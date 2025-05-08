RiskGuard Quantum Simulator

Quantum Simulator – Scopri la potenza del rischio dinamico Quantum

Quantum Simulator è un Expert Advisor progettato per dimostrare l’efficacia della funzione Quantum, integrata nel sistema RiskGuard Management.

Attraverso una semplice interfaccia, puoi simulare una curva di equity partendo da un conto fisso di 100.000€, inserendo le tue statistiche personali:

  • Win Rate (%)

  • Rapporto rischio/rendimento medio

  • Numero di trade

  • Drawdown massimo desiderato

  • (opzionale) Drawdown minimo accettabile

L’EA esegue una simulazione Monte Carlo per calcolare la percentuale di rischio ottimale, in grado di rispettare i limiti di drawdown dichiarati.
Una volta generata l’equity, potrai confrontare visivamente:

  • la curva basata su rischio fisso tradizionale

  • la curva ottenuta con il rischio dinamico Quantum


A cosa serve?

Quantum Simulator ti permette di osservare come il rischio adattivo Quantum si comporta su una determinata sequenza di trade. È pensato per offrire al trader una visione concreta del potenziale della funzione Quantum, parte integrante di RiskGuard Management, dove viene applicata in tempo reale durante l’operatività.


Perché utilizzarlo?

  • Valuta l’impatto reale del rischio dinamico sulla tua strategia

  • Confronta scenari simulati con e senza Quantum

  • Preparati all’utilizzo consapevole di RiskGuard Management


Recensioni 3
galalex88
29
galalex88 2025.05.10 06:19 
 

Simulatore incredibile!! Calcola in automatico il miglior rischio da usare su ogni trade. Ho fatto un test con i miei trade precedenti e usando il simulatore, i risultati sono pazzeschi!

Altri dall’autore
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilità
ATTENZIONE  per una versione di prova gratuita visita il mio sito web. Manuale RiskGuard Management — Il tuo alleato definitivo per un trading senza compromessi. Lot Calculator — Calcolo automatico della size. Quantum — Rischio automatico per massimizzare i profitti e ridurre i drawdown. Automatic Journal — Incluso e scaricabile gratuitamente dal mio sito. Automatic Screenshot — Due screenshot: uno in apertura e uno in chiusura del trade. Partial Profit — Uscite parziali gestite in modo intell
RiskGuard Management MT4
MONTORIO MICHELE
5 (3)
Utilità
ATTENZIONE   l'expert non funziona in strategy tester, per una versione di prova visita il mio profilo. ATTENZIONE   l'expert deve restare con lo storico operazioni in " STORICO COMPLETO " Manuale per il Download del journal automatico visita il mio profilo RiskGuard Management – Il trading professionale, senza compromessi RiskGuard Management è l’alleato definitivo per ogni trader che desidera massimizzare i profitti e minimizzare le perdite con una gestione del rischio evoluta. Non è solo un
Rispondi alla recensione