MA Percentile Bands
- Indicatori
- Daniel Naranjo Morales
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
MA Percentile Bands
Questo indicatore offre un approccio statistico e sfumato all'analisi della relazione tra due medie mobili. Invece di concentrarsi unicamente sugli incroci, MA Percentile Bands misura la distanza tra una media mobile veloce e una lenta e la confronta con il suo storico recente. Ciò consente ai trader di identificare quando la separazione tra le medie mobili è statisticamente significativa, fornendo spunti unici sul momentum del mercato e sui potenziali punti di esaurimento.
L'indicatore è visualizzato in una finestra separata per maggiore chiarezza e si compone di due elementi principali:
-
Distanza MA (Istogramma): Mostra la distanza assoluta tra la media mobile veloce e quella lenta per ogni barra. Un istogramma in crescita indica che le medie mobili si stanno allontanando, suggerendo un aumento del momentum.
-
Soglia Percentile (Linea): Questa è la caratteristica principale dell'indicatore. Calcola una soglia dinamica basata su un percentile definito dall'utente delle distanze tra le MA, calcolato su un periodo di riferimento specificato. Ad esempio, un'impostazione al 90° percentile significa che la linea rappresenta un livello di distanza che è stato superato solo il 10% delle volte all'interno del periodo di riferimento.
Come Funziona e i Suoi Vantaggi
Il vantaggio principale di MA Percentile Bands è la sua natura auto-adattiva. La distanza "normale" tra due medie mobili varia notevolmente a seconda della volatilità dell'asset e del timeframe del grafico. Un divario di 20 pip potrebbe essere significativo su un grafico M15 per l'EUR/USD, ma trascurabile su un grafico giornaliero per una criptovaluta volatile.
La Soglia Percentile risolve questo problema. Calcola automaticamente cosa costituisce una separazione "ampia" o "insolita" basandosi sul comportamento recente dello strumento. Ciò significa che l'indicatore fornisce un contesto coerente senza la necessità di aggiustamenti manuali quando si passa da un simbolo o timeframe a un altro.
Come Può Essere Utile nell'Analisi di Trading
I trader possono utilizzare le informazioni fornite da MA Percentile Bands in diversi modi:
-
Identificare Movimenti Potenzialmente Sovraestesi: Quando l'istogramma della Distanza MA supera la linea della Soglia Percentile, segnala che il movimento di prezzo attuale ha allontanato le medie mobili a un livello storicamente raro. Questo può suggerire che un trend è sovraesteso e potrebbe essere prossimo a un consolidamento o un pullback.
-
Valutare il Momentum del Trend: Un periodo prolungato in cui la Distanza MA rimane elevata (sebbene non necessariamente al di sopra della soglia) può indicare un trend forte e sano. Al contrario, un istogramma in calo suggerisce che il momentum sta svanendo, il che potrebbe precedere un cambiamento di trend.
-
Filtro di Volatilità: Il livello stesso della linea della Soglia Percentile può fungere da indicatore di volatilità. Una linea di soglia in aumento indica che la distanza tipica tra le medie mobili sta crescendo, segnalando un ambiente di mercato più volatile.
Parametri di Input
L'indicatore è completamente personalizzabile per adattarsi al tuo stile di trading e alle tue esigenze di analisi.
Impostazioni Medie Mobili
-
Periodo MA Veloce (Fast MA Period): Il periodo per la media mobile più veloce.
-
Periodo MA Lenta (Slow MA Period): Il periodo per la media mobile più lenta.
-
Metodo MA (MA Method): Il metodo di calcolo per le medie mobili (es. Semplice, Esponenziale, Smussata, Ponderata Lineare).
-
Fonte del Prezzo (Price Source): La fonte del prezzo da utilizzare per i calcoli delle MA (es. Chiusura, Apertura, Mediano).
Impostazioni Filtro Storico
-
Periodo di Riferimento (Lookback Period): Il numero di barre passate utilizzate per calcolare il percentile storico. Un valore più grande fornisce una soglia statisticamente più stabile, mentre un valore più piccolo lo rende più reattivo ai recenti cambiamenti del mercato.
-
Soglia Percentile (%) (Percentile Threshold): Il livello di percentile utilizzato per calcolare la linea di soglia. Un valore di 90 significa che la linea sarà impostata a un livello tale per cui la distanza tra le MA è stata al di sotto di esso per il 90% del periodo di riferimento. Questo aiuta a definire ciò che si considera una deviazione statisticamente significativa.