 153.
Kindly join our MQL5 channel: (link)
- Управление рисками: Мощные встроенные функции стоп-лосс и тейк-профит обеспечивают защиту ваших сделок.
- Простая настройка: Не требует сложных настроек. Просто загрузите EA на ваш график, и он готов к работе!
- Стратегия: Использует "Пробой канала Келтнера" для идентификации потенциальных сделок на пробой с использованием волатильностных диапазонов.
Что такое Frozen Pulse?
- Современные алгоритмы для более быстрого принятия решений.
- Оптимизирован для волатильных рынков, таких как XAGUSD.
- Поддерживает различных брокеров с низкими спредами.
- Отлично работает с конкурсами проп-фирм и профинансированными аккаунтами.
Используя наши сложные стратегии, Frozen Pulse обеспечивает стабильную, эффективную и прибыльную торговлю в различных рыночных условиях. Будь вы начинающим или опытным трейдером, этот EA адаптируется к вашим нуждам.
Установка и настройка
- Установите EA на вашу платформу MetaTrader и примените его к одному графику (XAGUSD).
- Выберите временной интервал (M15), при необходимости отрегулируйте размер лота и позвольте EA делать остальное.
- Убедитесь, что ваш аккаунт работает на VPS для непрерывной торговли.
Минимальный депозит: Рекомендуем не менее $200 для получения наилучших результатов.
Связаться с нами
После покупки, пожалуйста, отправьте нам личное сообщение, чтобы получить доступ к закрытому каналу в Telegram, где вы получите последние обновления, новости и инструкции. Этот эксклюзивный канал доступен только для наших клиентов!