- Md Abdul Manann
Stanco di perdere le mosse redditizie sui principali indici? Lotti con le regole di drawdown delle prop firm? Lascia che uno strumento professionale faccia il lavoro pesante. Indices Pulse è un potente Expert Advisor completamente automatizzato per MetaTrader 5, meticolosamente progettato per conquistare la volatilità degli indici globali. Non è solo un altro EA; è il tuo partner di trading disciplinato 24/5, progettato con un unico scopo: eseguire una strategia ad alta probabilità con una gestione del rischio solida come la roccia.
Stai affrontando queste sfide?
Fallire le sfide delle Prop Firm? Le rigide regole di drawdown giornaliero e massimo sono dure. Una brutta giornata può rovinare settimane di progressi.
Trading di vendetta? Lasciare che le emozioni dettino le tue decisioni dopo una perdita, portando a perdite maggiori.
Non abbastanza tempo davanti allo schermo? Le mosse migliori avvengono quando sei impegnato. Non puoi essere alla tua scrivania per ogni apertura di mercato.
Paralisi da analisi? Pensare troppo a ogni setup finché l'opportunità non è passata.
Indices Pulse è la soluzione. Opera con una strategia chiara e meccanica senza paura, avidità o esitazione, affrontando direttamente i maggiori problemi che frenano i trader.
Progettato per il tuo successo: Prop Firm e Conti al Dettaglio
Questo EA è costruito per servire due tipi chiave di trader:
Per il trader di Prop Firm: Questa è la tua arma segreta per superare le valutazioni e gestire i conti finanziati. Il Limite di Perdita Giornaliero è il tuo scudo indistruttibile, che interrompe automaticamente tutte le operazioni per assicurarti di non violare MAI le regole di drawdown. Il Filtro Notizie e il Timer di Sessione gestiscono con facilità le restrizioni richieste.
Per il piccolo investitore: Fai crescere il tuo conto con un approccio logico e a rischio gestito. La Dimensione del Lotto Basata sulla Percentuale assicura che ogni operazione rischi solo una piccola e comoda frazione del tuo capitale. L'intelligente Trailing Stop lavora instancabilmente per bloccare i profitti, proteggendo i tuoi sudati guadagni e massimizzando le operazioni vincenti.
Caratteristiche principali: Il tuo kit di strumenti di trading completo
Ottimizzazione multi-indice: Realizzato con maestria per gli indici più popolari al mondo: S&P 500 (US500), Dow Jones (US30), Nasdaq 100 (NAS100 / USTEC), DAX (DE40 / GER40), FTSE 100 (UK100).
Doppi algoritmi di trading: Passa da una delle due strategie integrate e distinte per adattarti al carattere mutevole del mercato.
Protezione Avanzata del Rischio: La protezione del tuo capitale è fondamentale. Include dimensione del lotto dinamica, blocco P/L giornaliero e protezione da spread e slippage.
Gestione Intelligente delle Operazioni: Stop Loss intelligente, Take Profit calcolato in base al rapporto Rischio/Rendimento e Trailing Stop per proteggere i profitti.
Controllo completo di sessioni e notizie: Finestre di trading personalizzate, chiusura prima della fine della sessione e filtro per notizie ad alto impatto per evitare il caos.
Siamo il tuo partner nel trading
Il tuo successo è il nostro obiettivo. Il feedback della community è ciò che guida il miglioramento costante.
Hai un'idea? Condividi i tuoi suggerimenti nella sezione Commenti! Li leggiamo tutti.
Ami l'EA? Per favore, lascia una Recensione positiva! Aiuta altri trader a scoprire questo potente strumento.
Hai bisogno di aiuto? Contattami direttamente per supporto o per richiedere file .set personalizzati, anche se stai usando solo la versione demo. Siamo qui per aiutarti a ottenere il massimo da Indices Pulse.
Inizia in 3 semplici passaggi:
Abbonati: Inizia la tua licenza mensile per soli $34.
Attiva: Collega Indices Pulse a un grafico (es. US500, H1).
Configura e Abilita: Carica un file .set raccomandato o regola le impostazioni di rischio a tuo piacimento, e lascia che l'EA inizi il suo lavoro.
Smetti di giocare d'azzardo e inizia a fare trading con un sistema professionale e automatizzato.
Abbonati a Indices Pulse oggi!