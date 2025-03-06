- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
70 (87.50%)
Loss Trade:
10 (12.50%)
Best Trade:
1 175.20 USD
Worst Trade:
-829.08 USD
Profitto lordo:
6 777.02 USD (7 128 pips)
Perdita lorda:
-3 120.38 USD (4 492 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (1 685.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 685.84 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
0.04%
Massimo carico di deposito:
149.58%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
4.41
Long Trade:
41 (51.25%)
Short Trade:
39 (48.75%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
45.71 USD
Profitto medio:
96.81 USD
Perdita media:
-312.04 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-378.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-829.08 USD (1)
Crescita mensile:
38.76%
Previsione annuale:
470.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
228.67 USD
Massimale:
829.08 USD (73.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.68% (378.37 USD)
Per equità:
47.03% (2 005.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 175.20 USD
Worst Trade: -829 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 685.84 USD
Massima perdita consecutiva: -378.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|1.86 × 7
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|2.26 × 996
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
Exness-Real28
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 745
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
|
RoboForex-ECN-3
|3.03 × 269
|
FusionMarkets-Live 2
|3.25 × 233
|
ICMarketsSC-Live04
|3.62 × 182
38 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Prodotto Goldex AI:
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
185%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
31
100%
80
87%
0%
2.17
45.71
USD
USD
47%
1:500