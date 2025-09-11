HedgeGrid Adaptive
- Experts
- Andrii Palchevskyi
- Versione: 1.3
- Attivazioni: 5
Descrizione breve Expert advisor di trading professionale che utilizza una strategia di griglia adattiva innovativa con copertura intelligente. Il sistema si adatta automaticamente alle condizioni di mercato e garantisce un trading stabile su qualsiasi coppia di valute e timeframe.
Caratteristiche principali Copertura adattiva
- Sistema intelligente di contro-posizioni
- Aggiunta automatica di coperture al raggiungimento del numero di livelli specificato
- Parametri personalizzabili di dimensione e passo di copertura
Sistema di griglia flessibile
- Passo di griglia personalizzabile in punti
- Aumento progressivo della dimensione del lotto ad ogni livello
- Numero massimo di livelli con protezione contro l'over-trading
Protezione multi-livello
- Controllo del drawdown massimo in percentuale
- Livello minimo di profitto per la chiusura delle posizioni
- Filtro dello spread massimo
- Verifica della modalità di trading del simbolo
Modalità operative
- Modalità automatica: Operazione continua con nuovi cicli
- Modalità unica: Esecuzione singola della strategia
- Pausa personalizzabile tra i cicli
Recupero dopo guasti
- Recupero automatico dello stato dopo riconnessione
- Analisi delle posizioni esistenti e continuazione del lavoro
- Conservazione delle informazioni del ciclo nei commenti delle posizioni
Parametri principali Impostazioni di trading
- InitialLot (0.01) - Dimensione iniziale del lotto
- GridStep (280) - Passo della griglia in punti
- LotIncrement (0.01) - Incremento del lotto per livello
- MaxLevels (30) - Numero massimo di livelli
- MinProfitClose (40.0) - Profitto minimo per la chiusura ($)
Gestione del rischio
- MaxDrawdownPercent (45.0) - Drawdown massimo (%)
- MaxSpreadPoints (30) - Spread massimo in punti
Copertura adattiva
- UseAdaptiveHedge (true) - Abilita copertura adattiva
- HedgeEveryLevels (4) - Aggiungi copertura ogni N livelli
- HedgeStartLot (0.02) - Dimensione iniziale del lotto di copertura
- HedgeIncrement (0.02) - Incremento del lotto di copertura
Specifiche tecniche Compatibilità
- Tutte le coppie di valute (Principali, Minori, Esotiche)
- Metalli e indici
- Qualsiasi timeframe
- Quotazioni a 4 e 5 cifre
- Broker ECN/STP
Requisiti di sistema
- MT5 build 2600+
- VPS raccomandato per operazione stabile
- Deposito minimo: da $1000
- Leva raccomandata: 1:200 e superiore
Vantaggi Performance
- Alta efficienza nei mercati di tendenza e laterali
- Risultati stabili indipendentemente dalle condizioni di mercato
- Codice ottimizzato per esecuzione veloce
Facilità d'uso
- Parametri intuitivi
- Documentazione dettagliata di configurazione
- Set pronti per diversi stili di trading
Affidabilità
- Sistema integrato di controllo errori
- Protezione contro situazioni di emergenza
- Recupero automatico del lavoro
Innovazione
- Algoritmo unico di copertura adattiva
- Gestione intelligente delle posizioni
- Sistema avanzato di analisi di mercato
Raccomandazioni d'uso Per principianti
- Utilizzare le impostazioni raccomandate
- Iniziare con account demo
- Testare su piccoli depositi
Per trader esperti
- Personalizzare i parametri secondo il proprio stile di trading
- Utilizzare come parte di un portafoglio di strategie
- Ottimizzare per strumenti specifici
Avvertenza: Il trading sui mercati finanziari comporta rischi. Si raccomandano test approfonditi su account demo prima di utilizzare fondi reali. I risultati passati non garantiscono redditività futura.