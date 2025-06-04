Support Resistance Sensitifity

🇬🇧 Description (English)

Support & Resistance Zone Indicator

This indicator dynamically identifies and draws support and resistance zones based on recent price action and fractal patterns. By analyzing ZigZag pivot points and tracking price reactions (touches, bounces, and breaks), the indicator determines the strength and validity of each zone.

Key Features:

Multi-Timeframe Support: Can work across different timeframes.

Fractal-Based Detection: Utilizes both fast and slow fractal detection to find significant swing points.

Zone Classification: Zones are categorized as Weak, Untested, Verified, Proven, or Turncoat depending on how the price reacts.

Automatic Zone Merging: Overlapping zones are intelligently merged to avoid clutter and highlight meaningful levels.

Turncoat Recognition: Detects zones that switch roles (from support to resistance or vice versa).

Alerts & Visuals: Optional display of zone info and alert checking for user awareness.

This tool is ideal for traders who rely on price structure and seek cleaner, dynamic support/resistance levels rather than static horizontal lines.









🇮🇩 Deskripsi (Bahasa Indonesia)

Indikator Zona Support & Resistance

Indikator ini secara dinamis mengidentifikasi dan menggambar zona support dan resistance berdasarkan pergerakan harga terbaru serta pola fraktal. Dengan menganalisis titik-titik ZigZag dan reaksi harga (sentuhan, pantulan, dan penembusan), indikator ini menentukan kekuatan dan validitas masing-masing zona.

Fitur Utama:

Dukungan Multi-Timeframe: Dapat digunakan pada berbagai timeframe.

Deteksi Fraktal: Menggunakan deteksi fraktal cepat dan lambat untuk menemukan titik ayunan signifikan.

Klasifikasi Zona: Zona dikategorikan sebagai Lemah, Belum Diuji, Terkonfirmasi, Terbukti, atau Turncoat tergantung pada interaksi harga.

Penggabungan Zona Otomatis: Zona yang tumpang tindih digabungkan secara cerdas untuk mengurangi kekacauan dan menyoroti level yang benar-benar penting.

Deteksi Turncoat: Mengidentifikasi zona yang beralih fungsi (dari support ke resistance atau sebaliknya).

Notifikasi & Tampilan Visual: Opsional untuk menampilkan informasi zona dan pemeriksaan alert.

Cocok untuk trader yang fokus pada struktur harga dan menginginkan level support/resistance yang lebih dinamis dan bersih dibandingkan garis horizontal statis.







