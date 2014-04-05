Smart Swing HL Fast Detection
- Indicatori
- Syamsurizal Dimjati
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🇮🇩 Bahasa Indonesia
Indikator ini dirancang untuk mendeteksi Swing High (HH) dan Swing Low (LL) secara cepat dan akurat pada grafik harga. Deteksi dilakukan berdasarkan analisa range ATR adaptif, konfirmasi pola candlestick (seperti pin bar dan engulfing), serta opsi tambahan menggunakan Fractal untuk validasi.
🔹 Fitur utama:
-
Deteksi otomatis titik Swing High dan Swing Low menggunakan ATR dan price action.
-
Penyesuaian sensitivitas deteksi berdasarkan ATR multiplier dan range bar.
-
Notifikasi real-time melalui popup dan push notification (opsional).
-
Tampilan visual panah pada chart dan garis horizontal untuk level swing sebelumnya.
-
Dapat digunakan untuk semua pair dan timeframe — cocok untuk scalping, intraday, hingga swing trading.
-
Konfirmasi tambahan dengan pola harga dan indikator fractal.
🔸 Penggunaan:
Cocok digunakan sebagai dasar untuk:
-
Deteksi struktur pasar (HH, LL, CHoCH, BOS)
-
Entry reversal berdasarkan swing signifikan
-
Konfirmasi level support/resistance dinamis
🇬🇧 English
This indicator is designed to rapidly and accurately detect Swing High (HH) and Swing Low (LL) points on the price chart. Detection is based on an adaptive ATR range, price action confirmation (including pin bars and engulfing patterns), and optional fractal confirmation.
🔹 Main Features:
-
Automatically detects swing highs/lows using ATR and price structure.
-
Adjustable detection sensitivity via ATR multiplier and bar range settings.
-
Real-time alerts via popup and optional push notifications.
-
Visual arrows on the chart and horizontal lines to mark the most recent swings.
-
Works on all currency pairs and timeframes — ideal for scalping, intraday, swing, and position trading.
-
Additional confirmation with fractal and candlestick reversal patterns.
🔸 Use Cases:
Perfect for:
-
Market structure detection (HH, LL, CHoCH, BOS)
-
Reversal entries based on key swings
-
Dynamic support/resistance confirmation