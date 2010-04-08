TrendCrossover EA

Descrizione del prodotto

Questo Expert Advisor (EA) è ideale per i trader che desiderano un approccio sistematico e disciplinato al trading, eliminando le decisioni emotive e garantendo un'esecuzione coerente delle operazioni.





Vantaggi

Trading automatizzato: l'EA elimina la necessità di interventi manuali, consentendo di operare 24 ore su 24, 5 giorni su 7, senza monitorare i mercati.





Gestione del rischio: livelli fissi di stop loss e take profit garantiscono il controllo del rischio, mentre il trailing stop blocca i profitti.





Filtro RSI: aggiunge un ulteriore livello di conferma, riducendo i falsi segnali e migliorando la precisione delle operazioni.





Protezione del capitale: l'EA interrompe l'attività di trading quando il capitale triplica, salvaguardando i profitti.





Perché scegliere questo EA?

Semplicità: facile da configurare e utilizzare, anche per i principianti.





Affidabilità: dotato di solide funzionalità di gestione del rischio per proteggere il capitale.





Flessibilità: parametri personalizzabili consentono di adattare l'EA alle diverse condizioni di mercato.





Coerenza: automatizza una strategia crossover comprovata, garantendo un trading disciplinato.





Ideale per

Trader che cercano una soluzione completamente automatizzata.





Coloro che preferiscono un approccio sistematico al trading.





Principianti ed esperti che desiderano risparmiare tempo e ridurre l'emotività nel trading.





Inizia oggi stesso

Acquista l'EA, collegalo al tuo grafico e lascia che gestisca il trading per te. Grazie alle sue funzionalità avanzate e alle impostazioni personalizzabili, questo EA è uno strumento potente per ottenere risultati costanti nel mercato forex.