Fox è un sistema di trading a griglia di ritracciamento basato sul ritorno dei prezzi alla media utilizzando indicatori RSI,

Bande di Bollinger, doppio stocastico da diversi intervalli di tempo!!! Con chiusura basata sul profitto totale con chiusura parziale e copertura delle posizioni.





 

Coppie di valute: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.

Tempi: M15

L'advisor è installato su un solo grafico per scambiare tutti i simboli

Se il broker utilizza un suffisso (ad esempio NZDCAD.с), è necessario inserire il suffisso nelle impostazioni


Impostazioni

  Lotto fisso 0.01
  Lotto di rischio Rischio 20
  Valore lotto Dinamico 10000
  Risolto il deposito iniziale falso
  Lotto massimo=10 Lotto massimo
  Consenti copertura: vero
  Coppie di valute negoziabili AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
  Periodo delle bande di Bollinger 20
  Periodo RSI - Periodo RSI 30
  Valore RSI massimo: 25
  TIMEFRAMES OPO_TimeFrame 15

Prima di acquistare uno scalper, sii consapevole dei possibili rischi:

Non commerciare con soldi presi in prestito e con gli ultimi soldi!!!

Le performance passate non sono una garanzia di redditività futura (il consulente può anche subire perdite).
