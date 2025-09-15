DualForce Recovery EA

Descrizione Breve

Consulente di trading che utilizza una strategia a due livelli con sistema avanzato di recupero dopo guasti. DualForce Recovery opera sul principio del trading tra due livelli di prezzo fissi con gestione progressiva del capitale e recupero automatico del contesto di trading.

Caratteristiche Principali

Sistema di Trading a Due Livelli

Trading tra due livelli di prezzo fissi

Alternanza tra posizioni BUY e SELL

Aumento progressivo della dimensione delle posizioni secondo formula matematica

Gestione intelligente degli ordini pendenti

Sistema Avanzato di Recupero

Recupero automatico dopo guasti tecnici

Salvataggio dei livelli di trading nella memoria del terminale

Analisi delle posizioni esistenti al riavvio

Validazione dello stato recuperato

Commenti informativi delle posizioni con dati di trading

Gestione Adattiva del Capitale

Prima posizione con Take Profit rapido

Transizione in modalità accumulativa su movimento avverso

Progressione geometrica delle dimensioni dei lotti

Chiusura del paniere al raggiungimento del profitto obiettivo

Modalità di Funzionamento Flessibili

Modalità unica: Esecuzione di un ciclo di trading

Modalità continua: Riavvio automatico dei cicli

Protezione contro istanze duplicate

Soluzioni di Trading Intelligenti

Chiusura rapida della prima posizione tramite Take Profit

Gestione del paniere di posizioni multiple

Recupero automatico degli ordini pendenti

Registrazione dettagliata per diagnostiche

Parametri Principali

Impostazioni di Trading

StartLot (0.01) - Dimensione della posizione iniziale

LotMultiplier (2.0) - Coefficiente di aumento del lotto

StepPoints (400) - Distanza tra livelli di trading

TakeProfitPoints (500) - Take Profit della prima posizione in punti

CloseBasketProfit (9) - Profitto obiettivo del paniere in dollari

Impostazioni di Sistema

TradeDirection - Direzione della prima posizione (BUY/SELL)

MagicNumber (123) - Identificatore unico delle posizioni

AutoRestart (true) - Riavvio automatico dei cicli

RestartDelaySeconds (30) - Pausa tra cicli

TimerSeconds (5) - Intervallo di monitoraggio del sistema

Specifiche Tecniche

Compatibilità

ORO + Coppie di valute principali (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Coppie di valute incrociate

Funziona su qualsiasi timeframe

Solo conti hedging (obbligatorio!)

Quotazioni a 4 e 5 cifre

Requisiti di Sistema

MetaTrader 5 versione 2600+

Conto di trading tipo hedging

Connessione internet stabile (VPS raccomandato)

Deposito minimo: da $1000

Leva raccomandata: 1:200 e superiore

Vantaggi

Affidabilità di Recupero

Sistema rivoluzionario di recupero automatico

Preservazione di tutti i parametri criticamente importanti

Continuazione del lavoro dopo qualsiasi guasto

Protezione contro perdita di controllo del trading

Efficienza di Trading

Alte prestazioni su mercati volatili

Funziona in qualsiasi condizione di mercato

Recupero rapido dopo movimenti avversi

Risultati stabili con configurazione appropriata

Facilità d'Uso

Impostazioni intuitive

Gestione automatica senza interventi

Parametri pronti per iniziare a lavorare

Innovazioni Tecnologiche

Architettura moderna con protezione dagli errori

Sistema ottimizzato di gestione dello stato

Diagnostiche intelligenti e registrazione

Codice professionale di livello MQL5 Market

Principio di Funzionamento di DualForce

DualForce Recovery stabilisce due livelli di trading a una distanza specificata l'uno dall'altro. Quando il prezzo raggiunge uno dei livelli, si apre una posizione nella direzione opposta al movimento.

Scenario di Profitto Rapido: Se la prima posizione si muove verso il profitto - si chiude tramite Take Profit, il ciclo si completa con successo.

Scenario di Accumulazione: Muovendosi verso il livello opposto, si apre una seconda posizione di dimensione aumentata, poi terza, quarta con aumento progressivo del lotto.

Completamento del Ciclo: Tutte le posizioni si chiudono simultaneamente al raggiungimento del profitto totale. Con la modalità automatica abilitata, inizia un nuovo ciclo.

Trading di Eventi Volatili (per trader esperti) Alcuni utenti avanzati applicano DualForce Recovery durante l'uscita di importanti notizie economiche, stabilendo direzioni opposte su grafici diversi. ATTENZIONE: Questo approccio è estremamente rischioso e richiede una comprensione profonda del mercato e vasta esperienza di trading.

Hedging Manuale delle Posizioni DualForce Recovery può essere utilizzato come strumento per l'hedging automatico di posizioni manuali. Imposta LotMultiplier = 1.0, e il sistema aprirà posizioni opposte di volume uguale, fornendo hedging bilanciato senza aumento progressivo del lotto.

Strumenti Raccomandati

Ottimali: XAUUSD, EURUSD, USDJPY

Buoni: GBPUSD, USDCAD

Sperimentali: AUDUSD, EURJPY, NZDUSD

Gestione del Rischio

Requisiti Obbligatori

Test su conto demo minimo 2-4 settimane

Utilizzo solo di conti hedging

VPS per funzionamento stabile 24/7

Dimensione sufficiente del deposito (da $1000)

Controllo del Rischio

Utilizzo solo di parte del deposito (non più del 50%)

Monitoraggio delle dimensioni delle posizioni aperte

Preparazione per drawdown temporanei

Comprensione dei principi martingala

Avvertenze

Il sistema utilizza aumento progressivo del lotto

Richiede stabilità psicologica

Non adatto per depositi piccoli

Caratteristiche Uniche di Recovery

Ciò che rende speciale DualForce Recovery:

Salvataggio automatico dei livelli di trading in variabili globali

Validazione dei dati recuperati per integrità

Commenti intelligenti delle posizioni con informazioni di trading

Protezione contro l'avvio di istanze duplicate

Esclusione di Responsabilità

Il trading sul mercato valutario Forex comporta alti rischi finanziari e non è adatto a tutti gli investitori. Prima di prendere una decisione di investimento, dovreste studiare attentamente tutte le caratteristiche e i rischi di questo tipo di attività.

DualForce Recovery utilizza una strategia con aumento progressivo della dimensione delle posizioni, che può portare a drawdown significativi sotto condizioni di mercato sfavorevoli. I risultati passati non sono garanzia di redditività futura.

Utilizzate il consulente solo con comprensione di tutti i rischi e con fondi la cui perdita potete permettervi.



