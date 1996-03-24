GW AI Scalping
- Experts
- Amer Juabra
- Versione: 1.6
- Aggiornato: 10 settembre 2025
- Attivazioni: 12
Panoramica dei parametri
GW AI Scalping (Gold Warrior) è un bot di trading rivoluzionario progettato per fornire una strategia di trading robusta e affidabile per il mercato dell'oro. A differenza di molti altri bot che si basano su sistemi rischiosi di griglia/martingala, GW AI Scalping adotta un approccio sofisticato ma diretto basato su medie mobili, indicatori di momentum e livelli di Fibonacci.
Perché scegliere GW AI Scalping?
La maggior parte degli EA di trading dell'oro sul mercato utilizza strategie rischiose di griglia/martingala che possono portare a perdite significative. Queste strategie possono sembrare buone nei backtest ma spesso si traducono in un margin call e una completa cancellazione dell'account durante il trading live.
GW AI Scalping si distingue per l'utilizzo di una vera strategia di trading focalizzata sulle rotture dei livelli di supporto e resistenza giornalieri, garantendo che ogni operazione sia calcolata e che il rischio sia gestito efficacemente.
Caratteristiche principali
Strategia di incrocio delle EMA: Rileva le tendenze di mercato utilizzando EMA a 10 periodi e 50 periodi.
Conferma dell'indicatore di momentum: Assicura che le negoziazioni siano allineate con la forza di mercato.
Convalida delle bande di Bollinger: Verifica le tendenze con l'azione dei prezzi rispetto alle bande di Bollinger.
Gestione automatica delle posizioni: Include regolazioni dello stop loss e prelievi parziali di profitto.
Stop loss basato sui livelli di Fibonacci: Ottimizza la gestione del rischio.
Trading durante le sessioni di mercato attive: Si concentra sulle sessioni europee e americane.
Protezione dal drawdown: Implementa limiti rigorosi di drawdown.
Dimensionamento adattivo delle posizioni: Regola le dimensioni delle posizioni in base alle condizioni di mercato.
Input e parametri
Periodi EMA
ema10Period: Periodo per l'EMA a breve termine (impostazione predefinita: 10)
ema50Period: Periodo per l'EMA a lungo termine (impostazione predefinita: 50)
Bande di Bollinger
bollingerPeriod: Periodo per il calcolo delle bande di Bollinger (impostazione predefinita: 20)
bollingerDeviation: Deviazione standard per le bande di Bollinger (impostazione predefinita: 2)
Indicatore di momentum
momentumPeriod: Periodo per l'indicatore di momentum (impostazione predefinita: 14)
Gestione dello stop loss
stopLossInTicks: Stop loss in ticks dal prezzo di ingresso
trailingStopDistance: Distanza per lo stop loss mobile (in punti)
fibonacciLevels[]: Array di livelli di Fibonacci utilizzati per l'aggiustamento dello stop loss (ad es. [0.236, 0.382, 0.5, 0.618])
Sessioni di trading
tradingAutoTiming: Abilita il trading automatico durante le sessioni europee e americane (impostazione predefinita: true)
tradingStartTime: Ora di inizio personalizzata per il trading se tradingAutoTiming è disabilitato
tradingEndTime: Ora di fine personalizzata per il trading se tradingAutoTiming è disabilitato
Gestione del rischio
maxDrawdownPercent: Drawdown massimo consentito come percentuale del saldo iniziale (impostazione predefinita: 5)
riskPercentage: Percentuale del saldo dell'account da rischiare per operazione (impostazione predefinita: 1)
Volume e dimensione delle posizioni
maxMarginPercent: Percentuale massima del saldo dell'account da utilizzare come margine (impostazione predefinita: 20)
orderBlockPeriod: Periodo per il calcolo dei blocchi d'ordine (impostazione predefinita: 20)
partialTakeProfitRatio: Rapporto per il prelievo parziale del profitto (impostazione predefinita: 50)
Configurazione dell'EA
Coppia consigliata: XAUUSD/GOLD
Intervallo temporale: 1M
- Minimum Balance: $250 With 1:10 Minimum leverage OR $2500 With 1:1 Minimum leverage
Apri un grafico dell'oro sul frame temporale di 1 minuto.
Trascina l'EA sul grafico.
Imposta le dimensioni dei lotti. Per gli account a basso saldo (da $100 a $400), è consigliabile aumentare la margine utilizzata a causa dei loro drawdown inferiori.
Imposta il rischio per operazione, partendo da un rischio del 1%. Regola il rischio man mano che diventi più confortevole.
Raccomandazioni
È altamente consigliato fare il backtest dell'EA e iniziare su un conto demo per avere un'idea delle sue prestazioni durante il trading live.
Se hai domande sull'EA o sulla sua configurazione, contattami tramite messaggio privato.
I risultati live saranno disponibili presto!