Hammurabi AI

Código de ganancias de Hammurabi: gobierna los mercados con precisión divina

Inspirado por Hammurabi, el rey babilónico que talló la justicia en piedra y gobernó con sabiduría inquebrantable, presentamos el Código de ganancias de Hammurabi, una obra maestra del comercio que combina la majestuosidad de la ley antigua con el poder ilimitado de la inteligencia artificial. No es solo una herramienta; es un trono desde el que controlarás los mercados financieros, convirtiendo el caos en oro con la precisión de un rey y la brillantez de una máquina.

Imagina un sistema que, como el ojo infalible de Hammurabi, ve a través de la agitación de los mercados para imponer el orden y extraer riqueza. Con su intelecto impulsado por la IA y su grandeza de inspiración barroca, el Código de ganancias de Hammurabi reina supremo, ofreciendo transacciones tan precisas que reflejan los decretos eternos del gobernante más poderoso de Babilonia.

El motor real de la riqueza

Con el respaldo de un núcleo de IA de última generación, el Código de ganancias de Hammurabi se ejecuta en servidores dedicados de última generación, que procesan miles de millones de puntos de datos en tiempo real para ofrecer:

Detección de rupturas monumentales: identifica movimientos explosivos del mercado en todas las sesiones.

La volatilidad como su vasallo: aprovecha las oscilaciones salvajes con un reconocimiento inteligente de patrones.

Dominio de las tendencias doradas: rastrea y explota las continuaciones con precisión real.

Soberanía volumétrica: revela fuerzas ocultas del mercado con análisis avanzado.

Armonía instrumental: mapea las correlaciones entre activos para obtener el máximo beneficio.

Este sistema, impulsado por algoritmos patentados, descifra las ineficiencias del mercado con la sabiduría del Código de Hammurabi, transformando cada operación en una proclamación de su dominio financiero.

Oferta exclusiva de coronación: $499 (limitado a 15 licencias reales)

Un precio digno de los audaces, diseñado para aquellos que se atreven a reclamar su corona. Al igual que las leyes de Hammurabi que enaltecieron un imperio, estamos llevando el poder comercial de élite a las masas. Actúe ahora: solo quedan 15 licencias a este ritmo majestuoso.

Reinos comerciales bajo control

Modo soberano (La elección del rey)

Riesgo esculpido a la perfección (0,1 % - 3 % personalizable)

Objetivos creados por IA y protecciones impenetrables

Entradas y salidas decretadas por la sabiduría de múltiples marcos temporales

Modo imperial

Recuperación dinámica forjada por estrategias de IA adaptativas

Reconocimiento automático de mareas cambiantes del mercado

Horizontes de ganancias flexibles adaptados a su ambición

Protocolos de seguridad fortificados para proteger su imperio

Un legado vivo de ganancias

Nuestro consejo de sabios comerciales refina incansablemente el Código de ganancias de Hammurabi, asegurándose de que evolucione con cada giro y vuelta de los mercados. No se trata de un simple bot, sino de un testimonio viviente de la visión de Hammurabi, potenciado por:

Edictos en tiempo real: señales de precisión inigualable entregadas al instante.

Brillantez barroca: una interfaz lujosa con gráficos personalizables y un diseño opulento.

Panel real: sea testigo del crecimiento de su imperio con análisis nítidos.

Tronos flotantes: visualizaciones virtuales de ganancias y pérdidas, actualizadas en tiempo real.

Defensas acorazadas: límites máximos de reducción, controles de diferencial y gestión de riesgos adaptativa.

Oráculo de la recuperación: la recuperación impulsada por IA convierte las pérdidas en triunfos.

Noticias como su heraldo: API de noticias en tiempo real integradas y sincronización GMT.

Reinado universal: se adapta perfectamente a cualquier bróker, sometiendo los mercados a su voluntad.

¿Por qué el Código de ganancias de Hammurabi?

Este no es un sistema de trading común y corriente: es la encarnación de la autoridad, la inteligencia y el esplendor. Donde otros flaquean, el Código de Ganancias de Hammurabi se mantiene firme, blandiendo su sistema de recuperación inteligente con puntos estratégicos autoadaptativos para transformar los reveses en conquistas. Cada operación es un decreto, cada ganancia un monumento a tu reinado.

Adéntrate en la grandeza de Babilonia. Domina la oferta y la demanda con el puño de hierro de Hammurabi y el genio de la IA. Tu imperio de riqueza te espera, ¿lo conquistarás?

¡Reclama tu corona ahora!

Solo quedan 15 licencias a $499. Las puertas de Babilonia se cerrarán pronto: únete a la revolución y deja que el Código de Ganancias de Hammurabi eleve tus operaciones a alturas legendarias. El éxito no se inclina ante nadie más que ante ti.

Información de datos requerida
Símbolo EURUSD
Velocidad de conexión <15 ms
Spread <7 Spread
Tipo Cuenta ALL AND HEDGE
Marco de tiempo M5 minutos
Productos recomendados
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
AI Gold Master
Jian Jie
Asesores Expertos
AI Gold Master es un Asesor Experto excepcional diseñado específicamente para operar con XAUUSD (ORO) en los marcos temporales M1 y M5. Aprovechando el poder de los modelos avanzados basados en GPT y las capacidades de aprendizaje profundo de DeepSeek, AI Gold Master ha sido entrenado en más de diez años de datos históricos, que van desde 2014 hasta febrero de 2025. Esta estrategia, probada con una inversión inicial de sólo 1.000 dólares, ha demostrado ser una potencia absoluta, mostrando un aso
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los compañeros de los comerciantes y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de negociar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos, mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. Recomendaciones: Plazo: H1 ( Cualquier plazo) Pares de divisas soportados: EU
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Asesores Expertos
Expert XAU es un robot de trading avanzado, centrado en la precisión y diseñado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal de 1h. Este EA utiliza una lógica propia para identificar oportunidades de compra de alta calidad, ejecutar operaciones con precisión calculada y gestionar el riesgo de forma dinámica, todo ello manteniendo los detalles de la estrategia en privado para proteger su ventaja competitiva. Características principales: - 100% automatizado - Entradas largas de alta probabili
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Asesores Expertos
Sydney es un algoritmo complejo y novedoso que utiliza la Inteligencia Artificial en combinación con el análisis técnico tradicional para predecir los futuros movimientos del mercado del símbolo GBPUSD y USDJPY . Este Asesor Experto hace uso de Redes Neuronales Recurrentes, específicamente células de Memoria de Largo Plazo, que son entrenadas usando datos de indicadores de análisis técnico. A través de este método, el EA es capaz de aprender qué indicadores son más relevantes para los futuros mo
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Asesores Expertos
Este es un EA de Cobertura para Mercados Laterales El mercado es lateral el 80% del tiempo. Este EA funciona bien durante esta fase y acepta stop-losses (SL) durante periodos de noticias fuertes y tendencias fuertes. El backtest a tiempo completo muestra buenos resultados, pero si lo ejecuta en vivo y activa y desactiva el EA durante los períodos críticos, su eficiencia será aún mayor. Ventajas: Take Profit (TP) para órdenes individuales , lo que es muy beneficioso para minimizar el deslizamien
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Asesores Expertos
GER40 NovaAI - La IA que comercia más allá de las emociones humanas . Se eliminan la "Duda", el "Miedo" y la "Avaricia". Comienza una nueva era regida por la lógica pura y la precisión. GER40 NovaAI es una IA de trading totalmente autónoma construida exclusivamente para el DAX40 (GER40). Tras miles de horas de optimización, filtra el ruido del mercado y se centra únicamente en el núcleo de la rentabilidad. Deja que la IA tome las decisiones y haz crecer tu capital con la razón, no con la emoc
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Imbalance HFT
Mei Yang
Asesores Expertos
Esta estrategia vigila continuamente los cambios en la evolución de los precios, consumiendo toda la liquidez del mercado. No le importa a dónde vaya el precio del activo; mientras haya fluctuaciones de precios, seguirá absorbiendo liquidez. Sí, es así de increíble. La estrategia funciona mejor con oro. Cuando se ejecuta en activos que no son de oro, es necesario ajustar los parámetros. Tiempo: Mejor 5 minutos Stop loss fijo: 800 puntos Beneficio fijo: 800 puntos Aplicado a mercados con alta li
Sigma Trend Protocol STP
Bashir Abdi Jama
Asesores Expertos
️ Advertencia - Fake Sigma Trend Protocolo EA STP Cualquier "Sigma Trend Protocol EA STP" vendido fuera de mi página oficial MQL5 es un producto falso estafa usando mi nombre para tomar su dinero. La única versión real y soportada está aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/152096 https://www.mql5.com/en/market/product/157301 No gastes tu dinero duramente ganado esperando un rendimiento premium de una copia barata. STP no puede ser fácilmente copiado o vendido como una versión
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Asesores Expertos
Extensiver está diseñado para operar en cualquier mercado (Acciones, Forex, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas). Las estrategias se desarrollan en base a varias Acciones de Precio que se observarán en diferentes Niveles de Extensión de Fibonacci. Página principal del producto: https: //www.mql5.com/en/market/product/51242 VENTAJAS: Funciona en cualquier mercado y marco temporal Múltiples Estrategias en 4 categorías: Extensión, Breakout, Seguimiento de Tendencia, Reversión Opera simultánea
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Sistema que acepta una lista de símbolos separados por comas y los itera creando una red neuronal con entrenamiento para cada uno de ellos, estas redes neuronales toman valores de price action, bandas de bollinger, macd y rsi. Se pueden configurar el número de neuronas para cada una de las tres capas que conforman cada red y además configurar un entrenamiento genético para los parámetros de los indicadores cada cierto período de tiempo.  Los valores de confianza se pueden ajustar para las neuron
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Asesores Expertos
Disclaimer:   These profiles are expert-level starting points, not guaranteed "set-and-forget" solutions. Market conditions change, and different brokers have unique data feeds and execution policies.   It is absolutely essential to backtest these settings thoroughly and run them on a demo account before committing real capital.   Pay close attention to the risk management inputs. ## 1. The Conservative Trend Follower This profile is designed for patience and stability. It trades on a higher
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Hybrid Coco EA
Suharmoko
Asesores Expertos
Precio a $499 7 Copias restantes Hybrid Coco EA es un moderno sistema de trading automatizado de temática tropical que combina simplicidad con tecnología de mercado de alto rendimiento. Inspirado en el equilibrio y la claridad de un coco joven y fresco, este EA ofrece un trading suave y potente utilizando indicadores basados en el momento en lugar de los tradicionales motores de velas. Diseñado para el oro y los principales pares de divisas, Hybrid Coco utiliza el análisis de impulso multicapa
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales característ
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Asesores Expertos
Presentamos el EA AI Neural Nexus Un Asesor Experto de última generación diseñado para operar con Oro (XAUUSD) y GBPUSD. Este avanzado sistema aprovecha el poder de la inteligencia artificial y las redes neuronales para identificar oportunidades de trading rentables centrándose en la seguridad y la consistencia. A diferencia de los métodos tradicionales de alto riesgo, AI Neural Nexus prioriza las estrategias de bajo riesgo que se adaptan a las fluctuaciones del mercado en tiempo real, garantiza
Nusa Patterns MT5
John Folly Akwetey
Asesores Expertos
El asesor experto opera rompiendo fractales hacia arriba o fractales hacia abajo. Se utiliza " Fractales ST Patrones Estrategia " o "4.0 Fractales Dirección ST Patrones MT5 " indicadores fractales. También el asesor experto utiliza trailing stop estándar. A continuación se describen algunas entradas. Orden de operación - dirección de la operación (sólo compra, sólo venta o compra y venta) Fractal Indicator - opción de indicador fractal utilizado ("Fractals ST Patterns" - indicador "Fractals ST P
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Asesores Expertos
Bienvenido a       GoldSKY EA   es un programa de trading intradía de alto rendimiento para XAUUSD (oro). Desarrollado por nuestro equipo, está diseñado para…       ¡Cuentas corrientes, cuentas profesionales financiadas y llamadas profesionales!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Asesores Expertos
Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Otros productos de este autor
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, he diseñado esta herramienta con resultados reales de manera rigurosa, herramienta basada en varias de mis Estrategias AI anteriores, Mr Bitcoin AI se basa en realizar operaciones de compra y venta de activos financieros en periodos muy cortos de tiempo, buscando obtener ganancias de pequeñas fluctuaciones en los precios. Al aplicarlo a Bitcoin, un scalper utiliza inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos del mercado
Clock GMT Live
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Indicadores
Clock GMT Live tiene todo lo que necesitas saber más sobre nuestro broker, muchas veces te habrás preguntado en que gmt estoy o en que gmt esta trabajando mi broker, pues con esta herramienta podrás saber en tiempo real tanto el GMT compensación horaria del corredor y de su hora local, también sabrá constantemente el ping del corredor Con solo colocarlo en un momento del día se puede obtener la información El precio aumenta por cada adquisición, con esto protegeremos para que pocos puedan tene
FREE
Account Dashboard Statistics MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Indicadores
Estadísticas del panel de cuenta Es una herramienta que te ayudará a tener una visión enfocada para conocer las ganancias y pérdidas de tu cuenta, para que puedas llevar un control de la misma, además trae un análisis de drawdown para conocer el riesgo obtenido. Después de descargarlo y activarlo en su cuenta, debe adjuntarlo a cualquier símbolo, por ejemplo EURUSD H1, luego a partir de este momento la herramienta comenzará a monitorear sus estadísticas. el panel esta completamente avanzado,
FREE
Check Laverage and Spread MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Indicadores
Gran herramienta de utilidad donde puede monitorear en tiempo real el Laverage de su cuenta y la propagación del símbolo Este sabrá identificar con precisión los datos, poder saber, por ejemplo, si tiene una cuenta de Prop Firm, saber el Laverage correcto y si se manipula el spread, etc. para hacer un lotage preciso. Combinación de apalancamiento e indicador de diferencial. Herramientas para automatizar la verificación del apalancamiento y el diferencial en su cuenta comercial. Trabajando en t
FREE
Account Dashboard Statistics MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4.33 (3)
Indicadores
Estadísticas del panel de cuenta Es una herramienta que te ayudará a tener una visión enfocada para conocer las ganancias y pérdidas de tu cuenta, para que puedas llevar un control de la misma, además trae un análisis de drawdown para conocer el riesgo obtenido. Después de descargarlo y activarlo en su cuenta, debe adjuntarlo a cualquier símbolo, por ejemplo EURUSD H1, luego a partir de este momento la herramienta comenzará a monitorear sus estadísticas. el panel esta completamente avanzado,
FREE
Slippage Analized
Nestor Alejandro Chiariello
Indicadores
Análisis de deslizamiento diseñado para operaciones de alta precisión y para todo el mercado Funciona tanto en cuentas reales como demo y le permite analizar todas sus posiciones con take profit y stop loss, para que pueda analizar el deslizamiento de su corredor. ¿Qué es el deslizamiento en el comercio? El deslizamiento o deslizamiento es la diferencia de precio que puede ocurrir entre el momento en que se coloca una orden comercial y su ejecución real en el mercado. Esto se debe a que desde
FREE
Clock GMT Live MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4 (2)
Indicadores
Clock GMT Live tiene todo lo que necesitas saber más sobre nuestro broker, muchas veces te habrás preguntado en que gmt estoy o en que gmt esta trabajando mi broker, pues con esta herramienta podrás saber en tiempo real tanto el GMT compensación horaria del corredor y de su hora local, también sabrá constantemente el ping del corredor Con solo colocarlo en un momento del día se puede obtener la información El precio aumenta por cada adquisición, con esto protegeremos para que pocos puedan tene
FREE
Check Laverage and Spread
Nestor Alejandro Chiariello
Indicadores
Gran herramienta de utilidad donde puede monitorear en tiempo real el Laverage de su cuenta y la propagación del símbolo Este sabrá identificar con precisión los datos, poder saber, por ejemplo, si tiene una cuenta de Prop Firm, saber el Laverage correcto y si se manipula el spread, etc. para hacer un lotage preciso. Combinación de apalancamiento e indicador de diferencial. Herramientas para automatizar la verificación del apalancamiento y el diferencial en su cuenta comercial. Trabajando en t
FREE
Don Hits
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Les traigo Don hits experto en trading agresivo, es un sistema Multidireccional, cubre todos los tiempos y todas las divisas, con un control de Drawdown este sistema usa una de mis lógicas Martingala con un seguimiento de lo que pasa en un tiempo menor y en un tiempo mayor, también se decidirá si es necesario intervenir en el Drawdown, sé que a muchos no les gusta el martin o sistema de borde porque están acostumbrados a quemar cuentas, pero créanme que mis sistemas son diferentes, es una lógic
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! EA tiene un historial en vivo con 3,5 años de comercio estable con baja reducción: Actuación en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Les presento la estrategia "Cleopatra EA", Cleopatra un diseño bello e inteligente, con una forma de recuperación que se va adaptando constantemente donde su poder es la versatilidad Su principal estrategia es leer el mercado en su elasticidad, podremos analizar el rango de entrada de diferentes maneras. Esto puede ser muy dinámico c
Ra AI
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, he diseñado rigurosamente esta herramienta con resultados reales, RA AI pensada y especialmente diseñada para hacer scalping con un algoritmo de Tendencia estructurado en IA en la moneda EURO DÓLAR, aquí podemos ver el resultado en su backtest de 1 año de 1k a 12k , también podemos ver la señal de la cuenta real con dinero real ganando con resultados similares, ¡RA AI es increíble! Les contaré un poco sobre el diseño, basado en rangos de nodos para hacer scalping en una tendencia
Odin AI
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Asesores Expertos
Hola traders, he diseñado ODIN AI con resultados reales de forma rigurosa, impecable por su sabiduría e inteligencia, herramienta basada en varias de mis Estrategias anteriores, adaptándola al Mercado Forex, por lo tanto está adaptada a la inteligencia artificial del aprendizaje automático, es decir , la IA leerá parámetros para luego consultarlos a mi estrategia, luego aprenderá para que las entradas sean de mejor calidad, también tiene un nodo donde puedes recuperar posiciones, otra de las co
Foxy AI
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, he diseñado Foxy AI con resultados reales de forma rigurosa, impecable por su sabiduría e inteligencia, herramienta basada en varias de mis Estrategias anteriores, adaptándola al Mercado Forex, por lo tanto está adaptada a la inteligencia artificial del aprendizaje automático, es decir , la IA leerá parámetros para luego consultarlos a mi estrategia, luego aprenderá para que las entradas sean de mejor calidad, también tiene un nodo donde puedes recuperar posiciones, otra de las co
Prophet EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la estrategia "Profeta", es el elegido por una alta tasa de ganancias y por un comercio largo y estable profeta es la elegida entre muchas, porque es una estrategia destacada por la importancia del winrate, es una de las pocas estrategias que vas a encontrar similar a un winrate del %100, se basa en un algoritmo interno consultando varias estrategias factores para que se pueda llevar a cabo y valla adaptándose al mercado contiene todas las protecciones necesari
Hypnos MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, Hypnos es un sofisticado scalper diseñado para el mercado semi-nocturno, tras un profundo análisis previo a sus funciones internas, consigue detectar oportunidades únicas, cuidadas por un sistema con control de precios y control de noticias. Cabe destacar que el análisis está fuertemente optimizado para manejar el trading nocturno en su mejor momento para el deslizamiento y los spreads. 4 factores importantes Baja liquidez: Durante el cierre del mercado, la liquidez suele disminuir
Cleopatra EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la "Cleopatra" Cleopatra un diseño hermoso e inteligente, con una forma de recuperación que se adapta constantemente donde su poder es la versatilidad. Su principal estrategia es leer el mercado en su elasticidad, podemos analizar el rango de entrada de diferentes formas. Esto puede ser muy dinámico en diferentes TF y diferentes rangos, con el manejo de consultas sobre noticias del mercado. Cleopatra tiene un gran poder de adaptación a la recuperación del merca
Lord Arles MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la "Estrategia Versátil de Lord Arles, Arles está diseñado para ser muy agresivo o versátil en el momento adecuado. Arles es el dios de mi saga favorita y lo tiene todo para ser el más dinámico del mercado, ¿cómo Arles puede sobrevivir siendo tan agresivo? Mi estrategia es muy compleja en sí misma, está diseñada para revisar cómo va el mercado y consultar noticias, eventos, movimientos, patrones de ticks y más cosas internamente que no se revelarán, Arles puede
Monk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Monk estrategia, una estrategia a largo plazo sólida y muy estable. mi estrategia tiene patrones de entrada para plazos seguros y largos, consulta constantemente las noticias y festivales que están pasando durante el mercado en vivo, tiene máximas protecciones de riesgo, así como una recuperación a largo plazo de una grilla, tiene diferentes métodos internos inteligentes , donde se puede configurar en one chart setup, para poder establecer una cómoda configuración adaptativa para la IA de 1 sol
Priest Master MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Presento la estrategia "Priest Master", Priest Master, un antiguo sacerdote que aplica técnicas sólidas basadas en indicadores. Puede trabajar con todo el mercado, controlando el deslizamiento y el spread si se requiere, entradas altamente analizadas por importantes indicadores como RSI, Bollinger, etc. Cabe señalar que su desempeño ha pasado por muchos símbolos del mercado, y donde lo hace especial al hacer que las posiciones ganadoras tengan un método estratégico Mi estr
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Buda The Enlightened One es una estrategia diseñada para operar sin preocupaciones para todos aquellos que quieren algo estable y decidido. donde pueden colocar su inversión tamaño X sin preocupaciones de riesgo, cada entrada tendrá previamente un fuerte análisis consultando patrones e indicadores secretos diseñados por mí, cuenta con un sistema de IA, donde aprenderá y consultará todos los rangos que le hemos enseñado y ajustar el riesgo si es necesario donde el stop loss es versátil Inicie e
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
AI Deriv Step Index
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola comerciantes, decidí crear esta herramienta en base a varias de mis estrategias anteriores, adaptándola al mercado sintético de Step index, por lo tanto está adaptada a la inteligencia artificial de aprendizaje automático, es decir, la IA leerá parámetros y luego consultará a mi estrategia, luego aprenderá para que las entradas sean de mejor calidad, también tiene un nodo donde puedes recuperar posiciones, otra de las cosas innovadoras que encontrarás es que todo estará encapsulado de mane
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, he diseñado esta herramienta con resultados reales de manera rigurosa, herramienta basada en varias de mis Estrategias anteriores, adaptándola al Mercado Forex, por lo tanto está adaptada a la inteligencia artificial de aprendizaje automático, es decir, la IA leerá parámetros y luego los consultará a mi estrategia, luego aprenderá para que las entradas sean de mejor calidad, también tiene un nodo donde puede recuperar posiciones, otra de las cosas innovadoras que encontrará es que
Ra AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, he diseñado rigurosamente esta herramienta con resultados reales, RA AI pensada y especialmente diseñada para hacer scalping con un algoritmo de Tendencia estructurado en IA en la moneda EURO DÓLAR, aquí podemos ver el resultado en su backtest de 1 año de 1k a 12k , también podemos ver la señal de la cuenta real con dinero real ganando con resultados similares, ¡RA AI es increíble! Les contaré un poco sobre el diseño, basado en rangos de nodos para hacer scalping en una tendencia
Don Hits MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Les traigo Don hits experto en trading agresivo, es un sistema Multidireccional, cubre todos los tiempos y todas las divisas, con un control de Drawdown este sistema usa una de mis lógicas Martingala con un seguimiento de lo que pasa en un tiempo menor y en un tiempo mayor, también se decidirá si es necesario intervenir en el Drawdown, sé que a muchos no les gusta el martin o sistema de borde porque están acostumbrados a quemar cuentas, pero créanme que mis sistemas son diferentes, es una lógic
Legionary MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola Traders! Les presento la Estrategia "Legionario", Legionario es un Algoritmo basado en un antiguo paladín donde aguantará la tendencia para seguir su carril y entradas consistentes. Representa un paladin, ya que consulta sus 2 indicadores internos privados, para seguir la tendencia donde se pueden dar 2 situaciones, tener rapidamente ganancias cortas, o aguantar la presion, y esperar a que la tendencia se asiente, esto tambien se puede hacer consultando las noticias y eventos, pero siempr
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, he diseñado rigurosamente esta herramienta con resultados reales, Apolo AI pensada y especialmente diseñada para hacer scalping con un algoritmo de Tendencia estructurado en IA y Nodos en la moneda canadiense, aquí podemos ver el resultado en su backtest de 1 año de 10k a 40k, también podemos ver la señal de cuenta real con dinero real ganando con resultados similares, ¡Apollo es increíble! Les platicaré un poco sobre el diseño, basado en rangos de nodos para hacer scalping en un
Seth AI Gold MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, he diseñado rigurosamente esta herramienta con resultados reales, herramienta basada en varias de mis Estrategias anteriores, Seth el Dios Protector del dios RA, desafiando la divinidad del oro un algoritmo completo estructurado por IA y nodos que analizan patrones de oro una estrategia innovadora basada en movimientos de oro, impulsada por inteligencia artificial y aprendizaje automático En un mercado tan volátil como el oro, es Es fundamental contar con estrategias sólidas y ada
Train to Yuma MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola Traders! Les presento la estrategia "Tren a Yuma " , una estrategia de tendencia a medio plazo sólida y muy estable. El tren a Yuma es el viejo tren Legano West, donde viajaba largos tramos y tenía que soportar varias misiones para salir adelante. Este algoritmo está diseñado para el medio plazo, para monitorizar tendencias con ajustes de filtro de tiempo para elegir los mejores símbolos para entrar . Tiene todo lo necesario para monitorizar todo el mercado, desde filtros de tendencia, fil
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola Traders! Les presento al viejo dios mi estrategia "ANUK", es una estrategia inteligente con 3 tipos de estrategias incorporadas (se puede elegir esto dentro de sus opciones) esta diseñada para entrar en la operación donde detecta una tendencia fuerte o un quiebre de mercado, tiene un algoritmo incorporado para recuperar posiciones y salir rápidamente, se puede configurar para trabajar en algunas sesiones como el trader prefiera, también tiene un gran sistema de detección de noticias, para
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario