Half Trend Heikin Ashi
- Indicatori
- Agus Santoso
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 13 giugno 2025
- Attivazioni: 20
Versione MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/139061
Versione MT5 https://www.mql5.com/en/market/product/139062
Half Trend Heikin Ashi Dashboard – Scanner di tendenza intelligente multi-coppia e multi-timeframe
Half Trend Heikin Ashi Dashboard è uno strumento analitico rivoluzionario che combina la potenza di due degli indicatori preferiti dai trader – Half Trend e Heikin Ashi – in un'unica dashboard compatta e informativa. Progettato specificamente per i trader che desiderano monitorare decine di coppie e più timeframe su un'unica schermata, questo indicatore fornisce segnali di tendenza chiari e accurati, in modo da non perdere mai una potenziale opportunità di ingresso.
Caratteristiche principali:
Scansione multi-coppia
Monitora fino a 30 simboli contemporaneamente! Personalizza con la tua watchlist (XAUUSD, NAS100, EURUSD, ecc.).
Supporto multi-timeframe
Rileva segnali di trend da M1 a MN, adatto sia agli scalper che agli swing trader.
Dashboard visiva
Un'interfaccia pulita e professionale che mostra lo stato attuale del trend (ACQUISTA / VENDI / ATTENDI) con codici colore di facile lettura.
Avvisi e notifiche in tempo reale
Ricevi una notifica quando appare un nuovo segnale, direttamente sullo schermo, via email o tramite notifiche sul cellulare.
Heikin Ashi + Half Trend Logic
Una combinazione di due metodi popolari per una conferma più forte del trend e un filtraggio del rumore più efficace.
Click-To-Chart
Basta cliccare su una coppia o un timeframe nella dashboard e il grafico si aprirà automaticamente: risparmia tempo per fare trading velocemente.
Perché scegliere questo indicatore?
Alta efficienza: non è più necessario aprire più grafici. Un'unica dashboard, tutti i segnali.
Flessibile: può essere utilizzato per tutti i tipi di coppie: forex, indici, materie prime, criptovalute.
Preciso: utilizza la combinazione unica di smoothing Heikin Ashi e visualizzazione Half Trend.
Leggero: non appesantisce il terminale, adatto a tutte le specifiche del PC.
Adatto a:
Day trader che necessitano di risposte rapide
Scalper che si affidano a segnali validi da diverse coppie
Swing trader che attendono la conferma dei trend su più timeframe
Utilizzatori di sistemi manuali e semiautomatici