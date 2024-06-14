Asseto FX
- Experts
- ALGOECLIPSE LTD
- Versione: 5.0
- Attivazioni: 20
Presentazione di Asseto FX EA, l'algoritmo definitivo per i trader giornalieri seri. Questo sofisticato ma intuitivo EA utilizza intervalli di tempo per determinare la direzione della tendenza quotidiana. A differenza di molti altri programmi sul mercato, Asseto FX EA impiega una vera strategia di day trading senza ricorrere a funzionalità di martingala o griglia per far sembrare 'redditizia' una strategia non redditizia. Invece, segue un concetto logico e robusto che offre risultati reali. Con oltre 20 anni di risultati di backtesting utilizzando i dati Premium di Dukascopy, puoi fidarti dell'affidabilità dei suoi dataset.
Asseto FX EA utilizza un filtro di intervallo di tempo per identificare l'inizio di tendenze potenzialmente lunghe ogni giorno. Il mercato trova spesso la sua direzione nelle ore del mattino e questo advisor esperto è progettato per trovare queste tendenze dopo il breakout mattutino. Applica quindi vari filtri per garantire che vengano eseguiti solo i trade con la massima probabilità, massimizzando i guadagni e mantenendo basso il rischio. Inoltre, puoi utilizzare questo EA per fare trading su una varietà di breakout temporali grazie alla sua personalizzazione senza pari.
È importante notare che Asseto FX EA non è un EA che vince sempre, a differenza di molti altri sul mercato che alla fine si schiantano e perdono l'intero conto. Questo EA può sperimentare periodi di drawdown, ma adotta un approccio a lungo termine, rendendolo una soluzione "imposta e dimentica" per i trader che cercano una crescita sostenibile nel tempo.
Con un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione, inclusi numerosi filtri e regolazioni, puoi adattare l'EA alle tue esigenze specifiche.
Asseto FX EA: LOGICA REALE, STRATEGIA REALE e RISULTATI REALI.
Usa le impostazioni standard: Basso rischio = 1%, Rischio medio = 5%, Alto rischio = 10%
Raccomandazioni:
- Saldo minimo: $100
- Timeframe: H1
- Coppia: USDJPY
- Tipo di broker: QUALSIASI
- Tipo di conto: QUALSIASI
Spiegazione degli input:
- Tipo di MM: Scegli il tipo di calcolo dei lotti, fisso o percentuale dinamica per trade
- Lotti fissi: Inserisci i lotti fissi da utilizzare per trade
- Percentuale dinamica per trade: Inserisci il rischio dinamico per trade (in percentuale %)
- Ora di inizio dell'intervallo: L'ora di inizio per il calcolo dell'intervallo
- Minuto di inizio dell'intervallo: Il minuto di inizio per il calcolo dell'intervallo
- Ora di fine dell'intervallo: L'ora di fine per il calcolo dell'intervallo
- Minuto di fine dell'intervallo: Il minuto di fine per il calcolo dell'intervallo
- Ora di cancellazione dell'ordine pendente: Ora di cancellazione degli ordini pendenti (ora di scadenza dell'ordine)
- Minuto di cancellazione dell'ordine pendente: Minuto di cancellazione degli ordini pendenti (minuto di scadenza dell'ordine)
- Ora di chiusura delle posizioni: Ora di chiusura delle posizioni aperte
- Minuto di chiusura delle posizioni: Minuto di chiusura delle posizioni aperte
- Fattore di stop loss: Dove viene posizionato lo stop loss rispetto alla dimensione dell'intervallo (se scelto 1, lo SL sarà dall'altro lato dell'intervallo)
- Fattore di take profit: Dove viene posizionato il take profit rispetto alla dimensione dell'intervallo (se scelto 1, il TP sarà alla stessa distanza dell'intervallo)
- Fattore di stop loss a pareggio: Scegli quando vuoi che lo SL venga spostato a pareggio, calcolato in relazione alla dimensione dell'intervallo
- Trailing stop loss al fattore rischio:ricompensa: Scegli se vuoi un trailing stop loss, calcolato in relazione alla dimensione dell'intervallo
- Tipo di filtro dell'intervallo: Dimensione minima e massima per l'intervallo. Scegli il calcolo qui.
