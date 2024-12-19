Secret Impulse

L'EA (Expert Advisor) apre una posizione quando il mercato inizia a muoversi durante la sessione di New York (volume più alto). In questo modo, il momentum viene mantenuto dal volume e possiamo raggiungere il Take Profit con alta probabilità in modo immediato.

Segnale https://www.mql5.com/en/blogs/post/764450


Entrata basata sul momentum durante la sessione di New York

L'EA rileva l'impulso nascosto attraverso gli FVG (Fair Value Gaps) su timeframe inferiori. Quando l'impulso viene rilevato poco prima o durante la sessione di New York, l'EA apre una posizione.

Gestione della posizione in base alla dinamica del mercato

Se il momentum scompare immediatamente, l'EA applica una delle seguenti tre strategie:

  • Attiva uno stop loss a un livello di prezzo identificato e interrompe l'operazione.
  • Attiva lo stop loss e apre una nuova posizione nella direzione opposta.
  • Continua a gestire la posizione iniziale aggiungendo o rimuovendo posizioni fino a ottenere un profitto.

Come utilizzare

Dopo l'acquisto, contattami per ricevere istruzioni dettagliate sulla configurazione. Sarà necessario configurare una connessione Internet per l'EA (i dati del book degli ordini validati da Rithmic sono utilizzati internamente).

Come fare un backtest

  • Esegui il test sull'oro (XAUUSD).
  • Timeframe: 1 minuto.
  • Imposta la dimensione del lotto nel campo "Lot Factor". 1x corrisponde a 0,01 lotti, 10x corrisponde a 0,1 lotti, e così via.
  • Imposta il drawdown massimo nella valuta del tuo conto, ad esempio 100 $. Se il drawdown raggiunge il valore specificato, tutte le posizioni verranno chiuse.


Altri dall’autore
Secret Impulse MT4
Eugen Funk
Experts
L'EA (Expert Advisor) apre una posizione quando il mercato inizia a muoversi durante la sessione di New York (volume più alto). In questo modo, il momentum viene mantenuto dal volume e possiamo raggiungere il Take Profit con alta probabilità in modo immediato. Segnale (292%, 10% DD):   https ://www .mql5 .com /en /signals /2274145 Entrata basata sul momentum durante la sessione di New York L'EA rileva l'impulso nascosto attraverso gli FVG (Fair Value Gaps) su timeframe inferiori. Quando l'impuls
AI for Gold MT4
Eugen Funk
Experts
AI for Gold is different to what you have seen so far for six reasons: Reason 1: This is a fully robustified and adaptable EA  The EA uses Price Action patterns and AI to predict the outcome of the incoming trade. This unique approach enables you to enjoy superior reliability without permanent relearning and anxiety of desintagration as it is common for AI other systems.  Read  here about this novel AI trade prediction system.  Reason 2: This is the best Gold Trading EA on the MQL market  I di
AI for Gold
Eugen Funk
4.14 (14)
Experts
Have manual trading, trading gurus, online seminars, account managers or trading bots failed to consistently generate trading profits for you as well? Let's face it... Real performance success is usually presented only for a very short period of time or even worse, within Telegram Channels where loosing trades are simply deleted.  But, here is the biggest and less obvious problem... the internet is full of naive strategies, which add to loosing positions and hope that the market will revert. Us
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
4.4 (5)
Experts
BFG9000 has two EAs inside: 1) 100% Autopilot. Run and forget mode. 2) You decide when to open a position and click on "buy" or "sell". The internal trade management system will add or reduce position size and manage your trade. The performance we observed so far is suprisingly good. Live Signal version 1.2+:  https://www.fxblue.com/users/bfgexecutor120 What is so super special? Executor. You click on buy or sell and the algorithm manages your trade. See performance in live signal. Combine th
Filtro:
Lorenz
150
Lorenz 2025.04.14 11:59 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Blue_Blud
154
Blue_Blud 2025.03.11 17:36 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Julian Alonso Gonzalez Stein
432
Julian Alonso Gonzalez Stein 2025.03.08 22:57 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Michael Siyunov
168
Michael Siyunov 2025.03.03 22:30 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Michael Arthur Schorr
1653
Michael Arthur Schorr 2025.02.22 17:27 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Torsten
311
Torsten 2025.02.18 09:55 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Eugen Funk
3925
Risposta dello sviluppatore Eugen Funk 2025.02.18 17:34
I am sorry to hear that. The comments in the forum have degraded away from construtive discussoins. I see my job to maintain the system and the keep it well operating dispite all the market shocks (recently happened). The promise to keep the account growing with moderate drawdown is still in place. As I say to everyone: please look at https://secret.ai-backbone.com for recommended SL. With that recommendation everyone would be in profit today. I understand that we all want a system with 0 risk and high reward. But this expectation makes us panic, interfere and loosing at the end. If you need information, please contact me via DM. I am very happy to help with any request. I wish you best success Torsten.
toshi
626
toshi 2025.02.14 23:59 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Eugen Funk
3925
Risposta dello sviluppatore Eugen Funk 2025.02.18 17:35
And still, its profitable over time :) I would love to see you revise the rating. Wish you all the best for your success.
Muhammad Fahad Ahmed Muhammad Mohiuddi
1053
Muhammad Fahad Ahmed Muhammad Mohiuddi 2025.02.14 18:15 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Alessandro Lopes Da Silva
273
Alessandro Lopes Da Silva 2025.02.10 11:53 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Tomas V.
120
Tomas V. 2025.02.08 02:23 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Jacobo Levy Zonana
190
Jacobo Levy Zonana 2025.01.22 11:24 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Eugen Funk
3925
Risposta dello sviluppatore Eugen Funk 2025.01.22 19:43
thank you very much :)
171254
849
171254 2025.01.21 18:23 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Eugen Funk
3925
Risposta dello sviluppatore Eugen Funk 2025.01.22 05:16
Thank you very much for your feedback.
juergen.timpte Timpte
996
juergen.timpte Timpte 2025.01.19 11:08 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Eugen Funk
3925
Risposta dello sviluppatore Eugen Funk 2025.01.19 11:14
Thank you very much!
Nikolai Kutsenko
852
Nikolai Kutsenko 2025.01.15 16:27 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Eugen Funk
3925
Risposta dello sviluppatore Eugen Funk 2025.01.15 16:45
Thank you very much!
Neiguaner johnny
340
Neiguaner johnny 2025.01.15 08:47 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

H20Real
535
H20Real 2025.01.14 11:41 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Eugen Funk
3925
Risposta dello sviluppatore Eugen Funk 2025.01.15 08:54
Thank you very much for your feedback!
Sheikh Tanver
172
Sheikh Tanver 2025.01.11 13:12 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Eugen Funk
3925
Risposta dello sviluppatore Eugen Funk 2025.01.11 14:10
Thank you very much for your feedback!
muckdouri
48
muckdouri 2025.01.11 12:13 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Stephen J Martret
2445
Stephen J Martret 2025.01.07 14:22 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Eugen Funk
3925
Risposta dello sviluppatore Eugen Funk 2025.01.07 14:41
Thank you very much for your feedback!
brainiacz
180
brainiacz 2025.01.06 14:47 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

12
Rispondi alla recensione