MAs COMBO
- Indicatori
- Dora Nafwa Mwabini
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 17 gennaio 2023
MAs COMBO - Scopri un indicatore di media mobile semplice ma potente per MT4!
Questo indicatore personalizzato è costruito attorno a una combinazione intelligente di medie mobili semplici, perfetto per identificare configurazioni di trading ad alta probabilità con il minimo sforzo.
Anche se sei un principiante nel trading, individuerai rapidamente segnali di trading chiari e redditizi grazie alla logica semplice di questo indicatore. Il riconoscimento dei pattern è così intuitivo che sia i principianti che i trader esperti possono trarne beneficio fin da subito!
Perché amerai questo indicatore:
1. Viene fornito con impostazioni di input preconfigurate, quindi puoi iniziare a usarlo immediatamente, senza bisogno di configurazioni complesse.
2. I colori personalizzabili ti consentono di personalizzare il grafico in base al tuo stile.
3. I parametri integrati gestiscono tutto il lavoro pesante per le impostazioni della media mobile, risparmiando tempo e congetture.
Perfetto per tutti gli stili di trading:
1. Operazioni a lungo termine? Usalo su timeframe più lunghi per una conferma del trend più forte e profitti migliori.
2. Scalping a breve termine? Applicalo su timeframe inferiori (sotto H1): fai attenzione al rumore di mercato per ottenere risultati ottimali.
NOVITÀ! Funzionalità aggiornate:
1. Avvisi in tempo reale all'incrocio delle medie mobili: non perdere mai un setup!
2. Segnali di trading fruibili: scopri se acquistare o vendere al momento dell'incrocio.
3. Informazioni di ingresso precise: ricevi avvisi con i livelli di prezzo esatti (Ask o Bid) per piazzare il tuo ordine in tutta sicurezza.
Che tu stia sviluppando il tuo primo conto di trading o aggiungendo una strategia di livello professionale, questo indicatore è uno strumento affidabile che offre un valore costante.
Pronto per il trading a mani libere?
Porta il tuo trading a un livello superiore con le versioni automatizzate Expert Advisor di questa strategia:
Conta in modo intelligente i candlestick dopo ogni incrocio per confermare il momentum e filtrare i falsi segnali, garantendo che gli ingressi si basino su una solida continuazione del trend piuttosto che su rumori, trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Ideale se preferisci un approccio completamente indipendente basato sulla comprovata logica delle medie mobili.
Un'automazione più avanzata, sviluppata specificamente attorno all'indicatore MAs COMBO. Utilizza la stessa logica di crossover, ma aggiunge gestione del rischio, trailing stop e supporto multi-coppia per prestazioni migliorate.
Entrambi gli EA sono progettati per rispecchiare la precisione dell'indicatore eseguendo le operazioni automaticamente, senza bisogno di alcun intervento manuale!
Scopri la libertà del trading automatizzato basato sulla stessa strategia collaudata e affidabile che alimenta l'indicatore.
Conclusione
L'indicatore MAs COMBO è uno strumento indispensabile per i trader che desiderano chiarezza, coerenza e semplicità nell'identificazione dei crossover delle medie mobili.
Che tu faccia trading manualmente o che preferisca l'automazione, questo indicatore e i suoi EA equivalenti sono una combinazione vincente: offrono logica comprovata, prestazioni a mani libere e risultati di trading reali.
Acquista oggi stesso l'indicatore MAs COMBO e abbinalo ai suoi EA per liberare tutto il tuo potenziale di trading!