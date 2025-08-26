Quantum RefleX
Kuantum Reflex is a momentum-based oscillator indicator designed to deliver fast, accurate, and adaptive market insights. Built for real-time trading environments, it enables traders to spot rapid trend reversals, identify overbought/oversold levels, and combine short-term cross signals with higher-timeframe trend confirmation.
✨ Key Features
Visual Cross Detection → Detects BUY/SELL signals from %K/%D crossover with instant updates for fast reversals.
Dynamic Zone Highlight → Automatically highlights zones: 0–20 as BUY (Oversold), 80–100 as SELL (Overbought), and 21–79 as Neutral.
Multi-Timeframe Trend Overlay → Displays the active trend from the chosen timeframe, aligning micro-signals with macro-trend.
Custom Alerts → Generates concise alerts: Signal, Symbol, Timeframe, Price, and Timestamp.
Flexible Display Options → Adjustable labels, dynamic colors, and toggleable alerts to match trading style.
🎯 Usage Benefits
Enhances reaction speed to sudden market reversals.
Provides a dual-layer perspective: fast signals for entries, major trend for confirmation.
Suitable for scalping, swing trading, and intraday strategies.
In short: Kuantum Reflex is more than just another oscillator—it’s an adaptive toolkit bridging speed, precision, and visual clarity for modern traders.
🇮🇩 Bahasa Indonesia
📘 Quantum Reflex Indicator
Kuantum Reflex adalah sebuah indikator teknikal berbasis konsep momentum oscillator yang dikembangkan untuk memberikan panduan visual yang cepat, akurat, dan adaptif terhadap kondisi pasar modern. Indikator ini dirancang agar trader dapat membaca dinamika pasar secara real-time, memanfaatkan deteksi pembalikan tren cepat (fast reversal), serta mengidentifikasi area penting seperti Overbought (OB), Oversold (OS), dan zona netral.
✨ Fitur Utama
Visual Cross Detection → Menggambarkan sinyal BUY/SELL berbasis persilangan %K dan %D yang diperbarui secara responsif agar tidak tertinggal saat terjadi pembalikan mendadak.
Dynamic Zone Highlight → Area 0–20 otomatis ditandai sebagai potensi BUY (Oversold Zone), area 80–100 sebagai potensi SELL (Overbought Zone), sedangkan area 21–79 sebagai Neutral Zone.
Multi-Timeframe Trend Overlay → Menampilkan kekuatan tren aktual dari timeframe yang dipilih, sehingga pengguna bisa menggabungkan sinyal cepat (fast cross) dengan tren besar.
Custom Alerts → Dilengkapi notifikasi BUY/SELL dengan format ringkas: Signal, Symbol, Timeframe, Price, dan Timestamp.
Flexible Display → Label visual, warna dinamis, serta opsi enable/disable alert sesuai preferensi trader.
🎯 Manfaat Penggunaan
Mempercepat respon terhadap reversal cepat tanpa harus menunggu konfirmasi candle panjang.
Memberikan pandangan menyeluruh: sinyal cepat untuk entry, tren utama untuk validasi.
Cocok untuk scalping, swing trading, hingga intraday.
Singkatnya: Kuantum Reflex bukan hanya oscillator biasa, tetapi alat bantu adaptif yang menjembatani kebutuhan kecepatan, ketepatan, dan kejelasan visual dalam membaca market.