RiskGuard Quantum Simulator
- Utilità
- MONTORIO MICHELE
- Versione: 3.0
- Aggiornato: 18 dicembre 2025
Quantum Simulator – Scopri la potenza del rischio dinamico Quantum
Quantum Simulator è un Expert Advisor progettato per dimostrare l’efficacia della funzione Quantum, integrata nel sistema RiskGuard Management.
Attraverso una semplice interfaccia, puoi simulare una curva di equity partendo da un conto fisso di 100.000€, inserendo le tue statistiche personali:
-
Win Rate (%)
-
Rapporto rischio/rendimento medio
-
Numero di trade
-
Drawdown massimo desiderato
-
(opzionale) Drawdown minimo accettabile
L’EA esegue una simulazione Monte Carlo per calcolare la percentuale di rischio ottimale, in grado di rispettare i limiti di drawdown dichiarati.
Una volta generata l’equity, potrai confrontare visivamente:
-
la curva basata su rischio fisso tradizionale
-
la curva ottenuta con il rischio dinamico Quantum
A cosa serve?
Quantum Simulator ti permette di osservare come il rischio adattivo Quantum si comporta su una determinata sequenza di trade. È pensato per offrire al trader una visione concreta del potenziale della funzione Quantum, parte integrante di RiskGuard Management, dove viene applicata in tempo reale durante l’operatività.
Perché utilizzarlo?
-
Valuta l’impatto reale del rischio dinamico sulla tua strategia
-
Confronta scenari simulati con e senza Quantum
-
Preparati all’utilizzo consapevole di RiskGuard Management
Simulatore incredibile!! Calcola in automatico il miglior rischio da usare su ogni trade. Ho fatto un test con i miei trade precedenti e usando il simulatore, i risultati sono pazzeschi!