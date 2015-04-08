All Power In One
- Indicateurs
- Ashkan Hazegh Nikrou
- Version: 1.1
- Activations: 5
Le prix actuel du produit est de 49 $ pour une durée limitée. Le prix suivant sera de 99 $.
Indicateur All Power In One (APIO)
L'indicateur All Power In One (APIO) est un outil puissant conçu pour évaluer la force des principales devises telles que USD, EUR, GBP, et d'autres. En analysant les mouvements et directions de différentes paires de devises sur des périodes de temps choisies, l'APIO fournit aux traders une compréhension claire de la force des devises et des opportunités commerciales potentielles.
La version MT5 d'APIO est disponible.
https://www.mql5.com/en/market/product/129241
Que pouvez-vous obtenir en utilisant cet indicateur ?
- Force en temps réel de chaque devise : Suivez la force en temps réel des devises comme USD, EUR, GBP, et d'autres.
- Liste des meilleures opportunités d'achat : Obtenez la liste des paires avec les meilleures opportunités d'achat.
- Liste des meilleures opportunités de vente : Obtenez la liste des paires avec les meilleures opportunités de vente.
- Accès aux données en temps réel et sur différentes périodes de temps : Passez facilement d'une période de temps à l'autre via les boutons sur l'interface.
Principales caractéristiques :
- Analyse complète des devises : L'APIO évalue la force des devises individuelles en analysant la performance des paires de devises associées, offrant ainsi une vue d'ensemble complète du marché.
- Choix interactif des périodes de temps : Passez facilement d'une période de temps à l'autre grâce aux boutons pratiques, vous permettant ainsi d'ajuster votre stratégie dynamiquement.
- Interface intuitive : L'interface conviviale de l'APIO ne nécessite aucune configuration complexe, la rendant accessible à tous les niveaux de traders.
- Recommandations de trading : En fonction de l'analyse de la force des devises, l'APIO recommande les meilleures paires à acheter ou à vendre, aidant ainsi les traders à prendre des décisions éclairées.
Configuration et utilisation :
- Installation : Installez l'indicateur APIO sur n'importe quel graphique de votre plateforme MetaTrader.
- Configuration de la liste des symboles : Assurez-vous que toutes les principales paires de devises sont visibles dans la liste Market Watch pour garantir la précision des calculs.
Présentation de l'interface :
Indicateurs de force :
- Indicateurs rouges : indiquent une force baissière.
- Indicateurs bleus : indiquent une force haussière.
- Indicateurs gris : indiquent une force neutre.
Échelle de force :
- 0 : Neutre.
- 1-2 : Légèrement haussier/baissier.
- 3-4 : Modérément haussier/baissier.
- 5 : Entièrement haussier/baissier.
Exemple d'utilisation :
Si l'USD montre une force baissière totale (indicateur rouge au niveau 5) et le JPY montre une force haussière totale (indicateur bleu au niveau 5), l'APIO considérera l'USDJPY comme une opportunité idéale de vente, en prévoyant une baisse de cette paire.
Remarques importantes :
- Bien que l'APIO puisse obtenir des données pour différentes paires de devises, la précision des calculs dépend de la disponibilité d'un volume suffisant de données historiques.
- En mode Strategy Tester, assurez-vous que les données de toutes les paires concernées sont complètes pour obtenir des résultats précis.
- Pour une performance optimale, testez l'APIO sur des comptes démo ou réels avec des données de marché complètes.
Remarque : L'efficacité de l'indicateur APIO dépend de la qualité et de l'intégrité des données sur votre plateforme de trading. Mettez régulièrement à jour et maintenez vos sources de données pour garantir une évaluation précise de la force des devises.
Améliorez votre stratégie de trading avec l'indicateur All Power In One (APIO) — votre solution tout-en-un pour l'analyse en temps réel de la force des devises et la découverte d'opportunités de trading.