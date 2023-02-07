Hammurabi AI

Hammurabi Yapay Zeka Kâr Yasası - Piyasaları İlahi Kesinlikle Yönetin

Adaletin taşa işlendiği ve tavizsiz bilgelikle hükmeden Babil kralı Hammurabi'den esinlenerek, antik hukukun görkemini yapay zekanın sınırsız gücüyle harmanlayan bir ticaret şaheseri olan Hammurabi'nin Kâr Yasası'nı açıklıyoruz. Bu sadece bir araç değil; finansal piyasalara hükmedeceğiniz, bir kralın kesinliği ve bir makinenin parlaklığıyla kaosu altına dönüştüreceğiniz bir taht.

Hammurabi'nin yanılmaz gözü gibi, piyasaların karmaşasını görüp düzeni sağlayan ve servet çıkaran bir sistem hayal edin. Yapay zeka destekli zekası ve barok esintili ihtişamıyla Hammurabi'nin Kâr Yasası, Babil'in en güçlü hükümdarının ebedi kararlarını yankılayacak kadar kesin işlemler sunarak en üst düzeyde hüküm sürüyor.

Zenginliğin Kraliyet Motoru

Yeni nesil bir yapay zeka çekirdeği tarafından desteklenen Hammurabi'nin Kar Yasası, milyarlarca veri noktasını gerçek zamanlı olarak işleyerek şunları sunmak için son teknoloji özel sunucularda çalışır:

Anıtsal Kopuş Algılama: Tüm seanslarda patlayıcı piyasa hareketlerini belirler.

Vassalınız Olarak Volatilite: Akıllı desen tanıma ile vahşi dalgalanmaları kontrol eder.

Altın Trend Ustalığı: Devamlılıkları görkemli bir doğrulukla izler ve kullanır.

Hacimsel Egemenlik: Gelişmiş analizle gizli piyasa güçlerini ortaya çıkarır.

Enstrümental Uyum: Maksimum kar için varlıklar arasındaki korelasyonları haritalar.

Tescilli algoritmalarla desteklenen bu sistem, Hammurabi'nin Yasası'nın bilgeliğiyle piyasa verimsizliklerini çözer ve her ticareti finansal hakimiyetinizin bir ilanına dönüştürür.

Özel Taç Giyme Teklifi: 499 $ (15 Kraliyet Lisansıyla Sınırlı)

Cesurlara layık bir fiyat—taçlarını almaya cesaret edenler için tasarlandı. Bir imparatorluğu yücelten Hammurabi yasaları gibi, seçkin ticaret gücünü kitlelere getiriyoruz. Hemen harekete geçin—bu görkemli oranda yalnızca 15 lisans kaldı.

Emir Altına Alım Satım Diyarları

Egemen Mod (Kralın Seçimi)

Mükemmelliğe göre şekillendirilmiş risk (%0,1 - %3 özelleştirilebilir)

Yapay zeka tarafından hazırlanmış hedefler ve aşılmaz korumalar

Çoklu zaman dilimi bilgeliğiyle kararlaştırılmış girişler ve çıkışlar

İmparatorluk Modu

Uyarlanabilir yapay zeka stratejileriyle oluşturulmuş dinamik kurtarma

Değişen piyasa gelgitlerinin otomatik olarak tanınması

Hırsınıza göre uyarlanmış esnek kar ufukları

İmparatorluğunuzu korumak için güçlendirilmiş güvenlik protokolleri

Yaşayan Bir Kar Mirası

Ticaret bilgelerinden oluşan konseyimiz, Hammurabi'nin Kar Kanunu'nu yorulmadan geliştirerek piyasaların her kıvrımına ve dönüşüne göre evrimleşmesini sağlar. Bu sıradan bir bot değil; Hammurabi'nin vizyonunun canlı bir kanıtı ve şunlarla güçlendirilmiştir:

Gerçek Zamanlı Fermanlar: Eşsiz doğrulukta sinyaller anında iletilir.

Baroque Brilliance: Özelleştirilebilir grafikler ve gösterişli tasarıma sahip gösterişli bir arayüz.

Royal Dashboard: Kristal netliğinde analizlerle imparatorluğunuzun büyümesine tanık olun.

Floating Thrones: Gerçek zamanlı olarak güncellenen sanal kar ve zarar gösterimleri.

Ironclad Defenses: Maksimum düşüş limitleri, spread kontrolleri ve uyarlanabilir risk yönetimi.

Oracle of Recovery: Yapay zeka destekli kurtarma, kayıpları zaferlere dönüştürüyor.

News as Your Herald: Entegre gerçek zamanlı haber API'leri ve GMT senkronizasyonu.

Universal Reign: Herhangi bir broker'a sorunsuz bir şekilde uyum sağlar ve piyasaları isteğinize göre büker.

Neden Hammurabi'nin Kar Kanunu?

Bu sıradan bir ticaret sistemi değil; otorite, zeka ve ihtişamın somut örneği. Diğerleri tökezlerken, Hammurabi'nin Kar Kanunu kararlı bir şekilde duruyor ve aksilikleri fetihlere dönüştürmek için kendi kendine uyarlanabilir stratejik noktalara sahip akıllı kurtarma sistemini kullanıyor. Her ticaret bir kararname, her kâr saltanatınızın bir anıtıdır.

Babil'in ihtişamına adım atın. Hammurabi'nin demir yumruğu ve yapay zekanın dehasıyla arz ve talebi yönetin. Zenginlik imparatorluğunuz sizi bekliyor - onu ele geçirecek misiniz?

Tacınızı Hemen Alın!

499$'dan sadece 15 lisans kaldı. Babil'in kapıları yakında kapanıyor - devrime katılın ve Hammurabi'nin Kâr Yasası'nın ticaretinizi efsanevi zirvelere taşımasına izin verin. Başarı sizden başka kimseye boyun eğmez.

Veri Bilgisi gerekli
Sembol EURUSD
Hız Bağlantı <15 ms
Spread <7 Spread
Tür Hesap TÜMÜ VE HEDGE
Zaman Çerçevesi M5 Dakika
Önerilen ürünler
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Uzman Danışmanlar
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Uzman Danışmanlar
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
BG Grid MT5
Boris Gulikov
Uzman Danışmanlar
BG GRID MT5 - version of the BG Grid Expert Advisor  https://www.mql5.com/en/market/product/14844?source=Site+Market+Product+Page the MT5 terminal . The Advisor has a history of trading on real accounts since 2016 . Trading is based on a countertrend strategy , according to which the adviser enters the market at overbought levels , at the stage of trend reversal . Over many years of real trading , two optimal currency pairs have been identified for trading using this strategy . The buyer is invi
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Uzman Danışmanlar
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Uzman Danışmanlar
AlgoFusion FX , sağlam, çeşitlendirilmiş ve çok stratejili bir algoritmik ticaret yaklaşımı arayan yatırımcılar için tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışman (EA) dır. Olağanüstü risk yönetimi, piyasa uyumluluğu ve performans optimizasyonu için geliştirilmiş olan bu EA, gelişmiş niceliksel modeller ve makine öğrenimi algoritmalarını entegre ederek sürekli değişen piyasa koşullarında kârlılığı artırır. İster kurumsal bir yatırımcı ister bireysel bir yatırımcı olun, AlgoFusion FX , yenilik ve strat
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Uzman Danışmanlar
This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Uzman Danışmanlar
SL Gold Scalper EA is optimized to trade GOLD (XAUUSD) asset. Based on the analysis of the market behavior a strategy that minimizes loss trades to successfully implement the martingale method. Multi-time frame analysis included for higher percentage of safe entries avoiding stop loss (SL) hunting from the market makers.  Expert Advisor Recommended Guide lines ================================================ Input Settings: MagicNumber => (Unique number per chart e.g 34505) XAUUSD =>  4 Hour Ch
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Uzman Danışmanlar
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Uzman Danışmanlar
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Uzman Danışmanlar
REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Uzman Danışmanlar
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - for the successful created training bases I will provide an advisor for temporary use free of charge. - training bases will be laid out as training progresses. - training requires approximately 20 epochs. It is possible to use one of two strategies - either trading in 2 directions, or - using SL. When using SL, the trading results will be identical to the learning outcomes. Since during training, only 1 order is used at a ti
FREE
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Uzman Danışmanlar
This is not a grid, martingale, or gamble. QuantReaper  Mean Reversion applies pure statistics and disciplined logic to exploit market inefficiencies. It identifies stretched price conditions, quantifies volatility, and reverts trades toward equilibrium with defined risk and no averaging down. Every decision is systematic — no randomness, no emotion. QuantReaper Mean Reversion EA is a clean, data-driven Expert Advisor for H1 and M30 charts. It specializes in NZDCAD and AUDCAD , combining a 100-p
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Uzman Danışmanlar
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyatla çok sınırlı sayıda kopya satışa sunulacaktır! Son Fiyat: 999$ YENİ (349$'dan başlayan fiyatlarla) --> 1 ADET'İ ÜCRETSİZ ALIN (2 işlem hesap numarası için). En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER'a hoş geldiniz!   Gold Reaper'ın muazzam başarısından sonra, aynı kazandıran prensipleri Bitcoin Piyasasına uygulamanın zamanının geldiğine karar verdim ve e
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Uzman Danışmanlar
NEXUS – piyasayla birlikte evrilen kantitatif adaptif grid sistemi NEXUS, gerçek zamanlı olarak kural kombinasyonları oluşturan, bunları out-of-sample (OOS) ile doğrulayan ve yalnızca geçerli bir piyasa bağlamında istatistiksel bir avantaj tespit ettiğinde işlem açan %100 otomatik bir sistemdir. Hızlı özellikler Sistem tipi: OOS (out-of-sample) doğrulamalı adaptif grid ve ortam filtreleri (haberler, volatilite, seans/gün ve isteğe bağlı hacim değer bölgeleri). Enstrümanlar: majör ve çapraz Forex
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Uzman Danışmanlar
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
VHV Trend U
Hadi Sadek
Uzman Danışmanlar
LAUNCH PROMO -- Buy One EA, if you like it, put feedback and get the second for Free This is the opposite EA of my other EA "VHV Trend D" This EA is based on Up Trends with a customized intelligent algorithm in combination with RSI .  Not too many parameters, it is very simple to use. Live Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Recommended Time Frame is H1. Recommended Currency Pair : any currency pair can work (Tested on EURUSD) Amount: 100 $ Fixed Lot, default 0.1 - you can change a
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Uzman Danışmanlar
Overview Smart Gold Digger   is a precision-crafted Expert Advisor for XAUUSD that capitalizes on   high-probability reversal setups   using a combination of   RSI oversold/overbought levels   and powerful   Pin Bar candlestick formations with an advanced algorithym . Designed for modern traders, it balances accuracy, speed, and safety — making it ideal for scalping, short swings, and prop firm compliance.   Core Features Combines RSI + Pin Bar logic for ultra-accurate entries Opti
AI Gold Master
Jian Jie
Uzman Danışmanlar
AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Uzman Danışmanlar
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Uzman Danışmanlar
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Uzman Danışmanlar
Investopedia FIVE EA bu ​​makaleye dayanmaktadır: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/beş-dakika-momo.asp TİCARET KOŞULLARI - Negatif bölgede olmak için X dönemi EMA ve MACD'nin altında döviz çifti ticareti arayın. - Fiyatın X dönemi EMA'sının üzerine çıkmasını bekleyin, ardından MACD'nin negatiften pozitife geçiş sürecinde olduğundan veya beş çubuk içinde pozitif bölgeye geçtiğinden emin olun. - 20 dönemlik EMA'nın 10 pip üzerinde uzun gidin. - Girişteki pozisyonun X'ini artı r
Master Grid PRO
Cesar Napoleon Guio Martinez
Uzman Danışmanlar
MasterGridPro is an advanced Expert Advisor designed for automated trading based on an pending-order grid strategy. Unlike typical grid systems, MasterGridPro places BUY and SELL pending orders above and below the current market price, dynamically covering market ranges while continuously securing profits from winning positions. The system is designed not only to capture price swings but also to protect capital through built-in risk management, daily profit targets, and customizable trading sess
AdvisorKing
Artem Grishchenko
Uzman Danışmanlar
AdvisorKing is a multi-currency scalper that uses proprietary trading algorithms. Entering the market is carried out using filters, which allows the trading advisor to get good results during a low-volatility trading session. This system is designed for long-term trading and is suitable for traders who are used to stability and minimal risk. The trading advisor does not contain such dangerous strategies as grid and martingale. For questions about setting up and installing a trading advisor, you
G Edge
Krzysztof Sitko
Uzman Danışmanlar
G Edge MT5: The Ultimate Trading Advantage G Edge is not just a trading robot—it is your technological dominance in the market. Engineered for surgical precision, this bot redefines algorithmic trading standards. By utilizing advanced entry algorithms, G Edge achieves a stunning 96.5% win rate while keeping the drawdown below 2% . This tool is designed for traders who demand maximum capital growth with minimal risk exposure . Key Performance Achievements (2025 Backtest) The numbers speak for
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (376)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (85)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.61 (18)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (14)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.55 (74)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.61 (62)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.67 (24)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.35 (49)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.31 (39)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Uzman Danışmanlar
KARA CUMA %50 İNDİRİM - NANO MACHINE GPT Normal fiyat: $997'den Kara Cuma: $498.50 (İndirimli fiyat promosyon sırasında yansıtılacaktır.) Satış başlangıcı: 27 Kasım 2025 - sınırlı süreli Kara Cuma etkinliği. Kara Cuma Çekilişi: Kara Cuma etkinliği sırasında Nano Machine GPT satın alan tüm alıcılar şunları kazanmak için rastgele bir çekilişe katılabilir: 1 x Syna aktivasyonu 1 x AiQ aktivasyonu 1 x Mean Machine GPT aktivasyonu Nasıl katılılır: 1) Satın aldıktan sonra, Nano Machine GPT kılavuzl
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4 (40)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.79 (14)
Uzman Danışmanlar
Zenith FX – Gelişmiş Mekanik Yapay Zekâ Sistemi Genel Bakış Zenith FX , XAUUSD (Altın) ve USDJPY (Dolar/Japon Yeni) işlemlerinde kurumsal düzeyde hassasiyet sağlamak için tasarlanmış yeni nesil bir algoritmik ticaret mimarisidir. Axon Shift ve Vector Prime ile tanıtılan analitik yapıya dayanarak, sistem gerçek zamanlı volatiliteye, likidite değişimlerine ve metaller ile ana para birimleri arasındaki çapraz varlık korelasyonlarına uyum sağlayabilen güçlendirilmiş bir nöral çerçeveye sahiptir. Ta
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (120)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY - %20 INDIRIM Sadece 24 saat geçerlidir. Kampanya 29 Kasım'da sona erer. Bu ürün için yapilacak tek indirim kampanyasi budur. Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar -
GoldSky
Alno Markets Ltd
3 (4)
Uzman Danışmanlar
yanılsama       GoldSKY EA,   XAUUSD (altın) paritesi için güçlü bir günlük işlem programıdır. Ekibimiz tarafından geliştirilmiştir...       Cari hesap, ticari hesap, ticari çağrı!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky,   bir dakikalık kullanım
AI Map
Saeid Soleimani
3.33 (3)
Uzman Danışmanlar
AI MAP Ticaret Sistemi AI MAP Ticaret Sistemi AI MAP, piyasa koşullarını analiz etmek ve algoritmik mantığa dayalı işlemler gerçekleştirmek için tasarlanmış otomatik bir Uzman Danışmandır. Sistem, manuel müdahale olmaksızın fiyat hareketi, hacim ve piyasa duyarlılığını değerlendirmek için çok katmanlı bir analitik çerçeve kullanır. Canlı izleme (+ 3 ay)    || Sohbet Grubu    Sistem Mimarisi EA, farklı piyasa yönlerini ele almak için özelleşmiş işleme modülleri içerir: Gerçek zamanlı fiyat hare
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Remstone
Remstone
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.7 (23)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
Uzman Danışmanlar
Aura Bitcoin Hash EA, Aura ticaret sistemleri serisini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura BTC, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, BTCUSD (Bitcoin) döviz çifti ticareti yapmak için tasarlanmıştır. 2017'den 2025'e kadar bu çiftler arasında tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale veya ızgara ticareti gibi tehlikeli para
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der Aurum Sentinel Pro ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den P
Yazarın diğer ürünleri
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar, bu aracı gerçek sonuçlarla titizlikle tasarladım, önceki Stratejilerimden birkaçına dayanan bir araç AI, Mr Bitcoin AI, çok kısa sürelerde finansal varlıkların alım satım işlemlerini yürütmeye, fiyatlardaki küçük dalgalanmalardan kar elde etmeye dayanır. Bitcoin'e uygulandığında, bir scalper büyük miktarda kripto para piyasası verisini analiz etmek ve hızlı ve doğru ticaret kararları almak için yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanır. Mr Bitcoin AI mühendi
Clock GMT Live
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Göstergeler
Clock GMT Live, komisyoncumuz hakkında daha fazla bilgi edinmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir, çoğu zaman benim hangi gmt üzerinde olduğumu veya aracımın hangi gmt üzerinde çalıştığını merak etmiş olacaksınız, bu araçla hem GMT'yi hem de gerçek zamanlı olarak öğrenebileceksiniz. komisyoncunun ve yerel saatinizin zaman farkı, ayrıca komisyoncunun pingini de sürekli olarak bileceksiniz Sadece günün bir saatinde yerleştirerek bilgi alabilirsiniz. Her satın alma için fiyat artar, bununla
FREE
Account Dashboard Statistics MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Göstergeler
Hesap Panosu İstatistikleri Hesabınızın kar ve zararlarını bilmek, böylece takip edebilmeniz için odaklanmış bir görüşe sahip olmanıza yardımcı olacak bir araçtır, aynı zamanda elde edilen riski bilmek için bir düşüş analizi de getirir. Hesabınızda indirip etkinleştirdikten sonra, onu herhangi bir sembole, örneğin EURUSD H1'e eklemelisiniz, ardından bu andan itibaren araç istatistiklerinizi izlemeye başlayacaktır. panel tamamen gelişmiştir, gizleyebilir ve istediğiniz yere taşıyabilirsiniz he
FREE
Check Laverage and Spread MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Göstergeler
Hesabınızın Hacimini ve sembolün yayılmasını gerçek zamanlı olarak izleyebileceğiniz harika yardımcı araç Bu, verilerin doğru bir şekilde nasıl tanımlanacağını bilecek, örneğin bir Prop Firması hesabınız olup olmadığını, doğru Laverajı bilecek ve spreadin manipüle edilip edilmediğini vb. Kaldıraç ve spread göstergesinin kombinasyonu. Alım satım hesabınızda kaldıraç ve spread kontrolünü otomatikleştirmeye yönelik araçlar. Tüm broker forex hisselerinde çalışmak. Broker forex kaldıraç değiştirip
FREE
Account Dashboard Statistics MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4.33 (3)
Göstergeler
Hesap Panosu İstatistikleri Hesabınızın kar ve zararlarını bilmek, böylece takip edebilmeniz için odaklanmış bir görüşe sahip olmanıza yardımcı olacak bir araçtır, aynı zamanda elde edilen riski bilmek için bir düşüş analizi de getirir. Hesabınızda indirip etkinleştirdikten sonra, onu herhangi bir sembole, örneğin EURUSD H1'e eklemelisiniz, ardından bu andan itibaren araç istatistiklerinizi izlemeye başlayacaktır. panel tamamen gelişmiştir, gizleyebilir ve istediğiniz yere taşıyabilirsiniz he
FREE
Clock GMT Live MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4 (2)
Göstergeler
Clock GMT Live, komisyoncumuz hakkında daha fazla bilgi edinmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir, çoğu zaman benim hangi gmt üzerinde olduğumu veya aracımın hangi gmt üzerinde çalıştığını merak etmiş olacaksınız, bu araçla hem GMT'yi hem de gerçek zamanlı olarak öğrenebileceksiniz. komisyoncunun ve yerel saatinizin zaman farkı, ayrıca komisyoncunun pingini de sürekli olarak bileceksiniz Sadece günün bir saatinde yerleştirerek bilgi alabilirsiniz. Her satın alma için fiyat artar, bununla
FREE
Slippage Analized
Nestor Alejandro Chiariello
Göstergeler
Yüksek hassasiyetli ticaret ve tüm piyasa için tasarlanmış kayma analizi Hem canlı hem de demo hesaplarda çalışır ve kar al ve zararı durdur ile tüm pozisyonlarınızı analiz etmenize olanak tanır, böylece komisyoncunuzun kaymasını analiz edebilirsiniz. Ticarette kayma nedir? Kayma veya kayma, bir ticaret emrinin verildiği an ile piyasada fiili olarak gerçekleşmesi arasında oluşabilecek fiyat farkıdır. Bunun nedeni, emrin alım satım platformuna verildiği ve piyasada gerçekleştirildiği andan iti
FREE
Check Laverage and Spread
Nestor Alejandro Chiariello
Göstergeler
Hesabınızın Hacimini ve sembolün yayılmasını gerçek zamanlı olarak izleyebileceğiniz harika yardımcı araç Bu, verilerin doğru bir şekilde nasıl tanımlanacağını bilecek, örneğin bir Prop Firması hesabınız olup olmadığını, doğru Laverajı bilecek ve spreadin manipüle edilip edilmediğini vb. Kaldıraç ve spread göstergesinin kombinasyonu. Alım satım hesabınızda kaldıraç ve spread kontrolünü otomatikleştirmeye yönelik araçlar. Tüm broker forex hisselerinde çalışmak. Broker forex kaldıraç değiştirip
FREE
Don Hits
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Size Don'un agresif ticarette bir uzmana hitap ettiğini sunuyorum, Çok Yönlü bir sistemdir, tüm zamanları ve tüm para birimlerini kapsar, Düşüş kontrolü ile bu sistem benim Martingale mantıklarımdan birini kullanarak daha düşük ve daha büyük zamanda olup bitenlerin takibini kullanıyor, Düşüşe müdahale edilmesi gerekip gerekmediğine de karar verilecek, birçok kişinin martini sevmediğini biliyorum ya da edge sistemi çünkü Hesap yakmaya alışkınlar ama inanın benim sistemlerim farklı, hataları örtm
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! EA, düşük düşüşle 3,5 yıllık istikrarlı ticaret ile canlı bir sicile sahiptir: Canlı performans MT4 versiyonu burada bulunabilir "Kleopatra EA" stratejisini, güzel ve akıllı bir tasarım olan Kleopatra'yı, gücünün çok yönlülük olduğu yerde sürekli uyum sağlayan bir kurtarma formuyla sunuyorum. Ana stratejisi, piyasayı esnekliği içinde okumaktır, giriş aralığını farklı şekillerde analiz edebileceğiz. Bu, pazar haberlerine yönelik sorguların ele alınmasıyla, farklı tf ve far
Ra AI
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar, bu aracı gerçek sonuçlarla titizlikle tasarladım, RA AI tasarlanmış ve EURO DOLAR para biriminde AI ile yapılandırılmış bir Trend algoritması ile kafa derisi için özel olarak tasarlanmıştır, burada 1k'dan 12k'ye kadar olan 1 yıllık geçmiş testindeki sonucu görebiliriz, gerçek parayla kazanılan gerçek hesap sinyalini de benzer sonuçlarla görebiliriz, RA AI muhteşem! Size EURUSD gibi istikrarlı bir para birimindeki bir trendi ölçeklendirmek için düğüm aralıklarına dayalı ta
Odin AI
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar, ODIN AI'yi gerçek sonuçlarla titizlikle, bilgeliği ve zekasıyla kusursuz bir şekilde tasarladım, önceki Stratejilerimin birçoğunu temel alan bir araç, onu Forex Piyasasına uyarladım, bu nedenle makine öğreniminin yapay zekasına uyarlandı, yani , AI parametreleri okuyacak ve sonra benim stratejime danışacak, ardından girişlerin daha kaliteli olmasını öğrenecek, aynı zamanda pozisyonları kurtarabileceğiniz bir düğüme sahip, bulacağınız yenilikçi şeylerden bir diğeri de her ş
Foxy AI
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar, Foxy AI'yi gerçek sonuçlarla titizlikle, bilgeliği ve zekasıyla kusursuz bir şekilde tasarladım, önceki Stratejilerimin birçoğunu temel alan bir araç, onu Forex Piyasasına uyarladım, bu nedenle makine öğreniminin yapay zekasına uyarlandı, yani Yapay zeka, parametreleri okuyacak ve ardından stratejim için onlara danışacak, ardından girişlerin daha kaliteli olmasını öğrenecek, aynı zamanda pozisyonları kurtarabileceğiniz bir düğüme sahip, bulacağınız yenilikçi şeylerden bir
Prophet EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Peygamber" stratejisini sunuyorum, yüksek bir kazanma oranı ve uzun ve istikrarlı ticaret için seçilendir. peygamber birçok arasından seçilmiştir, çünkü kazanma oranının önemi ile vurgulanan bir stratejidir, %100 kazanma oranına benzer bulacağınız birkaç stratejiden biridir, çeşitli stratejilere danışmanlık yapan dahili bir algoritmaya dayanır. gerçekleştirilebilecek faktörler ve pazara uyum sağlayan çitler uygun riski kontrol etmek için gerekli tüm korumaları içerir, yalnı
Hypnos MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Hello traders,   Hypnos is a sophisticated scalper designed for the semi-night market, after a deep analysis prior to its internal functions, it manages to detect unique opportunities, cared for by a system with price control and news control. It should be noted that the analysis is strongly optimized to handle night trading at its best for slippage and spreads. 4 important factors Low Liquidity: During market closure, liquidity usually decreases significantly. Fewer participants in the market
Cleopatra EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Yatırımcılar! Sizlere "Kleopatra"yı sunuyorum Kleopatra, gücünün çok yönlülük olduğu yerde sürekli uyum sağlayan bir iyileşme formuna sahip, güzel ve akıllı bir tasarımdır. Ana stratejisi piyasayı esnekliği içinde okumaktır, giriş aralığını farklı şekillerde analiz edebiliriz. Bu, farklı TF ve farklı aralıklarda, piyasa haberleriyle ilgili sorguların ele alınmasıyla çok dinamik olabilir. Kleopatra'nın piyasanın toparlanmasına uyum sağlama konusunda büyük bir gücü var, kalıpları sabit d
Lord Arles MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! Size "Lord Arles'in Çok Yönlü Stratejisini sunuyorum, Arles, doğru zamanda çok agresif veya çok yönlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Arles, en sevdiğim destanın tanrısı ve piyasadaki en dinamik olmak için her şeye sahip, Arles bu kadar agresifken nasıl hayatta kalabilir? Stratejim kendi içinde çok karmaşık, piyasanın nasıl gittiğini gözden geçirmek ve haberlere, olaylara, hareketlere, tik kalıplarına ve açığa çıkmayacak daha fazla dahili şeye danışmak için tasarlandı, Arles
Monk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Monk stratejisi, sağlam ve çok istikrarlı uzun vadeli bir strateji. stratejim güvenli ve uzun vadeli giriş modellerine sahip, canlı pazar sırasında meydana gelen haberlere ve festivallere sürekli olarak danışıyor, maksimum risk korumasına sahip ve ayrıca bir şebekenin uzun vadeli iyileşmesine sahip, farklı akıllı dahili yöntemlere sahip 1 tek tıklama, düşük risk / orta / yüksek, dinamik vb. yapay zeka için rahat bir uyarlamalı yapılandırma oluşturabilmek için tek bir grafik kurulumunda yapıland
Priest Master MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Priest Master" Stratejisini, sağlam gösterge tabanlı teknikleri uygulayan kadim bir rahip olan Priest Master'ı sunuyorum. Tüm piyasa ile çalışabilir, gerekirse kayma ve yayılmayı kontrol edebilir, girişler RSI, Bollinger, vb. kazanan pozisyonları stratejik bir yönteme sahip hale getirerek özel Stratejim "Tüm Forex Piyasası" için optimize edildi, ancak aynı zamanda en iyi çiftler de var", ancak benim tasarladığımı kullanmanız önerilir Priest Master Bakiyenin x miktarını ris
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Buda The Enlightened One, istikrarlı ve kararlı bir şey isteyenler için endişelenmeden ticaret yapmak üzere tasarlanmış bir stratejidir. X boyutunu risk endişesi olmadan yatırabilecekleri, her girişin daha önce benim tarafımdan tasarlanan gizli kalıplara ve göstergelere danışan güçlü bir analizi olacak, ona öğrettiğimiz tüm aralıkları öğrenip başvuracağı bir AI sistemine sahip olacak ve Stop Loss'un çok yönlü olduğu yerlerde gerekirse riski ayarlayın EA'yı bir grafik üzerinde başlatın. Konfigü
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Duende" Stratejisini sunuyorum, Duende, iyi girişler yapmak için sabit kaldıkları farklı yüksek ve düşük düzey kalıplarını algılayan, başabaş ve eşler arasında geçişler gibi çeşitli şeyleri sorgulayan bir kurtarma sistemi ile bir algoritmadır. Piyasa sırasında güçlü bir haber kontrolü ile birkaç para birimini sorunsuz bir şekilde kontrol ettiği kanıtlanmıştır. ihtiyacınız olan tüm semboller ile yönetmeniz mümkündür. Stratejim "Tüm Forex Piyasası" için optimize edildi, anca
AI Deriv Step Index
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba tüccarlar, bu aracı önceki stratejilerimin birçoğuna dayanarak oluşturmaya karar verdim, Step endeksinin sentetik pazarına uyarladım, bu nedenle makine öğreniminin yapay zekasına uyarlandı, yani yapay zeka parametreleri okuyacak ve sonra danışacak onları benim stratejime göre, o zaman öğrenecek, böylece girişler daha kaliteli olacak, aynı zamanda konumları kurtarabileceğiniz bir düğüme sahip, bulacağınız yenilikçi şeylerden bir diğeri de her şeyin sanal bir şekilde kapsüllenecek olmasıd
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba tüccarlar, bu aracı titizlikle gerçek sonuçlarla tasarladım, önceki Stratejilerimden birkaçına dayalı bir araç, Forex Piyasasına uyarladım, bu nedenle makine öğreniminin yapay zekasına uyarlandı, yani yapay zeka parametreleri okuyacak ve sonra onları stratejime danışacak, ardından girişlerin daha kaliteli olmasını sağlayacak şekilde öğrenecek, ayrıca konumları kurtarabileceğiniz bir düğüme sahip, bulacağınız yenilikçi şeylerden bir diğeri de her şeyin sanal bir şekilde kapsüllenecek olm
Ra AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar, bu aracı gerçek sonuçlarla titizlikle tasarladım, RA AI tasarlanmış ve EURO DOLAR para biriminde AI ile yapılandırılmış bir Trend algoritması ile kafa derisi için özel olarak tasarlanmıştır, burada 1k'dan 12k'ye kadar olan 1 yıllık geçmiş testindeki sonucu görebiliriz, gerçek parayla kazanılan gerçek hesap sinyalini de benzer sonuçlarla görebiliriz, RA AI muhteşem! Size EURUSD gibi istikrarlı bir para birimindeki bir trendi ölçeklendirmek için düğüm aralıklarına dayalı ta
Don Hits MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Size Don'un agresif ticarette bir uzmana hitap ettiğini sunuyorum, Çok Yönlü bir sistemdir, tüm zamanları ve tüm para birimlerini kapsar, Düşüş kontrolü ile bu sistem benim Martingale mantıklarımdan birini kullanarak daha düşük ve daha büyük zamanda olup bitenlerin takibini kullanıyor, Düşüşe müdahale edilmesi gerekip gerekmediğine de karar verilecek, birçok kişinin martini sevmediğini biliyorum ya da edge sistemi çünkü Hesap yakmaya alışkınlar ama inanın benim sistemlerim farklı, hataları örtm
Legionary MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Hello Traders! I present the "Legionary" Strategy, Legionary is an Algorithm based on an ancient paladin where it will endure the trend to follow its lane and consistent entries. It represents a paladin, since it consults its 2 private internal indicators, to follow the trend where 2 situations can happen, have quickly short profits, or withstand the pressure, and wait for the trend to settle, this can also be done by consulting the news and events, but always doing everything consistently My
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar, bu aracı gerçek sonuçlarla titizlikle tasarladım, Apolo AI, Kanada para biriminde AI ve Node'larda yapılandırılmış bir Trend algoritması ile kafa derisi oluşturmak için tasarlandı ve özel olarak tasarlandı, burada 10k'den 1 yıllık geriye dönük testin sonucunu görebiliriz. 40k, gerçek parayla kazanılan gerçek hesap sinyalini de benzer sonuçlarla görebiliyoruz, Apollo inanılmaz! USDCAD gibi istikrarlı bir para birimindeki bir trendde kafa derisine aktarılacak düğüm aralıkla
Seth AI Gold MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar, bu aracı gerçek sonuçlarla titizlikle tasarladım, araç önceki Stratejilerimin birçoğunu temel aldı, Tanrı RA'nın Koruyucu Tanrısı Seth, altının tanrısallığına meydan okuyor Yapay zeka ve altın modellerini analiz eden düğümler tarafından yapılandırılmış eksiksiz bir algoritma Yapay zeka ve makine öğrenimi ile desteklenen, altın hareketlerine dayalı yenilikçi bir strateji Altın kadar değişken bir piyasada, Yatırımlarımızın getirisini en üst düzeye çıkarmak için sağlam ve uy
Train to Yuma MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Hello Traders! I present to you the " Train to Yuma "   strategy, a solid and very stable Trend Medium Term Strategy. The train to Yuma is the old Legano West Train, where he traveled long stretches and had to endure various missions to get by. This algorithm is designed for the medium term, to monitor trends with time filter settings to choose the   best symbols to enter. It has everything you need to monitor the   entire market, from trend filters, rsi filters, channel periods, and more signa
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Hello Traders! I present the old god my "ANUK" strategy, it is an intelligent strategy with 3 types of built-in strategies (you can choose this within its options) it is designed to enter the trade where it detects a strong trend or a market break, it has a built-in algorithm to recover positions and exit quickly, it can be configured to work in some sessions as the trader prefers, it also has a large news detection system, so as not to enter those moments where the market can be very volatile
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt