Hammurabi AI

함무라비 AI 수익 규범 - 신성한 정밀성으로 시장을 지배하세요

정의를 돌에 새기고 굴하지 않는 지혜로 통치했던 바빌로니아의 왕 함무라비에게서 영감을 받아, 고대 법의 위엄과 인공 지능의 무한한 힘을 결합한 거래 걸작 함무라비 수익 규범을 공개합니다. 이것은 단순한 도구가 아니라, 왕의 정밀성과 기계의 탁월함으로 혼란을 금으로 바꿀 수 있는 왕좌입니다.

함무라비의 틀림없는 눈처럼 시장의 혼란을 꿰뚫어 질서를 시행하고 부를 추출하는 시스템을 상상해보세요. AI 기반 지성과 바로크 양식에서 영감을 받은 웅장함으로 함무라비 수익 규범은 바빌로니아의 가장 강력한 통치자의 영원한 법령을 반영할 정도로 정밀한 거래를 제공하여 최고의 자리에 군림합니다.

부의 왕 엔진

차세대 AI 코어로 구동되는 Hammurabi’s Code of Profit은 최첨단 전용 서버에서 실행되어 수십억 개의 데이터 포인트를 실시간으로 처리하여 다음을 제공합니다.

기념비적 돌파 감지: 모든 세션에서 폭발적인 시장 움직임을 식별합니다.

Volatility as Your Vassal: 지능형 패턴 인식으로 거친 변동을 활용합니다.

Golden Trend Mastery: 왕족의 정확성으로 연속을 추적하고 활용합니다.

Volumetric Sovereignty: 고급 분석으로 숨겨진 시장 힘을 밝힙니다.

Instrumental Harmony: 최대 이익을 위해 자산 간의 상관 관계를 매핑합니다.

독점적 알고리즘으로 구동되는 이 시스템은 Hammurabi’s Code의 지혜로 시장 비효율성을 해독하여 모든 거래를 귀하의 재정적 지배에 대한 선언으로 전환합니다.

독점적인 Coronation 오퍼: $499(왕실 라이선스 15개로 제한)

대담한 사람에게 어울리는 가격입니다. 왕관을 차지할 용기가 있는 사람들을 위해 만들어졌습니다. 제국을 고양시킨 함무라비의 법률처럼, 우리는 엘리트 무역력을 대중에게 제공합니다. 지금 행동하세요. 이 웅장한 가격으로 라이선스가 15개만 남았습니다.

명령할 거래 영역

주권 모드(왕의 선택)

완벽하게 조각된 위험(0.1% - 3% 사용자 정의 가능)

AI가 만든 타겟과 뚫을 수 없는 보호

다중 시간대 지혜에 의해 결정된 진입 및 종료

제국 모드

적응형 AI 전략에 의해 형성된 동적 회복

변화하는 시장 조류의 자동 인식

당신의 야망에 맞게 조정된 유연한 수익 지평

제국을 보호하는 강화된 보안 프로토콜

수익의 살아있는 유산

우리 거래 현자 협의회는 하무라비의 수익 규범을 끊임없이 개선하여 시장의 모든 굴곡과 전환에 따라 진화하도록 합니다. 이것은 단순한 봇이 아닙니다. 하무라비의 비전에 대한 살아있는 증거이며, 다음과 같은 요소로 강화되었습니다.

실시간 칙령: 타의 추종을 불허하는 정확성의 신호가 즉시 전달됩니다.

Baroque Brilliance: 사용자 정의 차트와 호화로운 디자인이 있는 호화로운 인터페이스.

Royal Dashboard: 수정처럼 맑은 분석으로 제국의 성장을 목격하세요.

Floating Thrones: 실시간으로 업데이트되는 수익과 손실의 가상 디스플레이.

Ironclad Defenses: 최대 인출 한도, 스프레드 제어 및 적응형 위험 관리.

Oracle of Recovery: AI 기반 복구로 손실을 승리로 전환.

News as Your Herald: 통합 실시간 뉴스 API 및 GMT 동기화.

Universal Reign: 모든 브로커에 완벽하게 적응하여 시장을 원하는 대로 굴립니다.

Hammurabi’s Code of Profit의 이유는?

이것은 평범한 거래 시스템이 아닙니다. 권위, 지능 및 화려함의 구현입니다. 다른 시스템이 흔들리는 곳에서 Hammurabi’s Code of Profit은 단호하게 서서 자체 적응형 전략적 요점으로 스마트 복구 시스템을 사용하여 좌절을 정복으로 전환합니다. 모든 거래는 법령이며, 모든 수익은 당신의 통치에 대한 기념물입니다.

바빌론의 웅장함으로 들어가세요. 함무라비의 철권과 AI의 천재성으로 공급과 수요를 지배하세요. 당신의 부의 제국이 기다리고 있습니다. 차지하시겠습니까?

지금 왕관을 차지하세요!

$499에 15개의 라이센스만 남았습니다. 바빌론의 문이 곧 닫힙니다. 혁명에 참여하고 함무라비의 이익 규범이 당신의 거래를 전설적인 높이로 끌어올리게 하세요. 성공은 당신 외에는 누구에게도 굴복하지 않습니다.

필요한 데이터 정보
기호 EURUSD
속도 연결 <15ms
스프레드 <7 스프레드
유형 계정 ALL AND HEDGE
시간 프레임 M5 분
추천 제품
AI Gold Master
Jian Jie
Experts
AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – 시장과 함께 진화하는 정량적 적응형 그리드 시스템 NEXUS는 실시간으로 규칙 조합을 생성하고, 이를 샘플 외 검증(out-of-sample) 으로 필터링하며, 유효한 시장 환경에서 통계적 이점이 감지될 때만 진입하는 100% 자동 거래 시스템입니다. 빠른 스펙 요약 시스템 유형: OOS(샘플 외) 검증이 포함된 적응형 그리드, 뉴스·변동성·세션/요일·선택적 거래량 가치 영역을 고려하는 환경 필터 탑재. 종목: 주요 및 교차 Forex 통화쌍 (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD) 및 세트에 따라 XAUUSD 포함. 포함된 리스크 프로필: Conservative(보수형), Classic(표준형), Aggressive(공격형). 타임프레임: 각 세트를 로드할 때 자동으로 설정 되며, 차트 주기를 수동으로 변경할 필요가 없습니다. 세트 검증: 모든 세트는 2018–2025 구간에 대해 샘플 외(o
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - 거래를 시작하도록 설계되었습니다! 이 거래 로봇은 특별하고 혁신적이며 고급 알고리즘을 사용하여 가치를 계산합니다. 금융 시장의 세계에서 여러분의 조수입니다. SolarTrade Suite 시리즈의 지표 세트를 사용하여 이 로봇을 시작할 순간을 더 잘 선택하세요. 설명 하단에서 SolarTrade Suite 시리즈의 다른 제품을 확인하세요. 투자와 금융 시장의 세계를 자신 있게 탐색하고 싶으신가요? SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert는 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 수익을 늘리는 데 도움이 되도록 만들어진 혁신적인 소프트웨어입니다. SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert의 장점: - 정확한 계산: 로봇은 고급 알고리즘과 분석 방법을 사
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Indicement에 오신 것을 환영합니다! PROP FIRM 준비 완료! ->   여기에서 세트 파일을 다운로드하세요 프로모션 출시: 현재 가격으로는 몇 개밖에 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 최고의 콤보 딜     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT는     제가 15년 동안 축적한 경험을 바탕으로 지수 시장에 전문적 거래 알고리즘을 개발했습니다. EA는 매우 잘 고안된 알고리즘을 사용하여 최상의 진입 가격을 찾고, 거래 위험을 분산하기 위해 내부적으로 여러 가지 전략을 실행합니다. 모든 거래에는 손절매와 이익실현이 있지만, 거래의 위험을 최소화하고 잠재력을 극대화하기 위해 추적 손절매와 추적 이익실
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Experts
시드니는 전통적인 기술적 분석과 함께 인공 지능을 사용하여 GBPUSD 및 USDJPY 심볼의 미래 시장 움직임을 예측하는 복잡하고 새로운 알고리즘입니다. 이 전문가용 어드바이저는 기술적 분석 지표의 데이터를 사용하여 훈련된 순환신경망, 특히 장단기 기억 셀을 사용합니다. 이 방법을 통해 EA는 향후 가격 변동과 가장 관련성이 높은 지표를 학습하고 이에 따라 행동 할 수 있습니다. 또한 LSTM 네트워크는 단기 및 장기 과거 데이터를 모두 고려할 수 있으므로 시계열 분석에 특히 적합합니다. 참고: 이 혜택은 한정된 소개용 혜택 입니다: 이 EA는 현재 가격으로 10장 중 1장만 판매됩니다. 다음 가격: $799 이 EA의 가격은 이 시스템으로 거래하는 사용자 수를 제한하기 위해 꾸준히 인상될 것입니다. 실시간 신호: https://www.mql5.com/en/signals/2223419 중요: 추가 정보 및 추가 혜택을 받으시려면 제품 구매 후 PM을 통해 직접 문의하시기 바랍니다.
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Experts
This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experts
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experts
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Imbalance HFT
Mei Yang
Experts
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
Sigma Trend Protocol STP
Bashir Abdi Jama
Experts
️ Warning – Fake Sigma Trend Protocol EA STP Any “Sigma Trend Protocol EA STP” sold outside my official MQL5 page is a fake scam product using my name to take your money. The only real and supported version is here: https://www.mql5.com/en/market/product/152096   https://www.mql5.com/en/market/product/157301 Don’t spend your hard-earned money expecting premium performance from a cheap copy. STP cannot be easily copied or sold as a discount scrap version. STP Signal: Before any thin
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Experts
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
This system accepts a comma-separated list of symbols and iterates through them, creating a neural network with training for each symbol. These neural networks take values ​​from price action, Bollinger Bands, MACD, and RSI indicators. The number of neurons for each of the three layers of each network can be configured, and genetic training for the indicator parameters can be set up at specific intervals. Confidence levels for the neurons can be adjusted, and market trend analysis filters can be
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Experts
Atomic Multi-Strategy EA: Your Ultimate Trading Toolkit Welcome to Atomic, the most versatile and powerful trading automaton for MetaTrader 5. I designed this Expert Advisor not just as a single tool, but as a complete trading framework. It's a multi-strategy, multi-symbol powerhouse built on a foundation of sophisticated trade and risk management. Whether you're a trend-follower, a scalper, or a grid trader, Atomic provides the features and flexibility to build, test, and deploy virtually any
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Hybrid Coco EA
Suharmoko
Experts
Price at $499 7 Copy left Hybrid Coco EA  is a modern, tropical-themed automated trading system that blends simplicity with high-performance market technology. Inspired by the balance and clarity of a fresh young coconut, this EA delivers smooth and powerful trading using momentum-based indicators  instead of traditional candle engines. Built for gold and major forex pairs, Hybrid Coco uses multi-layered momentum analysis  to detect early trend bursts, continuation waves, and exhaustion points
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experts
출시 프로모션: 현재 가격으로는 매우 제한된 수의 사본만 구매 가능합니다! 최종 가격: 999달러 신규(349달러부터) --> 1개 무료 증정(거래 계좌 번호 2개에 한함). 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO 비트코인 리퍼에 오신 것을 환영합니다!   골드리퍼의 엄청난 성공 이후, 저는 동일한 성공 원칙을 비트코인 ​​시장에도 적용할 때가 되었다고 생각했고, 와, 정말 유망해 보이네요!   저는 20년 넘게 거래 시스템을 개발해 왔으며, "단연" 제 전문 분야는 브레이크아웃 전략입니다. 이 간단하지만 효과적인 전략은 역대 최고의 트레이딩 전략 중 하나로 자리매김하며, 사실상 모든 시장에 적용할 수 있습니다.       특히 비트코인처럼 변동성이 큰 시장에서는 더욱 빛을 발합니다!   그렇다면 이 전략은 어떻게 작동할까요? 브레이크
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Nusa Patterns MT5
John Folly Akwetey
Experts
Expert advisor trades by breaking up fractals or down fractals. It is used   “Fractals ST Patterns Strategy”   or   “4.0 Fractals Direction ST Patterns MT5”   fractal indicators. Also expert advisor uses standard trailing stop. Below is description of some inputs. Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Fractal Indicator   – option of used fractal indicator (“Fractals ST Patterns” – indicator   “Fractals ST Patterns Strategy” , “Fractals Direction ST Patterns”
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Experts
Automatic Advisor for the   Bitcoin   instrument.   Timeframe H1. Terminal MT5 I created this Advisor specifically for a prop company. All the efforts of five years went into creating a safe product. The Advisor consists of 8 small Advisors and is a ready-made Portfolio. Attention: The Advisor uses two large trading strategies (!): Trend Trading; Trading by Seasonal Patterns (time cycles) The Advisor   DOES NOT use   toxic strategies: Strategy Availability                                      
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Experts
This is not a grid, martingale, or gamble. QuantReaper  Mean Reversion applies pure statistics and disciplined logic to exploit market inefficiencies. It identifies stretched price conditions, quantifies volatility, and reverts trades toward equilibrium with defined risk and no averaging down. Every decision is systematic — no randomness, no emotion. QuantReaper Mean Reversion EA is a clean, data-driven Expert Advisor for H1 and M30 charts. It specializes in NZDCAD and AUDCAD , combining a 100-p
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
새로운 도약 | AI 기반 정밀함이 시장 논리와 만나다 Argos Rage 는 내장된 DeepSeek AI 시스템 을 통해 시장 움직임을 실시간 분석하며, 새로운 수준의 자동매매를 구현합니다. Argos Fury의 강점을 바탕으로 하지만, 이 EA는 더욱 높은 유연성, 폭넓은 시장 해석, 그리고 강한 시장 참여를 목표로 합니다. Live Signal 시간프레임: M30 레버리지:  최소 1:20 입금액:  최소 $100 거래종목:  XAUUSD, EURUSD 브로커:  제한 없음 Argos Rage를 구매하시면 Argos Fury 를 무료로 받으실 수 있습니다. 구매 후 저에게 연락해 주세요. Argos Rage 는 시장의 구조, 리듬, 압력을 분석하여 확률이 맞아떨어질 때만 거래를 실행합니다. 이는 불확실한 시장 상황에서도 똑똑한 보호를 유지하면서 Argos Fury보다 더 많은 기회를 제공합니다. Argos Fury 가 명확한 반전 구조에 집중하는 반면, Argos Ra
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된 정확성으로 거래 우위
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
퀀텀 비트코인 EA   : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다! 최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작,   Quantum Bitcoin EA   로   비트코인   거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다. 중요!   구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요. 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 비트코인/퀸 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! Quantum Bitcoin EA는   H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는   추세 추종 전략을  
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Experts
이 플랫폼 최초 공개 | 시장을 이해하는 EA 이 플랫폼에서 처음으로, Expert Advisor(EA)가 Deep Seek의 전체 기능을 활용합니다. Dynamic Reversal Zoning 전략과 결합하여, 시장 움직임을 단순히 인식하는 것을 넘어 실제로 **이해하는** 시스템을 만듭니다. 실시간 시그널 __________   세팅 보기 시간 프레임: H1 레버리지: 최소 1:30 예치금: 최소 $200 종목: XAUUSD 브로커: 모든 브로커 지원 Deep Seek와 리버설 전략의 조합은 새로운 방식이며, 바로 그것이 이 시스템을 특별하게 만듭니다. 새로운 접근 방식을 찾고 있다면, 이 EA를 놓치지 마세요. 이 플랫폼에서 최초로 선보이는 제품이며, 자동매매의 새로운 방향을 제시할 수 있습니다. 고정된 패턴이나 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장의 변화를  실시간으로 인식하고 – 이에 맞춰 스스로 적응합니다.  반전 영역과 가격 압력 분석에 집중하여 기존 도구들보
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (38)
Experts
Aura Bitcoin Hash EA는 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura BTC는 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은 통화 쌍 BTCUSD(비트코인)를 거래하도록 설계되었습니다. 2017년부터 2025년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일이나 그리드 거래와 같은 위험한 자금 관리 기술을 피합니다. Aura Bitcoin Hash는 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층, 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사용합니다. 네트워크
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Experts
가격: 606$ -> 808$ 사용 설명서 :  Manual ENEA mt5 – 레짐 전환 + 은닉 마르코프 모델(HMM)과 GPT5 ENEA mt5 는 인공지능(ChatGPT-5)의 강력한 기능과 은닉 마르코프 모델(HMM)의 정밀한 통계 분석을 결합한 최첨단 완전 자동화 트레이딩 알고리즘입니다. 이 시스템은 실시간으로 시장을 모니터링하며, 복잡하고 감지하기 어려운 시장 상태(레짐)까지 식별하고 그에 맞춰 거래 전략을 동적으로 조정합니다. 목표는 명확합니다: 추세, 횡보, 높은 변동성 등 모든 시장 국면에서 최적의 거래 로직을 적용하여 기회를 최대한 활용하고 리스크를 효과적으로 관리하는 것입니다. 주요 특징: 실시간 레짐 감지 : 추세, 범위, 변동성 & 횡보 국면 동적 전략 전환   시장 레짐에 따라 전략 변경 AI 모델 GPT5   (HMM) – 과거 데이터로부터 비지도 학습 자동 TP, SL 조정 기능 활성화 M30 타임프레임 지원, XAUUSD 기반 은닉 마르코프
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experts
ChatGPT Turbo를 사용한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD, XAUUSD 및 AUDCAD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 7,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT4 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infin
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
제작자의 제품 더 보기
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이 도구를 엄밀하게 설계하여 실제 결과를 얻었습니다. 이 도구는 저의 이전 전략 AI 중 몇 가지를 기반으로 합니다. Mr Bitcoin AI는 매우 짧은 시간 내에 금융 자산의 매수 및 매도 작업을 수행하여 가격의 작은 변동에서 수익을 얻으려고 합니다. 비트코인에 적용하면 스캘퍼는 인공 지능과 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 방대한 양의 암호화폐 시장 데이터를 분석하고 빠르고 정확한 거래 결정을 내립니다. Mr Bitcoin AI 엔지니어링은 이전에 구축되지 않았으며, 인공 지능은 암호화폐 시장 "BITCOIN"에서 학습하여 지속적으로 재구성됩니다. 알려진 것과는 다릅니다. 운영되지 않는 시간과 요일 동안 작동하기 때문에 다르고 공격적인 방식으로 진입할 수 있습니다. 요약하자면, 인공 지능과 머신 러닝의 도움을 받은 Crypto Scalper AI는 자동화되고 효율적인 방식으로 매수 및 매도 작업을 수행하여 비트코인 ​​가격 변동을 활용하여
Clock GMT Live
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
지표
Clock GMT Live에는 중개인에 대해 더 많이 알아야 할 모든 것이 있습니다. 여러 번 귀하는 내가 있는 GMT 또는 내 중개인이 작업 중인 GMT를 궁금해할 것입니다. 이 도구를 사용하면 실시간으로 GMT와 브로커와 현지 시간의 시차, 브로커의 핑도 지속적으로 알 수 있습니다. 하루 중 시간에 배치하기만 하면 정보를 얻을 수 있습니다. 인수할 때마다 가격이 상승합니다. 이를 통해 소수만이 나만의 전략을 가질 수 있도록 보호하겠습니다. 내 다른 개발은 여기에서 볼 수 있습니다 정확한 타이밍은 거래에서 중요한 요소가 될 수 있습니다. 현재 런던 또는 뉴욕 증권 거래소가 이미 열려 있습니까, 아니면 아직 닫혀 있습니까? Forex 거래의 영업 시간은 언제 시작하고 끝납니까? 수동으로 거래하고 라이브로 거래하는 거래자에게 이것은 큰 문제가 아닙니다. 다양한 인터넷 도구, 금융 상품의 사양 및 시간 자체를 사용하여 자신의 전략으로 거래할 적기가 언제인지 빠르게 알 수 있습니다.
FREE
Account Dashboard Statistics MT5
Nestor Alejandro Chiariello
지표
계정 대시보드 통계 계정의 이익과 손실을 파악하기 위해 집중적으로 볼 수 있도록 도와주는 도구이므로 이를 추적할 수 있으며 손실 분석을 통해 얻은 위험도 알 수 있습니다. 계정에서 다운로드하고 활성화한 후 EURUSD H1과 같은 기호에 연결해야 합니다. 그러면 이 순간부터 도구가 통계 모니터링을 시작합니다. 패널이 완전히 고급이므로 숨기고 원하는 위치로 이동할 수 있습니다. 주요 특징은 계정 운영에 따라 다음과 같습니다. 일일 기간(매일 갱신되는 일일 손익) 주간 기간(매주 갱신되는 주간 손익) 월간 기간(매월 갱신되는 월간 손익) 연간 기간(매년 갱신되는 연간 손익) 최대 드로다운(잔고에 따라 도달한 최대 위험을 모니터링하는 매초 제어) 예를 들어 잔액이 1000 USD이고 드로우다운 표시가 10%인 경우 어느 시점에서 계정의 총 위험이 100 USD에 도달했음을 의미합니다.
FREE
Check Laverage and Spread MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
지표
계정의 레버리지와 심볼의 확산을 실시간으로 모니터링할 수 있는 훌륭한 유틸리티 도구 이것은 데이터를 정확하게 식별하는 방법을 알 수 있습니다. 레버리지와 스프레드 지표의 조합. 거래 계좌의 레버리지 및 스프레드를 자동으로 확인하는 도구입니다. 모든 브로커 외환 주식에서 일합니다. 브로커가 레버리지를 변경하고 경제 뉴스 발표 중에 퍼지는 경우 모니터링하는 데 유용합니다. 현재 심볼의 실시간 스프레드 확인. 거래 계좌의 실시간 레버리지 확인. 빠른 새로고침으로 이해하기 쉬운 디자인 등 레버리지는 비교적 적은 투자로 많은 돈을 벌 수 있는 Forex 시장의 특수성입니다. "레버리지"라는 용어는 일반적으로 레버리지 또는 평준화로 번역됩니다. 많은 Forex 보커는 매우 흥미로운 레버리지를 가질 가능성을 제공합니다. 예를 들어 1:100의 레버리지란 투자금액의 100배 이상의 금액으로 운용하여 Forex거래가 가능하다는 것을 말합니다. 이것은 외환 시장에서 실제 투자로 얻을 수 있는 것보
FREE
Slippage Analized
Nestor Alejandro Chiariello
지표
고정밀 거래 및 전체 시장을 위해 설계된 슬리피지 분석 라이브 또는 데모 계정 모두에서 이익 실현 및 손절로 모든 포지션을 분석하여 브로커의 슬리피지를 분석할 수 있습니다. 내 다른 개발은 여기에서 볼 수 있습니다 모든 것을 정확하게 식별할 수 있도록 모든 포지션을 이익실현 및 손절매와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 도움이 필요하면 구매 후 즉시 저에게 연락하십시오 여러 번 우리는 슬라이딩 옵션이 있고 무엇을 배치해야할지 모릅니다. 자 이제 좋아하는 브로커에서 시장 슬라이드를 분석하고 분석한 시간에 따라 최적의 구성을 사용할 수 있습니다. 일별, 주별, 월별, 연도 등으로 분석할 수 있습니다. 수신 매개변수 - 3가지 고급 구성이 있습니다. - 구성 모드 1회 분석 - 구성 모드 2 평균화 모드 - 구성 모드 3 슬리피지 분석
FREE
Check Laverage and Spread
Nestor Alejandro Chiariello
지표
계정의 레버리지와 심볼의 확산을 실시간으로 모니터링할 수 있는 훌륭한 유틸리티 도구 이것은 데이터를 정확하게 식별하는 방법을 알 수 있습니다. 레버리지와 스프레드 지표의 조합. 거래 계좌의 레버리지 및 스프레드를 자동으로 확인하는 도구입니다. 모든 브로커 외환 주식에서 일합니다. 브로커가 레버리지를 변경하고 경제 뉴스 발표 중에 퍼지는 경우 모니터링하는 데 유용합니다. 현재 심볼의 실시간 스프레드 확인. 거래 계좌의 실시간 레버리지 확인. 빠른 새로고침으로 이해하기 쉬운 디자인 등 레버리지는 비교적 적은 투자로 많은 돈을 벌 수 있는 Forex 시장의 특수성입니다. "레버리지"라는 용어는 일반적으로 레버리지 또는 평준화로 번역됩니다. 많은 Forex 보커는 매우 흥미로운 레버리지를 가질 가능성을 제공합니다. 예를 들어 1:100의 레버리지란 투자금액의 100배 이상의 금액으로 운용하여 Forex거래가 가능하다는 것을 말합니다. 이것은 외환 시장에서 실제 투자로 얻을 수 있는 것보
FREE
Account Dashboard Statistics MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4.33 (3)
지표
계정 대시보드 통계 계정의 이익과 손실을 파악하기 위해 집중적으로 볼 수 있도록 도와주는 도구이므로 이를 추적할 수 있으며 손실 분석을 통해 얻은 위험도 알 수 있습니다. 계정에서 다운로드하고 활성화한 후 EURUSD H1과 같은 기호에 연결해야 합니다. 그러면 이 순간부터 도구가 통계 모니터링을 시작합니다. 패널이 완전히 고급이므로 숨기고 원하는 위치로 이동할 수 있습니다. 주요 특징은 계정 운영에 따라 다음과 같습니다. 일일 기간(매일 갱신되는 일일 손익) 주간 기간(매주 갱신되는 주간 손익) 월간 기간(매월 갱신되는 월간 손익) 연간 기간(매년 갱신되는 연간 손익) 최대 드로다운(잔고에 따라 도달한 최대 위험을 모니터링하는 매초 제어) 예를 들어 잔액이 1000 USD이고 드로우다운 표시가 10%인 경우 어느 시점에서 계정의 총 위험이 100 USD에 도달했음을 의미합니다.
FREE
Clock GMT Live MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4 (2)
지표
Clock GMT Live에는 중개인에 대해 더 많이 알아야 할 모든 것이 있습니다. 여러 번 귀하는 내가 있는 GMT 또는 내 중개인이 작업 중인 GMT를 궁금해할 것입니다. 이 도구를 사용하면 실시간으로 GMT와 브로커와 현지 시간의 시차, 브로커의 핑도 지속적으로 알 수 있습니다. 하루 중 시간에 배치하기만 하면 정보를 얻을 수 있습니다. 인수할 때마다 가격이 상승합니다. 이를 통해 소수만이 나만의 전략을 가질 수 있도록 보호하겠습니다. 내 다른 개발은 여기에서 볼 수 있습니다 정확한 타이밍은 거래에서 중요한 요소가 될 수 있습니다. 현재 런던 또는 뉴욕 증권 거래소가 이미 열려 있습니까, 아니면 아직 닫혀 있습니까? Forex 거래의 영업 시간은 언제 시작하고 끝납니까? 수동으로 거래하고 라이브로 거래하는 거래자에게 이것은 큰 문제가 아닙니다. 다양한 인터넷 도구, 금융 상품의 사양 및 시간 자체를 사용하여 자신의 전략으로 거래할 적기가 언제인지 빠르게 알 수 있습니다.
FREE
Don Hits
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Don이 공격적인 거래 전문가를 만나도록 하겠습니다. 다방향 시스템으로, 모든 시간과 모든 통화를 다루고 드로다운 제어 기능을 갖추고 있습니다. 이 시스템은 더 낮은 시간과 더 긴 시간에 일어나는 일에 대한 후속 조치와 함께 내 마틴게일 논리 중 하나를 사용합니다. 또한 드로다운에 개입해야 하는지 여부도 결정됩니다. 많은 사람들이 마틴을 좋아하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 또는 엣지 시스템 그들은 계정을 소각하는 데 익숙하지만 내 시스템은 다르다고 믿습니다. 오류를 처리하고 지속적으로 이동하기 위해 구현된 로직이므로 이러한 시스템은 높은 DD를 가질 수 있으므로 내부 시스템이 있습니다. 이를 제어하도록 설계된 시스템은 Martins가 시장에서 가장 많은 수익을 창출하는 회사라는 점을 기억하십시오. 그리드 거래를 위한 고급 기술을 사용하고 전체 시장을 관리하는 공격적인 시스템, 돈 히트로 진입이 가능합니다. 기술의 가장 진보된 기술은 진입과 퇴출을 통제하는 보호이기 때문입니다.
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! EA는 3.5년 동안 낮은 손실률로 안정적인 거래를 한 라이브 실적을 보유하고 있습니다. 라이브 공연 MT4 버전은 여기에서 찾을 수 있습니다. "클레오파트라 EA" 전략을 제시합니다. 클레오파트라는 아름답고 지능적인 디자인으로, 그 힘이 다재다능한 곳에서 지속적으로 적응하는 회복 형태를 가지고 있습니다. 그것의 주요 전략은 탄력성으로 시장을 읽는 것입니다. 우리는 진입 범위를 다양한 방식으로 분석할 수 있을 것입니다. 이는 시장 뉴스에 대한 쿼리 처리와 함께 다양한 tf 및 다양한 범위에서와 같이 매우 역동적일 수 있습니다. 클레오파트라는 시장 회복에 적응할 수 있는 큰 힘을 가지고 있으며, 그녀의 패턴은 고정되어 있지 않으며, 특정 계정이나 mff 등의 규칙에 따라 작업할 수 있도록 백분율 또는 변동 여부에 관계없이 다양한 유형의 보호 기능도 있습니다. EURUSD에 최적화되어 있지만 전체 시장을 다룰 수 있으므로 필요한 시장에 적응시키는 문
Ra AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이 도구를 실제 결과로 엄격하게 설계했습니다. RA AI는 EURO DOLLAR 통화의 AI 구조로 구성된 추세 알고리즘을 사용하여 두피에 맞게 설계하고 특별히 설계했습니다. 여기에서 1,000에서 12,000까지의 1년 백테스트 결과를 볼 수 있습니다. 비슷한 결과로 실제 돈이 승리하는 실제 계좌 신호도 볼 수 있습니다. RA AI는 놀랍습니다! EURUSD와 같은 안정적인 통화의 추세를 스캘핑하기 위한 노드 범위를 기반으로 디자인에 대해 조금 설명하겠습니다. 이러한 방식으로 AI는 위험도가 낮은 항목을 만들기 위해 적절한 지점을 구조화하는 역할을 담당합니다. 그렇지 않으면 우리는 회복 가능성이나 이탈 후 재복구 가능성을 바탕으로 회복 인자가 들어가는 고정점을 만들어 주는 노드를 가지고 있습니다. 낮은 범위의 산사태가 어디에 있는지 알면 시간에 따른 산사태를 수용하기 위한 내부 분석. 하루의 시작부터 끝까지 놀라운 일일 분석을 수행합니다.
Odin AI
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
안녕하세요 거래자 여러분, 저는 이전의 몇 가지 전략을 기반으로 한 도구인 그의 지혜와 지능에 대해 흠잡을 데 없는 실제 결과로 ODIN AI를 외환 시장에 적용하여 기계 학습의 인공 지능에 적용하도록 설계했습니다. , AI는 매개 변수를 읽은 다음 이를 내 전략에 참조한 다음 항목의 품질이 더 좋도록 학습하고 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 다음과 같습니다. 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화됩니다. 즉, 손실 정지 및 이익 실현 등의 서버로 전송되는 데이터가 없으며 매우 인도적인 방식이 될 것입니다. 이 스캘퍼는 위험을 제한하면서 전략적으로 진입할 수 있도록 미끄러짐 및 프리드 보호 기능을 갖추고 설계되었습니다. 완전히 지능적이고 자체 관리되는 메타 트레이더를 위해 독점적으로 설계되었습니다. 두 번째 중요한 점은 내가 extractFeatures 및 trainModel 함수를 디자인한다는 것입니다. 이는 양초를 디자인하고 Slippage를
Foxy AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이전의 여러 전략을 기반으로 하는 도구인 Foxy AI를 엄격하고 그의 지혜와 지능에 대해 흠잡을 데 없는 실제 결과로 설계하여 외환 시장에 적용했습니다. 따라서 기계 학습의 인공 지능에 적용됩니다. , AI는 매개변수를 읽고 이를 내 전략에 참조한 다음 항목의 품질이 더 좋도록 학습하고 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화됩니다. 즉, 손실 중지 및 이익 실현 등의 서버로 전송되는 데이터가 없으며 매우 인도적인 방식으로 수행됩니다. 이 나이트 스캘퍼는 위험을 제한하면서 전략적으로 진입할 수 있도록 미끄러짐 및 확산 방지 기능을 갖추고 설계되었습니다. 완전히 지능적이고 자체 관리되는 메타 트레이더를 위해 독점적으로 설계되었습니다. 나의 전략 개발은 전문 트레이더로서 수년에 걸쳐 설계되었으며, 성과를 최적화하고 더욱 향상시키기 위해 AI의 자체 적응을 추가했다는 점에 유의해야 합니다.
Prophet EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
안녕하세요 트레이더스입니다! "선지자" 전략을 제시하고, 높은 승률과 길고 안정적인 거래를 위해 선택된 것입니다. 선지자는 승률의 중요성에 의해 강조된 전략이기 때문에 많은 전략 중 하나이며 %100의 승률과 유사하게 찾을 수 있는 몇 안 되는 전략 중 하나이며 여러 전략을 컨설팅하는 내부 알고리즘을 기반으로 합니다. 수행할 수 있는 요소와 시장에 적응하는 울타리 적절한 위험을 제어하는 ​​데 필요한 모든 보호 기능이 포함되어 있으며 주요 쌍에서만 작동합니다. 또한 숨겨지도록 구현되었습니다. Prophet은 "EURUSD , GBPUSD , EURCHF"에 최적화되어 있으며 다른 RANGED에 비해 가장 안정적인 통화입니다. 논리는 martin 등을 기반으로하지 않지만 선택적 사용이 추가되었습니다 가장 중점을 두는 것은 알고리즘이 높은 빈도의 데이터를 감지하여 승률을 갖는 것입니다. 나의 전략 EA에는 생생한 역사가 있습니다 라이브 공연 내 신호의 사전
Hypnos MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello traders,   Hypnos is a sophisticated scalper designed for the semi-night market, after a deep analysis prior to its internal functions, it manages to detect unique opportunities, cared for by a system with price control and news control. It should be noted that the analysis is strongly optimized to handle night trading at its best for slippage and spreads. 4 important factors Low Liquidity: During market closure, liquidity usually decreases significantly. Fewer participants in the market
Cleopatra EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더스입니다! 당신에게 '클레오파트라'를 선물합니다 클레오파트라는 아름답고 지적인 디자인과 그 힘이 다재다능한 곳에 지속적으로 적응하는 회복 형태를 갖추고 있습니다. 주요 전략은 시장의 탄력성을 읽는 것입니다. 진입 범위를 다양한 방식으로 분석할 수 있습니다. 이는 시장 뉴스에 대한 쿼리를 처리하면서 다양한 TF 및 다양한 범위에서 매우 역동적일 수 있습니다. 클레오파트라는 시장 회복에 적응할 수 있는 강력한 힘을 가지고 있으며, 그 패턴은 고정되어 있지 않습니다. 또한 우리는 백분율 또는 변동 여부에 관계없이 propfirm 또는 MFF 계정의 규칙에 따라 작업할 수 있는 다양한 유형의 보호 기능을 보유하고 있습니다. Forex든 다른 기호든 모든 기호에 적응하고 지지와 저항을 기반으로 범위 시간을 효과적으로 제어할 수 있으며 전체 전략을 반대로 작동하도록 할 수도 있고 역학이 사용자에 맞게 적응된다는 점에 유의해야 합니다. 중요: 이 전문가는 API 뉴스
Lord Arles MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! "아를 경의 다재다능한 전략, Arles는 적시에 매우 공격적이거나 다재다능하도록 설계되었습니다. Arles는 내가 가장 좋아하는 사가의 신이며 그는 시장에서 가장 역동적일 수 있는 모든 것을 갖추고 있습니다. Arles가 어떻게 그렇게 공격적으로 살아남을 수 있습니까? 내 전략은 그 자체로 매우 복잡합니다. 시장이 어떻게 진행되고 있는지 검토하고 내부적으로 공개되지 않을 뉴스, 이벤트, 움직임, 틱 패턴 및 기타 사항을 참조하도록 설계되었습니다. Arles는 공격적으로 시장에 진입하고 퇴장할 수 있습니다. 그것은 시장에서 강하거나 약한 일이 일어날 때를 아는 보호 기능을 가지고 있으며, 시장이 수익성이 있을 경우 이러한 논리가 증가할 회복 논리도 가지고 있으며, 출구, 이동 상담 및 뉴스도 있습니다. , 계속 기다릴 것입니다. 요컨대 입력하지 않고 모든 논리를 참조하지 않고 종료하지 않습니다. 내 전략은 귀하의 브로커에 민감하지 않고 기존의 모든
Monk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
몽크 전략, 견고하고 매우 안정적인 장기 전략. 내 전략에는 안전하고 장기적인 진입 패턴이 있고, 라이브 시장에서 발생하는 뉴스와 축제를 지속적으로 참조하고, 최대 위험 보호 기능이 있으며, 그리드의 장기적인 복구가 있으며, 다른 지능형 내부 방법이 있습니다. , 하나의 차트 설정에서 구성할 수 있는 곳에서 클릭 1회, 저위험/중/고, 동적 등의 AI에 대해 편안한 적응형 구성을 설정할 수 있습니다. 차트에서 EA를 시작합니다. 현재 차트에 관계없이 고문은 항상 모든 기호를 동시에 거래합니다. 뉴스를 읽고 필터링하려면 기호당 1개의 차트를 배치해야 합니다. 모든 기호 및 기간의 차트에서 Advisor Monk를 시작할 수 있습니다. 현재 차트와 관계없이 고문은 모든 기호에 대한 월간, 주간 및 일일 차트 데이터를 동시에 분석합니다. 특성 중 일부를 등록하십시오. 이익실현은 단일 및 회수 모두에 대해 완전히 역동적이며 스마트한 이익실현, 숨겨진 이익실현 등 손절매는 단일
Priest Master MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! 탄탄한 게이지 기반의 기술을 구사하는 고대 사제 프리스트 마스터 '프리스트 마스터' 전략을 소개합니다. RSI, Bollinger 등과 같은 중요한 지표에 의해 고도로 분석된 항목, 필요한 경우 미끄러짐 및 스프레드를 제어하여 전체 시장과 함께 작동할 수 있습니다. 우승 포지션을 전략적인 방식으로 만들어 특별함 내 전략은 "모든 Forex 시장"에 최적화되어 있지만 최고의 쌍도 있습니다"하지만 내가 디자인 한 것을 사용하는 것이 좋습니다 Priest Master 잔고의 x 금액을 위험에 빠뜨리는 시스템이 내장되어 있으며 복구도 있습니다 언제든지 시장이 불안정해지면 또한 TP가 내장된 비밀 표시기에서 올바른 예측을 감지하면 다른 포지션이 아닌 일부 포지션을 청산할 수 있는 스마트 알고리즘 시스템을 갖추고 있습니다. 내 전략 EA에는 생생한 역사가 있습니다 라이브 공연 내 신호의 사전 설정을 원하면 내 고객에게만 개인적으로 요청하십시오. http
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Buda The Enlightened One은 안정적이고 단호한 것을 원하는 모든 사람들을 위해 걱정 없이 거래하도록 고안된 전략입니다. 그들이 위험에 대한 우려 없이 투자 X 사이즈를 배치할 수 있는 곳, 각 항목은 이전에 내가 설계한 강력한 분석 컨설팅 비밀 패턴 및 지표를 갖게 될 것입니다. 정지 손실이 다목적인 경우 필요한 경우 위험을 조정합니다. 차트에서 EA를 시작합니다. 구성을 생성하고 저장한 다음 동일한 기호 창을 다시 로드하고 작업할 쌍을 표시하면 자동으로 모든 창을 열고 자체 구성할 수 있는 특수 기능이 있습니다. M1/M5/M15 심볼의 차트에서 어드바이저 Buda를 시작할 수 있습니다. 현재 차트와 관계없이 고문은 데이터 통화 기술 분석, 스프레드, 미끄러짐, 뉴스, ETC를 분석합니다. 인수할 때마다 가격이 상승합니다. 이를 통해 소수만이 나만의 전략을 가질 수 있도록 보호하겠습니다. 특성 중 일부를 등록하십시오. 이익 실현은 단일 및 회복 모두에
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! Duende 전략을 제시합니다. Duende는 서로 다른 높은 수준과 낮은 수준의 패턴을 감지하는 알고리즘으로, 좋은 항목을 만들기 위해 일정하게 유지되며, 복구 시스템은 손익분기점과 같은 다양한 항목을 쿼리하고 피어 간에 교차합니다. 시장에서 뉴스를 강력하게 제어하여 문제 없이 여러 통화를 제어하는 것으로 입증되었습니다. 필요한 모든 기호로 관리 가능 내 전략은 "모든 외환 시장"에 최적화되어 있지만 USDCAD,EURCAD,EURCHF,USDCHF,EURJPY" 최고의 쌍도 있습니다. 다른 통화에 비해 가장 안정적인 통화입니다. RANGED, 다른 기호에 대한 자신의 방법을 찾을 수 있지만 내가 디자인한 것을 사용하는 것이 좋습니다 Duende 잔고의 x 금액을 위험에 빠뜨리는 시스템이 내장되어 있으며 언제든지 시장이 불안정해지면 복구 기능도 있습니다 또한 TP가 내장된 비밀 표시기에서 올바른 예측을 감지하면 다른 포지션이 아닌 일부 포
AI Deriv Step Index
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 거래자 여러분, 저는 이전의 몇 가지 전략을 기반으로 이 도구를 만들기로 결정하여 단계 지수의 합성 시장에 적용했습니다. 따라서 기계 학습의 인공 지능에 적용되었습니다. 즉, AI가 매개 변수를 읽은 다음 상담합니다. 그것들을 내 전략에 적용하면 항목의 품질이 향상되고 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화된다는 것입니다. 즉, 손절매 및 이익실현 등의 서버로 데이터가 전송되는 일이 없을 것이며, 매우 인도적인 방식으로 진행될 것입니다. 내 제품을 구매한 후 최상의 구성을 요청하십시오. 여기에서 내 다른 제품도 볼 수 있습니다. MQL5 이 AI는 "Deriv Step 지수"가 1년 365일 매일 작동하기 때문에 대안을 원하는 사람들에게 주로 초점을 맞추고 연중무휴로 작동합니다. 이것은 매우 어려운 시장이므로 AI가 처리하도록 합니다. 강조할 수 있는 몇 가지 주요 특징을 여기에 목록으로 제시하겠습니다. 높
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 거래자 여러분, 실제 결과로 이 도구를 엄격하게 설계했습니다. 이전 전략 중 몇 가지를 기반으로 외환 시장에 맞게 조정했습니다. 따라서 기계 학습의 인공 지능에 맞게 조정되었습니다. 즉, AI는 매개 변수를 읽은 다음 내 전략에 참조한 다음 항목이 더 나은 품질이 되도록 학습합니다. 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화된다는 것입니다. 손절매, 이익실현 등의 서버로 전송되며, 매우 인도적인 방식으로 진행됩니다. 중요한 두 가지는 extractFeatures 및 trainModel 기능을 디자인한다는 것입니다. 이것은 양초를 디자인하고, Slippage를 분해하고, Spread에 적응하기 위해 어떻게 움직이는지 배우는 일을 담당할 것입니다. 내 전략 개발은 전문 트레이더로서 수년에 걸쳐 내가 설계했으며 성능을 최적화하고 더 좋게 만들기 위해 AI의 자체 적응을 추가했습니다. 이익 실현과 손절매로 통제되는 실제
Ra AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이 도구를 실제 결과로 엄격하게 설계했습니다. RA AI는 EURO DOLLAR 통화의 AI 구조로 구성된 추세 알고리즘을 사용하여 두피에 맞게 설계하고 특별히 설계했습니다. 여기에서 1,000에서 12,000까지의 1년 백테스트 결과를 볼 수 있습니다. 비슷한 결과로 실제 돈이 승리하는 실제 계좌 신호도 볼 수 있습니다. RA AI는 놀랍습니다! EURUSD와 같은 안정적인 통화의 추세를 스캘핑하기 위한 노드 범위를 기반으로 디자인에 대해 조금 설명하겠습니다. 이러한 방식으로 AI는 위험도가 낮은 항목을 만들기 위해 적절한 지점을 구조화하는 역할을 담당합니다. 그렇지 않으면 우리는 회복 가능성이나 이탈 후 재복구 가능성을 바탕으로 회복 인자가 들어가는 고정점을 만들어 주는 노드를 가지고 있습니다. 낮은 범위의 산사태가 어디에 있는지 알면 시간에 따른 산사태를 수용하기 위한 내부 분석. 하루의 시작부터 끝까지 놀라운 일일 분석을 수행합니다.
Don Hits MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Don이 공격적인 거래 전문가를 만나도록 하겠습니다. 다방향 시스템으로, 모든 시간과 모든 통화를 다루고 드로다운 제어 기능을 갖추고 있습니다. 이 시스템은 더 낮은 시간과 더 긴 시간에 일어나는 일에 대한 후속 조치와 함께 내 마틴게일 논리 중 하나를 사용합니다. 또한 드로다운에 개입해야 하는지 여부도 결정됩니다. 많은 사람들이 마틴을 좋아하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 또는 엣지 시스템 그들은 계정을 소각하는 데 익숙하지만 내 시스템은 다르다고 믿습니다. 오류를 처리하고 지속적으로 이동하기 위해 구현된 로직이므로 이러한 시스템은 높은 DD를 가질 수 있으므로 내부 시스템이 있습니다. 이를 제어하도록 설계된 시스템은 Martins가 시장에서 가장 많은 수익을 창출하는 회사라는 점을 기억하십시오. 그리드 거래를 위한 고급 기술을 사용하고 전체 시장을 관리하는 공격적인 시스템, 돈 히트로 진입이 가능합니다. 기술의 가장 진보된 기술은 진입과 퇴출을 통제하는 보호이기 때문입니다.
Legionary MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the "Legionary" Strategy, Legionary is an Algorithm based on an ancient paladin where it will endure the trend to follow its lane and consistent entries. It represents a paladin, since it consults its 2 private internal indicators, to follow the trend where 2 situations can happen, have quickly short profits, or withstand the pressure, and wait for the trend to settle, this can also be done by consulting the news and events, but always doing everything consistently My
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 거래자 여러분, 저는 이 도구를 실제 결과로 엄격하게 설계했습니다. Apolo AI는 캐나다 통화의 AI 및 노드 구조로 구성된 트렌드 알고리즘을 사용하여 두피를 의도하고 특별히 설계했습니다. 여기에서 10,000에서 1,000까지의 1년 백테스트 결과를 볼 수 있습니다. 40k, 비슷한 결과로 실제 돈이 승리하는 실제 계좌 신호도 볼 수 있습니다. Apollo는 놀랍습니다! USDCAD와 같은 안정적인 통화의 추세에 따라 두피에 노드 범위를 기반으로 디자인에 대해 조금 설명하겠습니다. 이러한 방식으로 AI는 위험도가 낮은 항목을 만들기 위해 적절한 지점을 구조화하는 일을 담당합니다. 반대의 경우에는 복구 또는 종료 후 다시 복구할 가능성에 따라 복구 요소가 입력되는 고정 지점을 만드는 노드가 있습니다. 내부 분석을 통해 시간에 따른 슬리피지를 수용할 수 있으며, 슬리피지 순위가 낮은 위치를 알 수 있는 경우 나의 전략 개발은 전문 트레이더로서 수년에 걸쳐 설계되었
Seth AI Gold MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이전 전략 중 몇 가지를 기반으로 실제 결과를 엄격하게 적용하여 이 도구를 설계했습니다. 금의 신성에 도전하는 신 RA의 수호신 세스 AI와 금 패턴을 분석하는 노드로 구성된 완전한 알고리즘 인공 지능과 기계 학습을 기반으로 한 금 움직임에 기반한 혁신적인 전략 금만큼 변동성이 큰 시장에서 투자 수익을 극대화하려면 견고하고 적응력 있는 전략을 갖추는 것이 필수적입니다. 이것이 바로 우리가 안전한 피난처 자산인 금의 힘과 인공 지능 및 기계 학습의 예측 기능을 결합하는 고급 전략을 개발한 이유입니다. 우리의 전략은 금 가격, 거시경제적 요인, 시장 동향 및 기타 주요 지표와 관련된 대량의 과거 및 실시간 데이터 분석을 기반으로 합니다. 기계 학습 알고리즘을 사용하여 당사의 AI는 숨겨진 패턴을 식별하고 미래의 금 가격 변동을 예측하며 정보에 입각한 투자 결정을 추천할 수 있습니다. 인공 지능의 적응성과 지속적인 학습 덕분에 우리의 전략은 시장 변화
Train to Yuma MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present to you the " Train to Yuma "   strategy, a solid and very stable Trend Medium Term Strategy. The train to Yuma is the old Legano West Train, where he traveled long stretches and had to endure various missions to get by. This algorithm is designed for the medium term, to monitor trends with time filter settings to choose the   best symbols to enter. It has everything you need to monitor the   entire market, from trend filters, rsi filters, channel periods, and more signa
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the old god my "ANUK" strategy, it is an intelligent strategy with 3 types of built-in strategies (you can choose this within its options) it is designed to enter the trade where it detects a strong trend or a market break, it has a built-in algorithm to recover positions and exit quickly, it can be configured to work in some sessions as the trader prefers, it also has a large news detection system, so as not to enter those moments where the market can be very volatile
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변