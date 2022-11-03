Martini EA MT4

Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con OpenAI



Martini AI EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD e USDCHF. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività scalabile. Martini AI EA integra una strategia di scalping disciplinata, potenziata da reti neurali, apprendimento automatico e analisi basate sull'intelligenza artificiale, basate sulla più recente tecnologia ChatGPT. Questo garantisce un processo decisionale adattivo, un trading di precisione e un'esperienza di trading eccezionale.

Entra in contatto con altri trader unendoti alla nostra community MQL5 di oltre 7000 membri. Rimani aggiornato sulle ultime novità di prodotto, consigli di trading e approfondimenti esclusivi.

community MQL5 di oltre 7000 membri. Rimani aggiornato sulle ultime novità di prodotto, consigli di trading e approfondimenti esclusivi. Versione MT5

Guida all'installazione e alle funzionalità di Martini AI EA

Caratteristiche

Si negozia meglio durante le tranquille ore notturne del mercato forex

Progettato per uno scalping veloce sul grafico a 5 minuti

Utilizza ordini in sospeso per entrate e uscite precise

L'intelligenza artificiale si adatta ai cambiamenti del mercato con l'apprendimento intelligente

Assicura profitti automaticamente, anche mentre dormi

Testato con dati tick reali per prestazioni affidabili

Gestione del rischio tramite intelligenza artificiale integrata per un trading più sicuro

Evita gli orari delle notizie per ridurre i rischi di volatilità

Sblocca il potere del trading forex notturno

Prezzo promozionale: $ 599 fino a 5 acquisti | Prezzo successivo: $ 799 | Prezzo finale: $ 2999 Gli utenti riceveranno anche un EA gratuito come segno di ringraziamento da parte nostra.

Raccomandazioni



Capitale iniziale: $ 1000

Intervallo di tempo: qualsiasi

Coppie di valute consigliate: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD e USDCHF.

Broker: utilizza broker con spread bassi come Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets, ecc.

VPS: consigliato per trading ininterrotto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Impostazioni: pre-ottimizzate, plug-and-play, senza necessità di ulteriori configurazioni.

Informazioni sullo sviluppatore



Con oltre un decennio di esperienza nel trading su forex e oro, sono specializzato nello sviluppo di consulenti esperti che automatizzano strategie con particolare attenzione a sicurezza, efficienza e redditività costante. Martini AI EA rappresenta la fusione tra competenza nel trading e moderna tecnologia di intelligenza artificiale.

Avvertenza sui rischi: il trading sul mercato forex comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Le performance passate di Martini AI EA non sono indicative dei risultati futuri. Fai trading solo con capitali che puoi permetterti di perdere.



