DualForce Recovery EA
- Experts
- Andrii Palchevskyi
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 5
Descrizione Breve
Consulente di trading che utilizza una strategia a due livelli con sistema avanzato di recupero dopo guasti. DualForce Recovery opera sul principio del trading tra due livelli di prezzo fissi con gestione progressiva del capitale e recupero automatico del contesto di trading.
Caratteristiche Principali
Sistema di Trading a Due Livelli
- Trading tra due livelli di prezzo fissi
- Alternanza tra posizioni BUY e SELL
- Aumento progressivo della dimensione delle posizioni secondo formula matematica
- Gestione intelligente degli ordini pendenti
Sistema Avanzato di Recupero
- Recupero automatico dopo guasti tecnici
- Salvataggio dei livelli di trading nella memoria del terminale
- Analisi delle posizioni esistenti al riavvio
- Validazione dello stato recuperato
- Commenti informativi delle posizioni con dati di trading
Gestione Adattiva del Capitale
- Prima posizione con Take Profit rapido
- Transizione in modalità accumulativa su movimento avverso
- Progressione geometrica delle dimensioni dei lotti
- Chiusura del paniere al raggiungimento del profitto obiettivo
Modalità di Funzionamento Flessibili
- Modalità unica: Esecuzione di un ciclo di trading
- Modalità continua: Riavvio automatico dei cicli
- Protezione contro istanze duplicate
Soluzioni di Trading Intelligenti
- Chiusura rapida della prima posizione tramite Take Profit
- Gestione del paniere di posizioni multiple
- Recupero automatico degli ordini pendenti
- Registrazione dettagliata per diagnostiche
Parametri Principali
Impostazioni di Trading
- StartLot (0.01) - Dimensione della posizione iniziale
- LotMultiplier (2.0) - Coefficiente di aumento del lotto
- StepPoints (400) - Distanza tra livelli di trading
- TakeProfitPoints (500) - Take Profit della prima posizione in punti
- CloseBasketProfit (9) - Profitto obiettivo del paniere in dollari
Impostazioni di Sistema
- TradeDirection - Direzione della prima posizione (BUY/SELL)
- MagicNumber (123) - Identificatore unico delle posizioni
- AutoRestart (true) - Riavvio automatico dei cicli
- RestartDelaySeconds (30) - Pausa tra cicli
- TimerSeconds (5) - Intervallo di monitoraggio del sistema
Specifiche Tecniche
Compatibilità
- ORO + Coppie di valute principali (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
- Coppie di valute incrociate
- Funziona su qualsiasi timeframe
- Solo conti hedging (obbligatorio!)
- Quotazioni a 4 e 5 cifre
Requisiti di Sistema
- MetaTrader 5 versione 2600+
- Conto di trading tipo hedging
- Connessione internet stabile (VPS raccomandato)
- Deposito minimo: da $1000
- Leva raccomandata: 1:200 e superiore
Vantaggi
Affidabilità di Recupero
- Sistema rivoluzionario di recupero automatico
- Preservazione di tutti i parametri criticamente importanti
- Continuazione del lavoro dopo qualsiasi guasto
- Protezione contro perdita di controllo del trading
Efficienza di Trading
- Alte prestazioni su mercati volatili
- Funziona in qualsiasi condizione di mercato
- Recupero rapido dopo movimenti avversi
- Risultati stabili con configurazione appropriata
Facilità d'Uso
- Impostazioni intuitive
- Gestione automatica senza interventi
- Parametri pronti per iniziare a lavorare
Innovazioni Tecnologiche
- Architettura moderna con protezione dagli errori
- Sistema ottimizzato di gestione dello stato
- Diagnostiche intelligenti e registrazione
- Codice professionale di livello MQL5 Market
Principio di Funzionamento di DualForce
DualForce Recovery stabilisce due livelli di trading a una distanza specificata l'uno dall'altro. Quando il prezzo raggiunge uno dei livelli, si apre una posizione nella direzione opposta al movimento.
Scenario di Profitto Rapido: Se la prima posizione si muove verso il profitto - si chiude tramite Take Profit, il ciclo si completa con successo.
Scenario di Accumulazione: Muovendosi verso il livello opposto, si apre una seconda posizione di dimensione aumentata, poi terza, quarta con aumento progressivo del lotto.
Completamento del Ciclo: Tutte le posizioni si chiudono simultaneamente al raggiungimento del profitto totale. Con la modalità automatica abilitata, inizia un nuovo ciclo.
Trading di Eventi Volatili (per trader esperti) Alcuni utenti avanzati applicano DualForce Recovery durante l'uscita di importanti notizie economiche, stabilendo direzioni opposte su grafici diversi. ATTENZIONE: Questo approccio è estremamente rischioso e richiede una comprensione profonda del mercato e vasta esperienza di trading.
Hedging Manuale delle Posizioni DualForce Recovery può essere utilizzato come strumento per l'hedging automatico di posizioni manuali. Imposta LotMultiplier = 1.0, e il sistema aprirà posizioni opposte di volume uguale, fornendo hedging bilanciato senza aumento progressivo del lotto.
Strumenti Raccomandati
- Ottimali: XAUUSD, EURUSD, USDJPY
- Buoni: GBPUSD, USDCAD
- Sperimentali: AUDUSD, EURJPY, NZDUSD
Gestione del Rischio
Requisiti Obbligatori
- Test su conto demo minimo 2-4 settimane
- Utilizzo solo di conti hedging
- VPS per funzionamento stabile 24/7
- Dimensione sufficiente del deposito (da $1000)
Controllo del Rischio
- Utilizzo solo di parte del deposito (non più del 50%)
- Monitoraggio delle dimensioni delle posizioni aperte
- Preparazione per drawdown temporanei
- Comprensione dei principi martingala
Avvertenze
- Il sistema utilizza aumento progressivo del lotto
- Richiede stabilità psicologica
- Non adatto per depositi piccoli
Caratteristiche Uniche di Recovery
Ciò che rende speciale DualForce Recovery:
- Salvataggio automatico dei livelli di trading in variabili globali
- Validazione dei dati recuperati per integrità
- Commenti intelligenti delle posizioni con informazioni di trading
- Protezione contro l'avvio di istanze duplicate
Esclusione di Responsabilità
Il trading sul mercato valutario Forex comporta alti rischi finanziari e non è adatto a tutti gli investitori. Prima di prendere una decisione di investimento, dovreste studiare attentamente tutte le caratteristiche e i rischi di questo tipo di attività.
DualForce Recovery utilizza una strategia con aumento progressivo della dimensione delle posizioni, che può portare a drawdown significativi sotto condizioni di mercato sfavorevoli. I risultati passati non sono garanzia di redditività futura.
Utilizzate il consulente solo con comprensione di tutti i rischi e con fondi la cui perdita potete permettervi.