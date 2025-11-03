Dream Chaser

🚀 Dream Chaser: Expert Advisor per MetaTrader 4

Dream Chaser è un Expert Advisor potente e multifunzionale che combina l'analisi della volatilità di mercato con una strategia di grid trading. È progettato per la ricerca automatica dei punti di ingresso e la gestione delle posizioni, dotato di un'interfaccia visiva conveniente per il controllo manuale.

🎯 Caratteristiche Principali

  • Strategia Ibrida: Utilizza l'analisi delle dimensioni delle candele per l'ingresso iniziale e il metodo grid per la media.

  • Pannello di Controllo Visivo: Include un display informativo e pulsanti manuali per il trader.

  • Sistema di Gestione del Rischio: Calcolo automatico del lotto e controllo del numero massimo di ordini.

  • Versatilità: Può funzionare su qualsiasi timeframe e coppia di valute.

⚙️ Impostazioni Dettagliate

Gestione del Denaro e del Rischio

Parametro Valore Predefinito Descrizione
Risk 0.5 Percentuale di rischio dal deposito per il calcolo automatico della dimensione del lotto.
ProfitPips 30 Profitto target complessivo in pips per chiudere tutti gli ordini dell'Expert Advisor.
MaxOrders 200 Numero massimo di ordini aperti simultaneamente.
Magic 2025 Identificatore univoco (Numero Magico) per gli ordini dell'Expert Advisor.

Logica di Trading e Analisi

Parametro Valore Predefinito Descrizione
ExpBar 2.9 Moltiplicatore per determinare la dimensione estrema della candela.
HowBar 1000 Numero di barre storiche per calcolare la dimensione media della candela.

Restrizioni Temporali

Parametro Valore Predefinito Descrizione
TimeStart 3 Ora di inizio della sessione di trading.
TimeEnd 23 Ora di fine della sessione di trading.

Prestazioni e Interfaccia

Parametro Valore Predefinito Descrizione
SpeedEA 500 Velocità dell'Expert Advisor (intervallo di aggiornamento in millisecondi).
Info true Abilita/disabilita il pannello delle informazioni sul grafico.

🤖 Come Funziona

1. Logica di Apertura Posizione

L'Expert Advisor opera in due fasi:

  • Segnale Iniziale:

    • Segnale di ACQUISTO: Generato se una candela rialzista chiude e la sua dimensione (Massimo - Minimo) supera  DimensioneMediaCandela * ExpBar .

    • Segnale di VENDITA: Generato se una candela ribassista chiude e la sua dimensione (Massimo - Minimo) supera  DimensioneMediaCandela * ExpBar .

  • Strategia Grid:

    • Quando appare un nuovo segnale (candela estrema) e ci sono già ordini aperti, l'Expert Advisor apre un ordine aggiuntivo nella stessa direzione del segnale, facendo la media del prezzo di ingresso complessivo.

2. Condizioni per il Trading

  • Il trading è attivo solo tra  TimeStart  e  TimeEnd .

  • Non ci devono essere ordini già aperti dall'Expert Advisor sulla barra corrente (evita ingressi multipli sulla stessa candela).

3. Logica di Chiusura Posizione

  • Tutti gli ordini vengono chiusi quando il profitto totale raggiunge  ProfitPips  pips.

📊 Pannello Informazioni

L'Expert Advisor visualizza un pannello avanzato sul grafico con informazioni chiave per il trader:

  • Livello di stop minimo (in pips)

  • Dimensione media della barra per il periodo calcolato

  • Saldo e Capitale del conto

  • Profitto Attuale:

    • Sulla coppia di valuta corrente

    • Profitto totale su tutte le coppie

    • Profitto di oggi, settimana e mese

💡 Raccomandazioni per l'Uso

  • Deposito Raccomandato: Da $1000 quando si trading con un lotto minimo di 0.01.

  • Coppie di Valute: Qualsiasi.

  • Timeframe: Qualsiasi (l'ottimale dipende dalla volatilità della coppia).

  • Tipo di Conto: Qualsiasi (ECN, Standard, Micro, ecc.).

  • Server: L'uso di un VPS non è obbligatorio ma è raccomandato per un funzionamento ininterrotto.

Nota: Come per qualsiasi Expert Advisor, si raccomanda vivamente di eseguire test approfonditi su storico e test in forward (su un account demo) prima di utilizzarlo su un account reale per comprenderne tutte le caratteristiche in diverse condizioni di mercato.


