HighLow Swing MT5

HighLow Swing — Indicatore di Rilevamento di Tendenza e Swing

Descrizione:
HighLow Swing è un potente indicatore di rilevamento di tendenza e swing, progettato per aiutare i trader a identificare facilmente i principali punti di svolta del mercato e le direzioni di tendenza su qualsiasi timeframe del grafico. Evidenzia massimi e minimi significativi, disegna cerchi di tendenza basati sulla struttura dello swing e aiuta a rimanere al passo con il momentum del mercato con chiari segnali visivi.

Caratteristiche principali:
1. Rilevamento dei Punti Swing: rileva e contrassegna automaticamente i massimi e minimi importanti dello swing sul grafico con cerchi colorati chiari.
2. Identificazione del Trend: utilizza l'analisi dei massimi/minimi dello swing combinata con l'azione del prezzo per determinare il trend del mercato: rialzista, ribassista o neutrale.
3. Segnali di Trend Visivi: mostra cerchi intuitivi che mostrano la direzione del trend attuale direttamente sul grafico.
4. Periodo di Lookback Configurabile: personalizza la sensibilità del rilevamento dello swing con un periodo di Lookback regolabile per adattarsi a diversi mercati e timeframe.
5. Leggero ed Efficiente: ottimizzato per funzionare senza problemi su tutti i simboli e timeframe senza rallentare la piattaforma. 6. Facile da usare: input semplici con output visivi chiari rendono questo indicatore adatto sia ai principianti che ai trader esperti.

Parametri di input
Parametro - Descrizione
1. EnableTrendDetection - Attiva/disattiva il sistema di rilevamento del trend. Utilizzalo per abilitare o disabilitare le frecce e le linee di tendenza.

2. SwingLookback - Numero di barre utilizzate per identificare i massimi e i minimi dello swing. Valori più alti rilevano swing più ampi ma segnali più lenti. Il valore predefinito è 20 barre.

Come si usa
1. Collega l'indicatore al tuo grafico.
2. Regola il valore di SwingLookback per controllare la sensibilità del rilevamento dello swing.
3. Osserva i punti di swing contrassegnati con cerchi rossi (massimi) e blu (minimi).
