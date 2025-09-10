MSP_Bridge est l'utilitaire gratuit qui connecte AI Grok 4 au RiskKILLER AI Navigator, un assistant de direction du marché et de stratégie basé sur l'IA multi-timeframes.



Ce bundle vous aidera à obtenir des insights de niveau institutionnel avec une analyse de tendance, de sentiment et macroéconomique pilotée par l'IA, adaptée à votre style de trading.







RiskKILLER AI Navigator [ MT5 - MT4 ]







Mise en œuvre





Téléchargez-le et suivez les instructions ci-dessous.



Nous sommes à votre disposition en cas de difficultés, il suffit d'envoyer un message privé.



