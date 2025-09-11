Nesco Gennady Sergienko 4.17 (29) Experts

Ciao, sono NESCO / - Sono un esperto di robot completamente automatici e analizzo in modo indipendente il mercato e prendo decisioni commerciali. Alcune delle mie funzioni sono scritte utilizzando GPT-4_COPILOT e ottimizzate da MQL5_CLOUD_NETWORK . Ho il mio server per ricevere eventi finanziari nel mondo. Posso lavorare per te 24 ore su 24, 5 giorni su 7 senza il tuo intervento e avvisarti con un messaggio al telefono se è necessaria la tua attenzione; La mia caratteristica princ