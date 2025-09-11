HedgeGrid Adaptive

Descrizione breve Expert advisor di trading professionale che utilizza una strategia di griglia adattiva innovativa con copertura intelligente. Il sistema si adatta automaticamente alle condizioni di mercato e garantisce un trading stabile su qualsiasi coppia di valute e timeframe.

Caratteristiche principali Copertura adattiva

  • Sistema intelligente di contro-posizioni
  • Aggiunta automatica di coperture al raggiungimento del numero di livelli specificato
  • Parametri personalizzabili di dimensione e passo di copertura

Sistema di griglia flessibile

  • Passo di griglia personalizzabile in punti
  • Aumento progressivo della dimensione del lotto ad ogni livello
  • Numero massimo di livelli con protezione contro l'over-trading

Protezione multi-livello

  • Controllo del drawdown massimo in percentuale
  • Livello minimo di profitto per la chiusura delle posizioni
  • Filtro dello spread massimo
  • Verifica della modalità di trading del simbolo

Modalità operative

  • Modalità automatica: Operazione continua con nuovi cicli
  • Modalità unica: Esecuzione singola della strategia
  • Pausa personalizzabile tra i cicli

Recupero dopo guasti

  • Recupero automatico dello stato dopo riconnessione
  • Analisi delle posizioni esistenti e continuazione del lavoro
  • Conservazione delle informazioni del ciclo nei commenti delle posizioni

Parametri principali Impostazioni di trading

  • InitialLot (0.01) - Dimensione iniziale del lotto
  • GridStep (280) - Passo della griglia in punti
  • LotIncrement (0.01) - Incremento del lotto per livello
  • MaxLevels (30) - Numero massimo di livelli
  • MinProfitClose (40.0) - Profitto minimo per la chiusura ($)

Gestione del rischio

  • MaxDrawdownPercent (45.0) - Drawdown massimo (%)
  • MaxSpreadPoints (30) - Spread massimo in punti

Copertura adattiva

  • UseAdaptiveHedge (true) - Abilita copertura adattiva
  • HedgeEveryLevels (4) - Aggiungi copertura ogni N livelli
  • HedgeStartLot (0.02) - Dimensione iniziale del lotto di copertura
  • HedgeIncrement (0.02) - Incremento del lotto di copertura

Specifiche tecniche Compatibilità

  • Tutte le coppie di valute (Principali, Minori, Esotiche)
  • Metalli e indici
  • Qualsiasi timeframe
  • Quotazioni a 4 e 5 cifre
  • Broker ECN/STP

Requisiti di sistema

  • MT5 build 2600+
  • VPS raccomandato per operazione stabile
  • Deposito minimo: da $1000
  • Leva raccomandata: 1:200 e superiore

Vantaggi Performance

  • Alta efficienza nei mercati di tendenza e laterali
  • Risultati stabili indipendentemente dalle condizioni di mercato
  • Codice ottimizzato per esecuzione veloce

Facilità d'uso

  • Parametri intuitivi
  • Documentazione dettagliata di configurazione
  • Set pronti per diversi stili di trading

Affidabilità

  • Sistema integrato di controllo errori
  • Protezione contro situazioni di emergenza
  • Recupero automatico del lavoro

Innovazione

  • Algoritmo unico di copertura adattiva
  • Gestione intelligente delle posizioni
  • Sistema avanzato di analisi di mercato

Raccomandazioni d'uso Per principianti

  • Utilizzare le impostazioni raccomandate
  • Iniziare con account demo
  • Testare su piccoli depositi

Per trader esperti

  • Personalizzare i parametri secondo il proprio stile di trading
  • Utilizzare come parte di un portafoglio di strategie
  • Ottimizzare per strumenti specifici

Avvertenza: Il trading sui mercati finanziari comporta rischi. Si raccomandano test approfonditi su account demo prima di utilizzare fondi reali. I risultati passati non garantiscono redditività futura.


