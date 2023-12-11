FoxFx
- Experts
- Salavat Yulamanov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Fox è un sistema di trading a griglia di ritracciamento basato sul ritorno dei prezzi alla media utilizzando indicatori RSI,
Bande di Bollinger, doppio stocastico da diversi intervalli di tempo!!! Con chiusura basata sul profitto totale con chiusura parziale e copertura delle posizioni.
Coppie di valute: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.
Tempi: M15
L'advisor è installato su un solo grafico per scambiare tutti i simboli
Se il broker utilizza un suffisso (ad esempio NZDCAD.с), è necessario inserire il suffisso nelle impostazioni
Impostazioni
Lotto fisso 0.01
Lotto di rischio Rischio 20
Valore lotto Dinamico 10000
Risolto il deposito iniziale falso
Lotto massimo=10 Lotto massimo
Consenti copertura: vero
Coppie di valute negoziabili AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
Periodo delle bande di Bollinger 20
Periodo RSI - Periodo RSI 30
Valore RSI massimo: 25
TIMEFRAMES OPO_TimeFrame 15
Prima di acquistare uno scalper, sii consapevole dei possibili rischi:
Non commerciare con soldi presi in prestito e con gli ultimi soldi!!!
Le performance passate non sono una garanzia di redditività futura (il consulente può anche subire perdite).
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.