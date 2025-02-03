Prop Trade Assistant

Prop Trade Assistant – Pannello di Trading per MT4

Prop Trade Assistant è un pannello di trading per la piattaforma MetaTrader 4, progettato per aiutare i trader a gestire in modo efficiente le loro operazioni manuali. Questo strumento calcola automaticamente i profitti e le perdite potenziali, consente di impostare limiti massimi di profitto e perdita giornalieri e chiude automaticamente tutte le operazioni quando questi limiti vengono raggiunti.

Caratteristiche principali:

  • Calcolo dei profitti e delle perdite
    Calcola automaticamente i profitti e le perdite potenziali in base alla dimensione del lotto e ai livelli preimpostati di Stop Loss (SL), Take Profit (TP) e Break Even (BE). Questi valori possono essere inseriti in punti o come prezzo specifico.

  • Impostazione di SL, TP e BE
    I trader possono impostare SL, TP e BE in punti, valuta o come percentuale del saldo del conto. Il pannello visualizza i risultati dei calcoli in tempo reale in base ai valori inseriti.

  • Chiusura parziale delle posizioni
    Consente di chiudere progressivamente le posizioni (30%, 50%, 70%) e di spostare automaticamente il SL su BE+ dopo la chiusura parziale di una posizione. Questi parametri possono essere regolati nel pannello.

  • Spostamento automatico di SL su BE
    Il Stop Loss viene automaticamente spostato su Break Even (BE) non appena viene raggiunto un livello di profitto predeterminato. La funzione BE+ consente di spostare SL di un determinato numero di pips sopra BE.

  • Gestione degli ordini pendenti
    Esecuzione rapida di tutti i tipi di ordini pendenti con calcolo automatico dei profitti e delle perdite potenziali in base a SL, TP e dimensione del lotto selezionati.

  • Monitoraggio di CCI e RSI
    Visualizza i valori dell'indice del canale delle merci (CCI) e dell'indice di forza relativa (RSI) su tutti i timeframe, evidenziando automaticamente i valori critici con colori.

  • Conversione di SL, TP e BE in valuta o percentuale
    Converte immediatamente i valori di SL, TP e BE in percentuale del saldo del conto o in un importo specifico in valuta, consentendo una gestione precisa del rischio.

  • Limite massimo di profitto/perdita giornaliero
    Questa funzione consente ai trader di impostare un limite massimo di profitto e perdita giornaliero come percentuale del saldo del conto. Una volta raggiunto questo limite, tutte le posizioni vengono automaticamente chiuse.

  • Monitoraggio dello spread
    Se lo spread attuale supera il valore massimo impostato, la transazione non verrà eseguita, evitando così di entrare in condizioni sfavorevoli.

Prop Trade Assistant è lo strumento ideale per i trader Prop, scalper e swing trader che desiderano ottimizzare la loro attività di trading, ridurre i rischi e mantenere il controllo totale delle loro operazioni.


Altri dall’autore
Volume Bar POC MT5
Michal Hrubes
Indicatori
L' Indicatore Volume Bar POC   è uno strumento innovativo che offre una visualizzazione precisa dei livelli di prezzo chiave (Point of Control, POC) basati sul volume tick. Questo indicatore analizza ogni punto di prezzo all'interno delle singole candele e mostra i livelli più significativi, che possono essere utilizzati come zone di supporto e resistenza. Ideale per strategie di trading intraday e di lungo periodo. Come funziona l'Indicatore Volume Bar POC? L'indicatore utilizza un processo ava
Volume Bar POC
Michal Hrubes
Indicatori
L' Indicatore Volume Bar POC è uno strumento innovativo che offre una visualizzazione precisa dei livelli di prezzo chiave (Point of Control, POC) basati sul volume tick. Questo indicatore analizza ogni punto di prezzo all'interno delle singole candele e mostra i livelli più significativi, che possono essere utilizzati come zone di supporto e resistenza. Ideale per strategie di trading intraday e di lungo periodo. Come funziona l'Indicatore Volume Bar POC? L'indicatore utilizza un processo avanz
Nash Professional
Michal Hrubes
5 (2)
Experts
Nash Professional – Sistema di Trading Automatizzato Avanzato per il Forex Una Soluzione Completa per un Trading Efficiente Nash Professional è un sistema di trading automatizzato avanzato progettato per la gestione precisa delle posizioni basata sull'analisi dinamica del mercato. Il sistema è ottimizzato per diverse condizioni di mercato e supporta il trading su 28 coppie di valute principali e incrociate: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF
SAR Vision MTF
Michal Hrubes
Indicatori
SAR Vision MTF – Indicatore Parabolic SAR Multi-Timeframe per MT5 SAR Vision MTF è uno strumento di analisi tecnica multi-timeframe che visualizza i valori del Parabolic SAR dai timeframe superiori direttamente sul grafico corrente. È progettato per aiutare i trader ad analizzare le tendenze di mercato più ampie senza dover passare da un grafico all’altro. Caratteristiche principali Funzionalità multi-timeframe – Visualizza i segnali Parabolic SAR da timeframe superiori (ad esempio M5, M15, H1,
