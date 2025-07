COME UTILIZZARE SWING MASTER EA

Questo è un video tutorial passo dopo passo su come installare e utilizzare SWING MASTER EA











Set‑files – Portfolio principale: “Reversal M15” – clicca per scaricare Trading su 15 coppie di valute: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF

Timeframe di trading: M15

Queste impostazioni vengono utilizzate per il segnale "Swing Master Incubator" – https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller

Questo è un portfolio di base per un trading multicurrency relativamente attivo. Se vuoi far girare Swing Master su un solo account, scegli questo portfolio.



Set‑files – Portfolio aggiuntivo: “Reversal H1” – clicca per scaricare Trading su 8 coppie di valute: AUDCAD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, NZDUSD, USDCAD

Timeframe di trading: H1

Queste impostazioni sono utilizzate per il segnale "Swing Master H1" – https://www.mql5.com/en/signals/2308901?source=Site+Profile+Seller

Questo è un portfolio per il timeframe H1. Il trading è meno frequente, ma ci sono più pip per operazione e maggiore precisione.



Set‑files – Portfolio aggiuntivo: “Swing Master Experimental” – clicca per scaricare (link in arrivo)Trading su 8 coppie di valute: AUDCAD, AUDCHF, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURUSD, NZDUSD Timeframe di trading: M15

Queste impostazioni sono utilizzate per il segnale "Swing Master H1" – https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller

È un portfolio aggiuntivo con un tempo medio di mantenimento delle operazioni più breve.



Il trading simultaneo in 2 direzioni ci consente di aprire operazioni in entrambe le direzioni contemporaneamente sullo stesso asset.

Ad esempio, se è già aperta un’operazione di vendita (SELL), l’EA (se riceve un segnale valido) può ora aprire un’operazione di acquisto (BUY) sullo stesso asset — e viceversa.

Cosa ci offre questo aggiornamento?

In parole semplici: non perderemo più segnali di trading solo perché c’è già una posizione aperta su un asset. Più precisamente:

Il numero medio di operazioni aumenta del 5–15%

Il drawdown massimo diminuisce del 5–15%

Il Recovery Factor migliora del 5–10%

Credo che questo sia un aggiornamento potente, in grado di aumentare l’efficienza e la redditività del sistema del 10–15%, riducendo allo stesso tempo i rischi di trading. È un grande miglioramento!

⚠️ Tieni presente che alcuni broker (soprattutto quelli americani) vietano l’apertura di operazioni in entrambe le direzioni contemporaneamente.

Inoltre, se il tuo tipo di conto è Netting, questa funzione non sarà disponibile.

Quindi, prima di attivare il trading bidirezionale simultaneo, verifica con il tuo broker se è supportato sul tuo conto.

Per impostazione predefinita, la funzione di trading simultaneo in due direzioni è disattivata. Non sei obbligato a usarla.

Se desideri attivarla, fai doppio clic sulla variabile

"Trade 1 or 2 directions at the same time" e, dal menu a tendina, seleziona "2 directions at the same time".











Capitale minimo per iniziare: $200

Leva minima: 1:30 o superiore





Ragazzi, consiglio di utilizzare questo Expert Advisor su conti con uno spread ridotto. Se non sapete quale tipo di conto sia il migliore, allora scegliete uno dei broker consigliati:

Se vuoi utilizzare una dimensione del lotto fissa



Attenzione: per impostazione predefinita, nei file di configurazione è attivata la modalità di calcolo automatico della dimensione del lotto di trading.

Se desideri utilizzare un lotto fisso, imposta il valore della dimensione del lotto desiderata nella variabile corrispondente nelle impostazioni manuali dell’Expert Advisor



