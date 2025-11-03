Dream Chaser
- Experts
- Roman Lomaev
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Dream Chaser è un Expert Advisor potente e multifunzionale che combina l'analisi della volatilità di mercato con una strategia di grid trading. È progettato per la ricerca automatica dei punti di ingresso e la gestione delle posizioni, dotato di un'interfaccia visiva conveniente per il controllo manuale.
🎯 Caratteristiche Principali
-
Strategia Ibrida: Utilizza l'analisi delle dimensioni delle candele per l'ingresso iniziale e il metodo grid per la media.
-
Pannello di Controllo Visivo: Include un display informativo e pulsanti manuali per il trader.
-
Sistema di Gestione del Rischio: Calcolo automatico del lotto e controllo del numero massimo di ordini.
-
Versatilità: Può funzionare su qualsiasi timeframe e coppia di valute.
⚙️ Impostazioni Dettagliate
Gestione del Denaro e del Rischio
|Parametro
|Valore Predefinito
|Descrizione
|Risk
|0.5
|Percentuale di rischio dal deposito per il calcolo automatico della dimensione del lotto.
|ProfitPips
|30
|Profitto target complessivo in pips per chiudere tutti gli ordini dell'Expert Advisor.
|MaxOrders
|200
|Numero massimo di ordini aperti simultaneamente.
|Magic
|2025
|Identificatore univoco (Numero Magico) per gli ordini dell'Expert Advisor.
Logica di Trading e Analisi
|Parametro
|Valore Predefinito
|Descrizione
|ExpBar
|2.9
|Moltiplicatore per determinare la dimensione estrema della candela.
|HowBar
|1000
|Numero di barre storiche per calcolare la dimensione media della candela.
Restrizioni Temporali
|Parametro
|Valore Predefinito
|Descrizione
|TimeStart
|3
|Ora di inizio della sessione di trading.
|TimeEnd
|23
|Ora di fine della sessione di trading.
Prestazioni e Interfaccia
|Parametro
|Valore Predefinito
|Descrizione
|SpeedEA
|500
|Velocità dell'Expert Advisor (intervallo di aggiornamento in millisecondi).
|Info
|true
|Abilita/disabilita il pannello delle informazioni sul grafico.
🤖 Come Funziona
1. Logica di Apertura Posizione
L'Expert Advisor opera in due fasi:
-
Segnale Iniziale:
-
Segnale di ACQUISTO: Generato se una candela rialzista chiude e la sua dimensione (Massimo - Minimo) supera DimensioneMediaCandela * ExpBar .
-
Segnale di VENDITA: Generato se una candela ribassista chiude e la sua dimensione (Massimo - Minimo) supera DimensioneMediaCandela * ExpBar .
-
-
Strategia Grid:
-
Quando appare un nuovo segnale (candela estrema) e ci sono già ordini aperti, l'Expert Advisor apre un ordine aggiuntivo nella stessa direzione del segnale, facendo la media del prezzo di ingresso complessivo.
-
2. Condizioni per il Trading
-
Il trading è attivo solo tra TimeStart e TimeEnd .
-
Non ci devono essere ordini già aperti dall'Expert Advisor sulla barra corrente (evita ingressi multipli sulla stessa candela).
3. Logica di Chiusura Posizione
-
Tutti gli ordini vengono chiusi quando il profitto totale raggiunge ProfitPips pips.
📊 Pannello Informazioni
L'Expert Advisor visualizza un pannello avanzato sul grafico con informazioni chiave per il trader:
-
Livello di stop minimo (in pips)
-
Dimensione media della barra per il periodo calcolato
-
Saldo e Capitale del conto
-
Profitto Attuale:
-
Sulla coppia di valuta corrente
-
Profitto totale su tutte le coppie
-
Profitto di oggi, settimana e mese
-
💡 Raccomandazioni per l'Uso
-
Deposito Raccomandato: Da $1000 quando si trading con un lotto minimo di 0.01.
-
Coppie di Valute: Qualsiasi.
-
Timeframe: Qualsiasi (l'ottimale dipende dalla volatilità della coppia).
-
Tipo di Conto: Qualsiasi (ECN, Standard, Micro, ecc.).
-
Server: L'uso di un VPS non è obbligatorio ma è raccomandato per un funzionamento ininterrotto.
Nota: Come per qualsiasi Expert Advisor, si raccomanda vivamente di eseguire test approfonditi su storico e test in forward (su un account demo) prima di utilizzarlo su un account reale per comprenderne tutte le caratteristiche in diverse condizioni di mercato.