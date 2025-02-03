Prop Trade Assistant
- Utilità
- Michal Hrubes
- Versione: 3.0
Prop Trade Assistant – Pannello di Trading per MT4
Prop Trade Assistant è un pannello di trading per la piattaforma MetaTrader 4, progettato per aiutare i trader a gestire in modo efficiente le loro operazioni manuali. Questo strumento calcola automaticamente i profitti e le perdite potenziali, consente di impostare limiti massimi di profitto e perdita giornalieri e chiude automaticamente tutte le operazioni quando questi limiti vengono raggiunti.
Caratteristiche principali:
-
Calcolo dei profitti e delle perdite
Calcola automaticamente i profitti e le perdite potenziali in base alla dimensione del lotto e ai livelli preimpostati di Stop Loss (SL), Take Profit (TP) e Break Even (BE). Questi valori possono essere inseriti in punti o come prezzo specifico.
-
Impostazione di SL, TP e BE
I trader possono impostare SL, TP e BE in punti, valuta o come percentuale del saldo del conto. Il pannello visualizza i risultati dei calcoli in tempo reale in base ai valori inseriti.
-
Chiusura parziale delle posizioni
Consente di chiudere progressivamente le posizioni (30%, 50%, 70%) e di spostare automaticamente il SL su BE+ dopo la chiusura parziale di una posizione. Questi parametri possono essere regolati nel pannello.
-
Spostamento automatico di SL su BE
Il Stop Loss viene automaticamente spostato su Break Even (BE) non appena viene raggiunto un livello di profitto predeterminato. La funzione BE+ consente di spostare SL di un determinato numero di pips sopra BE.
-
Gestione degli ordini pendenti
Esecuzione rapida di tutti i tipi di ordini pendenti con calcolo automatico dei profitti e delle perdite potenziali in base a SL, TP e dimensione del lotto selezionati.
-
Monitoraggio di CCI e RSI
Visualizza i valori dell'indice del canale delle merci (CCI) e dell'indice di forza relativa (RSI) su tutti i timeframe, evidenziando automaticamente i valori critici con colori.
-
Conversione di SL, TP e BE in valuta o percentuale
Converte immediatamente i valori di SL, TP e BE in percentuale del saldo del conto o in un importo specifico in valuta, consentendo una gestione precisa del rischio.
-
Limite massimo di profitto/perdita giornaliero
Questa funzione consente ai trader di impostare un limite massimo di profitto e perdita giornaliero come percentuale del saldo del conto. Una volta raggiunto questo limite, tutte le posizioni vengono automaticamente chiuse.
-
Monitoraggio dello spread
Se lo spread attuale supera il valore massimo impostato, la transazione non verrà eseguita, evitando così di entrare in condizioni sfavorevoli.
Prop Trade Assistant è lo strumento ideale per i trader Prop, scalper e swing trader che desiderano ottimizzare la loro attività di trading, ridurre i rischi e mantenere il controllo totale delle loro operazioni.