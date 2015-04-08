Le prix actuel du produit est de 49 $ pour une durée limitée. Le prix suivant sera de 99 $.

Indicateur All Power In One (APIO)

L'indicateur All Power In One (APIO) est un outil puissant conçu pour évaluer la force des principales devises telles que USD, EUR, GBP, et d'autres. En analysant les mouvements et directions de différentes paires de devises sur des périodes de temps choisies, l'APIO fournit aux traders une compréhension claire de la force des devises et des opportunités commerciales potentielles.

La version MT5 d'APIO est disponible, visitez la version MT5 via le lien ci-dessous :

https://www.mql5.com/en/market/product/129241



Que pouvez-vous obtenir en utilisant cet indicateur ?

Force en temps réel de chaque devise : Suivez la force en temps réel des devises comme USD, EUR, GBP, et d'autres.

Liste des meilleures opportunités d'achat : Obtenez la liste des paires avec les meilleures opportunités d'achat.

Liste des meilleures opportunités de vente : Obtenez la liste des paires avec les meilleures opportunités de vente.

Accès aux données en temps réel et sur différentes périodes de temps : Passez facilement d'une période de temps à l'autre via les boutons sur l'interface.

Rejoignez le canal Koala Trading Solution sur la communauté MQL5 pour découvrir les dernières informations sur tous les produits Koala. Lien du canal :