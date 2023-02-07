Hammurabi AI

Osiris AI MT5 Nestor Alejandro Chiariello Experts

Ciao trader, ho progettato rigorosamente questo strumento con risultati reali, strumento basato su molte delle mie strategie precedenti, adattandolo al mercato Forex, quindi è adattato all'intelligenza artificiale dell'apprendimento automatico, ovvero l'IA leggerà i parametri e poi li consulterà alla mia strategia, quindi imparerà in modo che le voci siano di migliore qualità, ha anche un nodo dove puoi recuperare posizioni, un'altra delle cose innovative che troverai è che tutto sarà incapsula