PIVOT eXtreme

📌  Pivot eXtreme

Pivot adalah level referensi penting yang digunakan trader untuk memetakan potensi support & resistance intraday maupun jangka lebih panjang.
Dalam sistem ini, level pivot dikembangkan menjadi P (Pivot Point utama), R1–R13 (Resistance), serta S1–S13 (Support).

🔹 Pivot Point (P)

  • Titik pusat utama, dihitung dari rata-rata harga (High + Low + Close) / 3.

  • Berfungsi sebagai acuan keseimbangan harga:

    • Jika harga di atas P → tren cenderung bullish.

    • Jika harga di bawah P → tren cenderung bearish.

🔹 Resistance Levels (R1 – R13)

  • Digunakan sebagai target kenaikan atau area potensi harga tertahan.

  • R1 – R3 → resistance ringan (intraday).

  • R4 – R7 → resistance menengah (swing).

  • R8 – R13 → resistance kuat (level ekstrem, jarang disentuh, cocok untuk konfirmasi tren besar).

🔹 Support Levels (S1 – S13)

  • Digunakan sebagai target penurunan atau area potensi pantulan.

  • S1 – S3 → support ringan (intraday).

  • S4 – S7 → support menengah (swing).

  • S8 – S13 → support kuat (level ekstrem, validasi tren besar).

🎨 Tampilan Visual & Warna Dinamis (Custom)

Agar lebih mudah dibaca dan fokus meningkat, gunakan sistem warna gradasi:

  • Pivot (P): Biru terang / emas → titik pusat yang menonjol.

  • Resistance (R1–R13):

    • R1–R3 → Oranye lembut → mudah terlihat tapi tidak terlalu keras.

    • R4–R7 → Merah solid → memberi peringatan area kuat.

    • R8–R13 → Merah gelap / ungu → level ekstrem, jarang disentuh.

  • Support (S1–S13):

    • S1–S3 → Hijau lembut → area pantulan cepat.

    • S4–S7 → Hijau solid → support menengah, lebih kuat.

    • S8–S13 → Hijau gelap / biru kehijauan → level support ekstrem.

✨ Kelebihan Konsep Ini

  • Universal → bisa dipakai di semua pairs (Forex, Gold, Index, Crypto).

  • Multi-level → cocok untuk scalper, intraday, hingga swing trader.

  • Visual fokus → gradasi warna membantu otak membedakan kekuatan level tanpa bingung.

  • Elegan & modern → tampilan chart tetap bersih meski menampilkan banyak level.



Prodotti consigliati
React Fibonacci Chart
Kim Yonghwa
4.75 (12)
Indicatori
Funzionalità Indicatore per il Trading di Ritrazione di Fibonacci Viene disegnato un grafico di Fibonacci basato sulla barra precedente selezionata tra 1H, 4H, 1D e 1W. Quando il prezzo di mercato tocca il livello di Fibonacci, il colore cambia e viene visualizzato l'orario del tocco. Il grafico di Fibonacci è disegnato ai livelli -23.6, 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 76.4, 100 e 123.6, e il grafico si aggiorna quando la barra viene aggiornata. Variabili Intervallo di tempo: Un grafico di Fibonacc
FREE
Time Box Indicator MT5
Young Ho Seo
4.67 (3)
Indicatori
Introduction To Time Box Indicator Time Box Indicator is a must have indicator for any trader. It will display daily, weekly and Monthly box according to your preferences. Yet, you can extend any important price levels in your chart automatically. You can use them as the significant support and resistance levels. It is very simple but effective tool for your trading. Graphic Setting Use White Chart Line Style for Current Open price Daily Setting Update Timeframe for daily box Number of days to
FREE
Swiss VWAPsimple
Terence Gronowski
4.8 (5)
Indicatori
Swiss VWAPsimple Motivation Did not find free VWAP that works, the one that I found craseh. So I created a VWAP which calculates values only for the actual day. So computer resouces are not over stressed. What is VWAP, how is it used?  VWAP stands for Volume Weighed Average Price, it calculates the running sum of tick volume and the runnung sum of price times tickvolume. The division of these sums result in a weighed price (Sum P*V/Sum V). The calculation starts normally at midnight. The values
FREE
Awesome Pivot Indicator MT5
Komang Putra Riswanjaya
Indicatori
The Pivot Indicator is a vital tool for technical analysis used by traders in the financial markets. Designed to assist in identifying potential reversal points or trend changes, this indicator provides valuable insights into key levels in the market. Key features of the Pivot Indicator include: Automatic Calculations: The Pivot Indicator automatically calculates Pivot Point, Support, and Resistance levels based on the previous period's high, low, and close prices. This eliminates the complexity
FREE
Forex Time Ext
Yuriy Ponyatov
Indicatori
An extended version of the indicator for visualizing the time ranges of key trading sessions: Asian, European and American. The main advantage of this indicator is the automatic construction of a price profile for a trading session. The indicator has the functionality to set the start and end time of each trading session, as well as automatically determine the time zone of the trading server. The indicators include the ability to work with minimal CPU usage and save RAM. In addition, the option
FREE
AliPivot Points
Alexandra Voicu
Indicatori
AliPivot Points is a Meta Trader 5 Indicator that draws you the latest pivot points. You can choose from timeframes ranging from 1 Minute to 1 Month. Calculation methods for pivot points includes: Classic Pivot Points Camarilla Pivot Points Fibonacci Pivot Points Woodie Pivot Points You can personalize the line colors, style, and width to suit your preference. The indicator displays values on the right side of the chart. AliPivot Points values can also be utilized by developers for creating Expe
FREE
Pivot Point Super Trend
Yasir Zaidi
5 (2)
Indicatori
Pivot Point Supertrend (corresponds to Pivot Point Super Trend indicator from Trading View) Pivot Point Period:    Pivot point defined as highest high and highest low... input 2 = defining highest high and highest low with 2 bars on each side which are lower (for highest high) and are higher (for lowest low calculation) ATR Length  : the  ATR  calculation is based on 10 periods ATR Factor: ATR multiplied by 3
FREE
MP Demark Pivot Levels for MT5
Pierre Ksachikian
Indicatori
This indicator is stand alone version from  MP Pivot Levels  (All in one) containing Demark's Pivots. Calculations:     PP = X / 4     R1 = X / 2 - LOWprev     S1 = X / 2 - HIGHprev Uses: When the pair currency price may change the direction of movement. Possible constraints of support and resistance that creates plateaus for the currency pair prices. Tendency identification by comparing the present prices according to current day's pivot point and also the prior day's pivot points. ____________
FREE
Period Breakout Indicator MT5
Komang Putra Riswanjaya
Indicatori
Overview The Period Breakout Indicator is a versatile tool designed for traders seeking to identify breakout opportunities based on customizable time periods. This indicator automatically determines the highest and lowest prices within a user-defined period, allowing you to tailor it precisely to your trading strategy. Key Features Customizable Time Periods:   Define the start and end times based on your preferred trading hours or any specific period. The indicator will then calculate the highes
FREE
SupportResistance MT5
Alexandru Chirila
Indicatori
Support Resistance Indicator The "Support Resistance" indicator is a versatile tool designed to help traders identify key support and resistance levels based on an underlying algorithm. These levels indicate price points where an asset historically experiences buying (support) or selling (resistance) pressure. The indicator allows traders to visualize these levels on their charts, making it easier to make informed decisions. All Products   |   Contact PARAMETERS: Timeframe : Users can select the
FREE
Vertical Volume
Kim Yonghwa
4.75 (4)
Indicatori
Caratteristiche Indicatore per verificare il volume per prezzo. Funziona principalmente per EURUSD, su altre coppie di valute potrebbe non funzionare o il calcolo potrebbe richiedere molto tempo. Per un uso fluido, attivare l'opzione "Sposta il confine della fine del grafico dal margine destro", come mostrato nello screenshot. Quando appare una nuova barra, i dati vengono reimpostati. Variabili COlOR: Impostazione del colore dell'indicatore WIDTH: Impostazione della larghezza dell'indicatore
FREE
ARKA Logical Trader vL MT5
Aren Davidian
Indicatori
This indicator is based on Mr. Mark Fisher's ACD strategy, based on the book "The Logical Trader." - OR lines - A lines - C lines - Daily pivot range - N days pivot range - Customizable trading session - Drawing OR with the desired time Drawing levels A and C based on daily ATR or constant number - Possibility to display daily and last day pivots in color zone - Displaying the status of daily PMAs (layer 4) in the corner of the chart - Show the order of daily pivot placement with multi-day piv
FREE
My Candle Patterns
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Indicatori
Questo indicatore è una versione demo di My candle completa che può essere scaricata qui: Candle Patterns Creator Con la versione completa, è possibile creare le proprie regole di candle e modificare un pattern di candle tradizionale per renderlo più preciso in base alla propria strategia. Nell'indicatore sono presenti diverse regole di candle di esempio, ma qui ne mostrerò solo alcune: Pattern Rule Candle Green C > O Candle Red C < O Doji C = O Hammer (C > O and (C-O) *2 < O-L and (C-O) *0.5 >
FREE
VIP Support Resistance
Manh Toan Do
Indicatori
The Advanced Support and Resistance Indicator for MetaTrader 5 leverages sophisticated pivot point detection algorithms to autonomously identify and visualize critical price levels on the chart. Utilizing a configurable pivot period (default: 20 bars) and data source (High/Low or Open/Close), it intelligently scans historical price action within a user-defined loopback window (default: 290 bars) to pinpoint pivot highs and lows with strict validation criteria for enhanced precision. Pivots are d
FREE
Fair Value Gap Scanner
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicatori
The Fair Value Gap Detector is a MetaTrader 5 indicator designed to identify and draw rectangles on the chart wherever fair value gaps (FVGs) are detected. Fair value gaps occur when there is a significant disparity between the current price and the fair value of an asset. These gaps can provide valuable insights into potential trading opportunities, as they often indicate overbought or oversold conditions in the market. Key Features: FVG Detection: The indicator utilizes a proprietary algorith
FREE
Selective PinBar mt5
Daniel Opoku
Indicatori
The selective pin bar is designed to identify reversals. To use the selective pin bar effectively, traders typically look for Strong Rejection: The tail of the pin bar should extend significantly beyond the surrounding price action. It indicates that there was a sharp rejection of higher or lower prices during the trading period. A strong rejection suggests that the market sentiment may be changing.
FREE
Peak Trough Analysis Tool MT5
Young Ho Seo
4.9 (10)
Indicatori
Peak Trough Analysis is the great tool to detect peaks and troughs in your chart. Peak Trough Analysis tool can use three different peaks and troughs detection algorithm. The three algorithm include the orignal Fractals Indicator by Bill Williams, the Modified Fractals indicator and ZigZag indicator. You can use this peak and trough analysis tool to detect the price pattern made up from Equilibrium Fractal-Wave process. For further usage, there are good guide line on how to use this peak trough
FREE
TrendlineBreak Alert
Yasir Zaidi
4 (2)
Indicatori
Get ALERTS for break of your TRENDLINES, SUPPORT LINES, RESISTANCE LINE, ANY LINE!! 1. Draw a line on the chart (Trend, support, resistance, whatever you like) and give it a name (e.g. MY EURUSD line) 2. Load the Indicator and input the Line Name the same name in Indicator INPUT so system knows the name of your line (= MY EURUSD line) 3. Get Alerts when Price breaks the line and closes Works on All Time frames and charts LEAVE A COMMENT AND IF THERE IS ENOUGH INTEREST I WILL WRITE AN EA WHICH W
FREE
Engulfing Pattern Indicator for MT5
Eda Kaya
Indicatori
Engulfing Pattern Indicator for MetaTrader 5 (MT5) The Engulfing Pattern Indicator is a candlestick-based tool designed for the MetaTrader 5 (MT5) platform. It automatically identifies and highlights  bullish engulfing  patterns in  blue  and  bearish engulfing  patterns in  red  directly on the chart. To enhance signal reliability, the indicator incorporates two moving averages with configurable periods— 5  (fast) and  20  (slow). «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione Generale Il Fair Gap Value Indicator individua e mette in evidenza i “fair value gap” sul grafico di MetaTrader 5. Un fair gap si crea quando tra il minimo di una barra e il massimo di un’altra, separate da una barra intermedia, si forma un vuoto di prezzo. L’indicatore disegna rettangoli colorati (rialzisti e ribassisti) per evidenziare queste aree, offrendo un valido supporto visivo nelle strategie di price action. Principali Caratteristiche Rilevamento gap rialzisti : evidenzia ga
FREE
Support and Resistance Made Easy MT5
Peter Andrew Thomas
Indicatori
### Domina i Mercati con il Rilevamento Professionale di Supporto e Resistenza **Finalmente, un indicatore che fa tutto il lavoro pesante per te.** Smetti di sforzare gli occhi cercando di identificare manualmente i livelli di supporto e resistenza sui grafici. Il nostro Indicatore SNR Automatico trasforma il tuo trading rivelando istantaneamente i livelli di prezzo critici che osservano i trader professionali! #### Perché i Trader Stanno Passando al Rilevamento SNR Automatizzato L'analisi
Time Candle with Sound Alert
Iwan Santoso
Indicatori
Time Candle with Sound Alert This indicator will be display the time left candle Features : 1. Multi Time Frames, Multi Pairs 2. Time Left 2. Position dynamic with Bid Price or Edge of Chart Screen 3. Font Size and Color 4. Display Current Spread, Maximum Spread and Minimum Spread Note: Maximum and Minimum Spread will be reset when you change TF Tested On MT5 Version 5 Build 5200 If you want the source code, just PM me
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicatori
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
Levels of Pivots
Nikolay Mitrofanov
Utilità
The utility draws reversal levels using the formulas for each of the selected number of candles: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) H = high L = low U = if the candle is bullish, then close. Otherwise - open D = if the candle is bullish, then open. Otherwise - close On any timeframe. After a new candle closes on the calculated timeframe
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicatori
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Basic Vwap
james mugendi
4 (1)
Indicatori
Simple Vwap with the daily, weekly and monthly VWAP is the abbreviation for   volume-weighted average price , which is a technical analysis tool that shows the ratio of an asset's price to its total trade volume. It provides traders and investors with a measure of the average price at which a stock is traded over a given period of time. How it's used Identify entry and exit points:   Traders can use VWAP to determine when to buy or sell an asset.   Understand price trends :  Traders can use V
FREE
Gatotkaca Support Resistance Trendline
Muhammad Irvan Hermawan
5 (2)
Indicatori
Gatotkaca Support Resistance Trendline Indicator is a simple indicator that detects support, resistance and trendlines. It will helps you find breakout momentum based on lines calculated by this indicator. This is conceptually based on fractals, but with customizable periods.  Compatible for any timeframes. You can customize how this indicator work by setting up the period input.
FREE
Pivot MT5
Dmitrij Isaenko
Indicatori
The indicator draws daily support and resistance lines on the chart, as well as the Pivot level (reversal level). Adapted to work in MT5 The standard timeframe for calculating support and resistance levels is D1. You can choose other timeframes according to your strategy (for example, for M1-M15, the optimal timeframe for calculations is H1) The function for calculating support and resistance levels has been updated; in this calculation option, fibonacci levels are taken into account, respec
FREE
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Indicatori
White Weis Volume This indicator shows the sum of the volume in each wave, bulish or bearish, as idealized by David Weis , but it brings an important addition , which is the marking of the bar with the highest volume of the wave (White Bar)! In coding the indicator, it was sought to optimize the code to require minimal processing during use and not to overload mt5. The indicator can be used for pre-trading analysis and study, where the trader analyzes possible points of support and resistance
Pivot Points Buy Zones
Nils R M Peleman
4.8 (5)
Indicatori
Detailed Description: The   Pivot Points Indicator   is designed for traders who rely on pivot points, midpoints and support/resistance levels for their trading strategies. By automatically calculating and plotting these levels (based on   the   previous period's high, low, and close prices) , the indicator provides a clear, visual representation of critical price areas where the market may reverse or break out.The tool is particularly useful for day traders and swing traders looking to base th
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicatori
Gold Stuff mt5 è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazioni e un bonus personale!   I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato.    IMPOSTAZIONI
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicatori
Gold Entry Sniper – Dashboard ATR Multi-Timeframe per Scalping e Swing Trading sull’Oro Gold Entry Sniper è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che offre segnali di acquisto/vendita precisi per XAUUSD e altri strumenti, basato sulla logica ATR Trailing Stop e l' analisi multi-timeframe . Caratteristiche e Vantaggi Analisi Multi-Timeframe – Visualizza trend su M1, M5, M15 in un'unica dashboard. Trailing Stop Basato su ATR – Stop dinamici che si adattano alla volatilità. Dashboard Professional
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Canale Trading Tools su MQL5 : unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Questo indicatore traccia zone di rilevamento del breakout, denominate “Smart Breakout Channels”, basate sul movimento dei prezzi normalizzato per la volatilità. Queste zone sono visualizzate come box dinamici con overlay di volume. Lo strumento rileva range temporanei di ac
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Altri dall’autore
Smart Fibonacci Maximus
Syamsurizal Dimjati
Indicatori
Deskripsi Umum** **Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS 1** adalah indikator trading canggih yang mengintegrasikan berbagai alat analisis teknikal dalam satu tampilan yang komprehensif. Indikator ini dirancang untuk membantu trader mengidentifikasi peluang trading dengan akurasi tinggi menggunakan kombinasi Fibonacci, ZigZag, dan konfirmasi price action. Fitur Utama** 1. Smart Fibonacci Retracement** - **11 Level Fibonacci** yang dapat dikustomisasi (0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 123.6%,
FREE
Ritz Candle Maximus
Syamsurizal Dimjati
Indicatori
Deskripsi Singkat RITZ Candle MAXIMUS adalah indikator visual cerdas yang menggabungkan kekuatan analisis tren berbasis Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) , informasi perubahan harian (Daily Change), perbandingan OHLC terhadap hari sebelumnya, serta panel dominasi bar multi-hari. Dirancang untuk semua pair dan semua timeframe, indikator ini menghadirkan tampilan modern, bersih, serta informatif dalam satu panel kompak di chart Anda. Fitur Utama Trend Candle Warna Adaptif (Color Candle
FREE
BUY and SELL Mobile Notification V2
Syamsurizal Dimjati
Utilità
Summary of the Indicator Ritz_BUYnSELL_Detection. The Ritz_BUYnSELL_Detection is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator that detects BUY and SELL trading signals based on trend detection and ATR-based volatility filtering. It provides visual arrows , entry alerts , and mobile push notifications , making it suitable for traders using a VPS setup for 24/7 signal monitoring. How to Use the Indicator Install on MT5 : Place the .mq5 file in the MQL5/Indicators folder. Compile it in MetaEditor
FREE
Push Notif BUY and SELL for Mobile Trading
Syamsurizal Dimjati
Indicatori
Push Notif for Mobile Trading ( Now you can trade perfectly through notifications to your Mobile Gadget, with Signals that you can adjust to your trading style, Use VPS to activate real time trading) Description Push Notif for Mobile Trading is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator designed to send mobile push notifications to traders when certain price or indicator-based conditions are met. This allows traders to monitor markets remotely and act quickly, even when not at their trading term
FREE
Detect Trend and Consolidation Push Notification
Syamsurizal Dimjati
Indicatori
Push Notif for Mobile Trading: Detect Trend and Consolidation Overview Push Notif for Mobile Trading: Detect Trend and Consolidation is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator developed by Ritz_EANEHA that intelligently detects whether the market is in a trend (bullish/bearish) or in consolidation (sideways) . It uses a proprietary comparison of Standard Deviation (StdDev) and Average True Range (ATR) to assess volatility and market structure, and sends mobile push notifications to alert t
FREE
Manual Trading Helper
Syamsurizal Dimjati
Utilità
General Overview RitzEAneha Manual Trade Helper is an MT5 Expert Advisor designed as an automated assistant for managing manually opened trades . This EA does not open trades on its own , but instead enhances manual trading by automatically managing risk and position settings. Remote Management via VPS + Mobile Devices When deployed on a Virtual Private Server (VPS) , the RitzEAneha Manual Trade Helper allows traders to seamlessly manage their trades from anywhere using just a smartphone o
FREE
ScalpReactor X
Syamsurizal Dimjati
Indicatori
ENGLISH THE RITZ SCALPING HABBIT /  ScalpReactor X A Tactical Indicator for Precision Traders The Ritz Scalping Habbit is a powerful MT5 indicator designed to help traders execute disciplined, high-probability trades through clear visual cues and multi-strategy confirmations. Whether you’re an intraday scalper or a swing trader , this tool integrates advanced market analysis into a single, easy-to-use interface. Key Strengths: Smart Buy & Sell Arrows — Based on multi-layer signals from
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilità
Indicator Name: MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indicator Description: MultiTimeframe Info Feed (MIF) is a smart MQL5 indicator that displays a dynamic, real-time info panel directly on your chart, offering powerful insight into current market conditions. Key features include: Real-time display of Open, High, Low, Close, and live Tick price Tick Rate (ticks per second) for assessing market activity Auto-calculated Entry Price on new candle formation Signal direction detection ( BUY /
FREE
Fibo Pivot Optimus
Syamsurizal Dimjati
Indicatori
**Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro - Advanced Multi-Timeframe Fibonacci Trading System** ** SMART PREDICTION & ACCURATE FORECAST** **Revolutionary Fibonacci Pivot Technology** that combines traditional pivot points with advanced Fibonacci extensions, creating a powerful predictive tool for professional traders. Our algorithm intelligently detects significant price levels across multiple timeframes, providing you with laser-accurate support and resistance zones before the market moves. ** I
FREE
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) ️ Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability r
RUHM Reborn
Syamsurizal Dimjati
Experts
RUHM REBORN for Micro Account / Cent Account XAUUSD - GOLD (️ Note: The grid-based system carries high risk during long trends without retrace. Use appropriate capital and understand the risks involved.) RUHM REBORN is a Grid-based Expert Advisor (EA) with ATR Entry developed to provide consistent, stable, and adaptive trading results on the XAUUSD (Gold) pair. This EA is specifically designed for USD Cent accounts, allowing it to run with relatively affordable capital while maintaining st
Support Resistance Sensitifity
Syamsurizal Dimjati
Indicatori
Description (English) Support & Resistance Zone Indicator This indicator dynamically identifies and draws support and resistance zones based on recent price action and fractal patterns. By analyzing ZigZag pivot points and tracking price reactions (touches, bounces, and breaks), the indicator determines the strength and validity of each zone. Key Features: Multi-Timeframe Support: Can work across different timeframes. Fractal-Based Detection: Utilizes both fast and slow fractal detection t
Visual Panel Strengt MultiTimeframe
Syamsurizal Dimjati
Indicatori
indikator Visual Panel Strengt MultiTimeframe : English Description Visual Panel Strength MultiTimeframe is a real-time trend strength indicator panel that displays the buy/sell pressure across multiple selected timeframes—such as M1, M3, and M5. The indicator utilizes ATR-based volatility analysis and a smoothed trend algorithm to calculate trend signals. Visually presented as a horizontal bar chart at the corner of your main chart, this tool helps traders instantly identify the prevailing
Smart Swing HL Fast Detection
Syamsurizal Dimjati
Indicatori
Bahasa Indonesia Indikator ini dirancang untuk mendeteksi Swing High (HH) dan Swing Low (LL) secara cepat dan akurat pada grafik harga. Deteksi dilakukan berdasarkan analisa range ATR adaptif, konfirmasi pola candlestick (seperti pin bar dan engulfing), serta opsi tambahan menggunakan Fractal untuk validasi. Fitur utama: Deteksi otomatis titik Swing High dan Swing Low menggunakan ATR dan price action. Penyesuaian sensitivitas deteksi berdasarkan ATR multiplier dan range bar . Notifikas
Support and Resistance Price Structure
Syamsurizal Dimjati
Indicatori
Significant improvement from previous version Ritz Smart Support & Resistance Zones – Market Structure Based S/R This advanced indicator detects and displays high-probability support and resistance zones based on actual market structure (swing highs and lows). Using intelligent zone merging and ATR-based fuzz buffers, it ensures the zone blocks are aligned with real price extremes without gaps. Zones are classified by strength (Proven, Verified, Untested, Turncoat, Weak) and visually rendered
Trend Adaptif Finder Smart
Syamsurizal Dimjati
Indicatori
Ritz Smart Trend Adaptive Finder – Auto-Detect Dynamic Trend Channels A powerful trend detection indicator that adaptively analyzes price structure using dynamic ATR and statistical filters to discover the most significant trend channels on any timeframe and symbol. This tool automatically finds the most relevant period and slope for price movement and draws upper/lower channel zones, midline (mean), and trend support/resistance. Suitable for trend-following, breakout, and mean-reversion strateg
Quantum RefleX
Syamsurizal Dimjati
Indicatori
Quantum Reflex Indicator (BUY 1 Get 3) **Free 1.  Ritz EANEHA Hybrid KAMA_HA or Ritz KAMA Candle, 2. Support Resistance Market Structure Kuantum Reflex is a momentum-based oscillator indicator designed to deliver fast, accurate, and adaptive market insights . Built for real-time trading environments, it enables traders to spot rapid trend reversals , identify overbought/oversold levels , and combine short-term cross signals with higher-timeframe trend confirmation. Key Features Visual Cros
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione