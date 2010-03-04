Indices Pulse

Il Robot Definitivo per Prop Firm e Trader al Dettaglio (US30, NAS100, US500) - Un semplice abbonamento da $34/mese.

Stanco di perdere le mosse redditizie sui principali indici? Lotti con le regole di drawdown delle prop firm? Lascia che uno strumento professionale faccia il lavoro pesante. Indices Pulse è un potente Expert Advisor completamente automatizzato per MetaTrader 5, meticolosamente progettato per conquistare la volatilità degli indici globali. Non è solo un altro EA; è il tuo partner di trading disciplinato 24/5, progettato con un unico scopo: eseguire una strategia ad alta probabilità con una gestione del rischio solida come la roccia.

Stai affrontando queste sfide?

  • Fallire le sfide delle Prop Firm? Le rigide regole di drawdown giornaliero e massimo sono dure. Una brutta giornata può rovinare settimane di progressi.

  • Trading di vendetta? Lasciare che le emozioni dettino le tue decisioni dopo una perdita, portando a perdite maggiori.

  • Non abbastanza tempo davanti allo schermo? Le mosse migliori avvengono quando sei impegnato. Non puoi essere alla tua scrivania per ogni apertura di mercato.

  • Paralisi da analisi? Pensare troppo a ogni setup finché l'opportunità non è passata.

Indices Pulse è la soluzione. Opera con una strategia chiara e meccanica senza paura, avidità o esitazione, affrontando direttamente i maggiori problemi che frenano i trader.

Progettato per il tuo successo: Prop Firm e Conti al Dettaglio

Questo EA è costruito per servire due tipi chiave di trader:

  • Per il trader di Prop Firm: Questa è la tua arma segreta per superare le valutazioni e gestire i conti finanziati. Il Limite di Perdita Giornaliero è il tuo scudo indistruttibile, che interrompe automaticamente tutte le operazioni per assicurarti di non violare MAI le regole di drawdown. Il Filtro Notizie e il Timer di Sessione gestiscono con facilità le restrizioni richieste.

  • Per il piccolo investitore: Fai crescere il tuo conto con un approccio logico e a rischio gestito. La Dimensione del Lotto Basata sulla Percentuale assicura che ogni operazione rischi solo una piccola e comoda frazione del tuo capitale. L'intelligente Trailing Stop lavora instancabilmente per bloccare i profitti, proteggendo i tuoi sudati guadagni e massimizzando le operazioni vincenti.

Caratteristiche principali: Il tuo kit di strumenti di trading completo

  • Ottimizzazione multi-indice: Realizzato con maestria per gli indici più popolari al mondo: S&P 500 (US500), Dow Jones (US30), Nasdaq 100 (NAS100 / USTEC), DAX (DE40 / GER40), FTSE 100 (UK100).

  • Doppi algoritmi di trading: Passa da una delle due strategie integrate e distinte per adattarti al carattere mutevole del mercato.

  • Protezione Avanzata del Rischio: La protezione del tuo capitale è fondamentale. Include dimensione del lotto dinamica, blocco P/L giornaliero e protezione da spread e slippage.

  • Gestione Intelligente delle Operazioni: Stop Loss intelligente, Take Profit calcolato in base al rapporto Rischio/Rendimento e Trailing Stop per proteggere i profitti.

  • Controllo completo di sessioni e notizie: Finestre di trading personalizzate, chiusura prima della fine della sessione e filtro per notizie ad alto impatto per evitare il caos.

Siamo il tuo partner nel trading

Il tuo successo è il nostro obiettivo. Il feedback della community è ciò che guida il miglioramento costante.

  • Hai un'idea? Condividi i tuoi suggerimenti nella sezione Commenti! Li leggiamo tutti.

  • Ami l'EA? Per favore, lascia una Recensione positiva! Aiuta altri trader a scoprire questo potente strumento.

  • Hai bisogno di aiuto? Contattami direttamente per supporto o per richiedere file .set personalizzati, anche se stai usando solo la versione demo. Siamo qui per aiutarti a ottenere il massimo da Indices Pulse.

Inizia in 3 semplici passaggi:

  1. Abbonati: Inizia la tua licenza mensile per soli $34.

  2. Attiva: Collega Indices Pulse a un grafico (es. US500, H1).

  3. Configura e Abilita: Carica un file .set raccomandato o regola le impostazioni di rischio a tuo piacimento, e lascia che l'EA inizi il suo lavoro.

Smetti di giocare d'azzardo e inizia a fare trading con un sistema professionale e automatizzato.

Abbonati a Indices Pulse oggi!


