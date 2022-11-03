Martini EA MT4

5

Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con OpenAI

Martini AI EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD e USDCHF. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività scalabile. Martini AI EA integra una strategia di scalping disciplinata, potenziata da reti neurali, apprendimento automatico e analisi basate sull'intelligenza artificiale, basate sulla più recente tecnologia ChatGPT. Questo garantisce un processo decisionale adattivo, un trading di precisione e un'esperienza di trading eccezionale.

Caratteristiche

  • Si negozia meglio durante le tranquille ore notturne del mercato forex
  • Progettato per uno scalping veloce sul grafico a 5 minuti
  • Utilizza ordini in sospeso per entrate e uscite precise
  • L'intelligenza artificiale si adatta ai cambiamenti del mercato con l'apprendimento intelligente
  • Assicura profitti automaticamente, anche mentre dormi
  • Testato con dati tick reali per prestazioni affidabili
  • Gestione del rischio tramite intelligenza artificiale integrata per un trading più sicuro
  • Evita gli orari delle notizie per ridurre i rischi di volatilità
  • Sblocca il potere del trading forex notturno

Prezzo promozionale: $ 599 fino a 5 acquisti | Prezzo successivo: $ 799 | Prezzo finale: $ 2999

Gli utenti riceveranno anche un EA gratuito come segno di ringraziamento da parte nostra.

Raccomandazioni

  • Capitale iniziale: $ 1000
  • Intervallo di tempo: qualsiasi
  • Coppie di valute consigliate: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD e USDCHF.
  • Broker: utilizza broker con spread bassi come Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets, ecc.
  • VPS: consigliato per trading ininterrotto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
  • Impostazioni: pre-ottimizzate, plug-and-play, senza necessità di ulteriori configurazioni.

    Informazioni sullo sviluppatore

    Con oltre un decennio di esperienza nel trading su forex e oro, sono specializzato nello sviluppo di consulenti esperti che automatizzano strategie con particolare attenzione a sicurezza, efficienza e redditività costante. Martini AI EA rappresenta la fusione tra competenza nel trading e moderna tecnologia di intelligenza artificiale.

    Avvertenza sui rischi: il trading sul mercato forex comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Le performance passate di Martini AI EA non sono indicative dei risultati futuri. Fai trading solo con capitali che puoi permetterti di perdere.


    Recensioni 4
    Bifrost
    781
    Bifrost 2024.06.19 23:19 
     

    It's very good EA, you can look at author signal.

    jeanlucmelanchon
    19
    jeanlucmelanchon 2024.02.09 17:11 
     

    Best EA I have ever purchased, doubled my account with safe trading, using since months, so this is the right time to give a review. Best EA, and developer is very supportive too, doesn't matter if you new or old in trading, he helps you out.

    Daniel Carmichael
    48
    Daniel Carmichael 2023.04.05 08:18 
     

    I have been using this ea for a few months and is the best i have ever purchased. As it continually gives me great returns i have been very happy with this ea since i purchased has not let me down yet.

