MSP Bridge
- Utilitaires
- Christophe Pa Trouillas
- Version: 1.0
MSP_Bridge est l'utilitaire gratuit qui connecte AI Grok 4 au RiskKILLER AI Navigator, un assistant de direction du marché et de stratégie basé sur l'IA multi-timeframes.
Ce bundle vous aidera à obtenir des insights de niveau institutionnel avec une analyse de tendance, de sentiment et macroéconomique pilotée par l'IA, adaptée à votre style de trading.
RiskKILLER AI Navigator [ MT5 - MT4 ]
Mise en œuvre
Téléchargez-le et suivez les instructions ci-dessous.
Nous sommes à votre disposition en cas de difficultés, il suffit d'envoyer un message privé.
