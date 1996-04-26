Brilliant Reversals Scanner MT4

Сканер Brilliant Reversal Multicurrency Scanner MT4 — это мощный инструмент, разработанный для помощи трейдерам в мониторинге множества валютных пар и таймфреймов с использованием индикатора Brilliant Reversal. Этот сканер упрощает выявление потенциальных разворотов рынка, предоставляя сканирование в реальном времени и оповещения прямо с централизованной панели. Независимо от того, торгуете ли вы основными, второстепенными или экзотическими парами, этот инструмент обеспечивает всесторонний охват рынка и настраиваемые параметры для соответствия вашей торговой стратегии. Будьте на шаг впереди рыночных движений и улучшайте свои входы с этим незаменимым инструментом.

Инструмент организует сигналы в виде таблицы, отображая сигналы на покупку и продажу с их соответствующей силой:

  • S: Сильный
  • M: Средний
  • W: Слабый

Версия для MT5 доступна здесь: Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT5

Для подробной документации нажмите здесь: here

Основные функции:

  • Интеграция Brilliant Reversal: Настраиваемые параметры, такие как Small Bar Count, Medium Bar Count и Big Bar Count, обеспечивают точное обнаружение сигналов разворота на разных таймфреймах.
  • Оповещения о сходимости: Выделяет сигналы сходимости, когда несколько таймфреймов совпадают по направлению и силе, предоставляя трейдерам более надеж **Confluence Alerts**: Highlights confluence signals when multiple timeframes align in the same direction and strength, providing traders with stronger setups.
  • Пользовательские оповещения: Получайте уведомления в реальном времени через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления, чтобы не пропустить важные сигналы.
  • Адаптивный дизайн: Панель адаптируется к любому размеру экрана, четко отображая сигналы и указывая, сколько свечей назад произошел каждый сигнал.
  • Настройка пользователем: Гибкие опции для размера панели, цветов сигналов и фильтров таймфреймов позволяют трейдерам адаптировать инструмент под свои предпочтения.

Примечание: Этот сканер предназначен для обнаружения и уведомления о потенциальных сигналах индикатора Brilliant Reversal. Он не выполняет сделки автоматически.

Ознакомьтесь со всеми моими продуктами: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Хотите попробовать бесплатную 7-дневную версию? Свяжитесь со мной через раздел профиля.


Рекомендуем также
MACD Trend Break
Manoj Kumar Sharma
Индикаторы
Осциллятор MACD с расширенной фильтрацией тренда и индикацией предупреждений. Он определяет тренд, отфильтровываются слабые тренды и указывается новая сила тренда. Осциллятор MACD работает на любых таймфреймах и на всех инструментах (валюты, индексы, нефть, металлы, акции, опционы, офлайн-графики ренко) 1. Пользователь может изменить значение MACD, 2. Фильтр минимального уровня MACD, 3. Значение деления отфильтрует соотношение мощностей, при котором требуется индикация изменения тренда на любом
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Индикаторы
Magical Arrow Indicator – Clear & Reliable Signals The Magical Arrow Indicator is a non-repainting, trend-following tool that gives you crystal-clear Buy and Sell signals . It  high-probability reversals and entries . No more guesswork – just follow the arrows on your chart! The Magical Arrow Indicator is a powerful, easy-to-use trading tool that helps you catch the most profitable Buy and Sell opportunities in the Forex market. It is designed for beginners and professional traders , giving y
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Visual River Flow Divergence Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Introducing the River Flow Divergence Indicator Are you ready to unlock your trading potential? Meet the River Flow Divergence Indicator, a powerful tool designed to help you navigate market trends and reversals with precision. This indicator is tailored for traders who are eager to fine-tune their strategies and take control of their success. Note: This indicator is not optimized out of the box. It’s crafted for you to customize and optimize according to your unique trading style and goals. Ho
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Индикаторы
Представляем вашему вниманию индикатор "Счётчик закрытия свечи", который станет вашим незаменимым помощником в мире трейдинга. Вот почему знание того, когда свеча закроется, может помочь: Если вы любите торговать, используя свечные паттерны, то вы будете знать, когда свеча будет закрыта. Этот индикатор позволит вам проверить, сформировался ли известный шаблон и есть ли возможность торговли. Индикатор поможет вам подготовиться к открытию рынка и закрытию рынка. Вы можете установить таймер, чтобы
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Индикаторы
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Индикаторы
Индикатор управления рисками и мониторинга лимитов для профессиональных трейдеров и счетов оценивания (Prop) Этот инструмент лишь отображает на графике точную информацию по управлению рисками и лимитам, помогая принимать решения более сосредоточенно. Индикатор не открывает/не закрывает/не изменяет сделки и не конфликтует с советниками (EA). Возможности Мониторинг дневной и общей просадки Рассчитывает и показывает дневную и суммарную просадку на базе баланса (Balance) или средств (Equity) (настр
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Индикаторы
KT Renko Patterns анализирует график Ренко кирпич за кирпичиком, чтобы найти известные графические паттерны, которые часто используют трейдеры на различных финансовых рынках. По сравнению с графиками на основе времени, торговля по паттернам на графиках Ренко легче и нагляднее благодаря их чистому виду. KT Renko Patterns включает несколько паттернов Ренко, многие из которых подробно описаны в книге «Профитная торговля с графиками Ренко» авторства Прашанта Шаха. Полностью автоматизированный сове
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Индикаторы
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Candle Bias Full Version
Dario Pedruzzi
Индикаторы
--->  Check all the other products  <--- The Candle Bias is a coloring indicator that doesn't take account of the close price of the bars.  It will color the candle in the bearish color (of your choice) if the downard range is greater than the upward range.  Conversely, it will color the candle in the bullish color of your choice if the upward range is greater than the downward range.  This is a major helper for Multi Time Frame analysis, it works on every security and every Time Frame. You ca
TrendCompass
Artem Koliada
Индикаторы
TrendCompass is a powerful indicator for trading in the currency and cryptocurrency markets on the MetaTrader 4 platform. This innovative tool is designed to simplify analysis and decision-making in trading. The indicator combines various technical indicators and algorithms to provide accurate and timely trading signals. Key Features: Multilevel Strategy: TrendCompass is based on a comprehensive strategy that includes analyzing major trends, support and resistance levels, and various technical
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
Индикаторы
The Sextet Scalper Pro  is an MT4 indicator that gives signals when new waves are starting in a trend. The trends are calculated using the original " The Sextet " indicator method. You get a free EA to trade with The Sextet Scalper Pro: Free EA . Default settings were optimized on GBPUSD H1 from 2017. EA could be tested on free demo version of The Sextet Scalper Pro, before purchase. Key Features: Uses The Sextet Trend Detection Method which is already a good strategy in itself for detecting lo
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Arrow Micro Scalper - индикатор предназначенный для скальпинга и краткосрочного трейдинга, интегрируется к любому графику и финансовому инструменту(Валюты, крипта, акции, металлы). В своей работе использует волновой анализ и фильтр трендового направления. Рекомендуется использовать на Тайм-фреймах от M1 до H4. Как работать с индикатором. Индикатор содержит 2 внешних параметра для изменения настроек, остальные уже настроены по умолчанию. Большие стрелки означают о смене направлений тренда,  син
Supply and Demand Zones MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Supply and Demand Zones - один из лучших инструментов, которые мы когда-либо создавали. Этот замечательный инструмент автоматически рисует зоны спроса и предложения - лучшие места для открытия и закрытия позиций. Он имеет множество дополнительных функций, таких как поддержка зон на нескольких таймфреймах, отображение ширины зон, уведомления об измененных зонах и многое другое. Благодаря фрактальности рынка, этот индикатор можно использовать для любого вида торговли. Не имеет значения,
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Индикаторы
Наш индикатор Basic Support and Resistance - это решение, необходимое для повышения технического анализа.Этот индикатор позволяет вам проектировать уровни поддержки и сопротивления на диаграмме/ версия MT5 Особенности Интеграция уровней Fibonacci: с возможностью отображения уровней Fibonacci наряду с уровнями поддержки и сопротивления, наш показатель дает вам еще более глубокое представление о поведении рынка и возможных областях обращения. Оптимизация производительности: При возможности обно
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Super Trend Trading View 4
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Индикаторы
The SuperTrend indicator is a popular technical analysis tool used by traders and investors to identify trends in the price of a financial instrument, such as a stock, currency pair, or commodity. It is primarily used in chart analysis to help traders make decisions about entering or exiting positions in the market. this version of super trend indicator is exactly converted from trading view to be used in MT4
Infinity Oscillators Ultimate
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Infinity Oscillators Ultimate   — это комплексный комплект   OSCI-KIT   , предназначенный для расширения возможностей трейдеров, использующих стратегии RSI, Stochastic, MACD, CCI и Volume. Обладая обширным набором функций, этот индикатор предлагает мощный набор инструментов для анализа рыночных тенденций, определения разворотов и откатов, расчета внутридневных целей с использованием ATR и получения информации о важных торговых событиях. Одной из выдающихся особенностей этого индикатора является
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Индикаторы
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор рассчитывающий свои показания на объемах торгов. В виде гистограммы показывает накопление силы движения торгового инструмента. Имеет независимые системы расчета для бычьего и медвежьего направления. Работает на любых торговых инструментах и тайм-фреймах. Может дополнить любую торговую систему. Индикатор не перерисовывает своих значений, сигналы появляются на текущей свече. Прост в использовании и не загружает график, не  требует производить дополнительные расчеты параметров
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор для бинарных опцыонов стрелочный прост в использовании и не требует настройки работает на всех валютных парах акцыях крипто валюте сигнал на покупку синяя стрелка вверх  сигнал на продажу красная стрелка в низ  советы не стоит торговать во время новостей и за 15-30 минут перед их выходом так как рынок слишком волотилен и очень много шума  входить в сделки стоит на одну или две свечи от текущего периода ( рекомендуется на 1 свечу ) таймфрейм до м 15 рекомендуемый мани менеджмент фиксир
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
«Dynamic Scalping Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный инструмент для торговли на MT4! — Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. — Dynamic Scalping Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. — Осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в динамических зонах перепроданности/перекупленности. — Значения перепроданности: ниже зелёной линии, значения перекуп
Adaptive Range Oscillator m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex "Adaptive Range Oscillator" — эффективный торговый инструмент для MT4! — Этот индикатор относится к новому поколению осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. — "Adaptive Range Oscillator" имеет настраиваемые зоны перепроданности/перекупленности и другие полезные настройки. — Этот осциллятор — удобный инструмент для поиска точных точек входа в сделку и выхода из динамических зон перепроданности/перекупленности. —
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
RTrends
Nikolay Likhovid
Индикаторы
Индикатор RTrends делает две вещи: во-первых, производит автоматическую (на лету) разметку графика цены путем нанесения линий трендов и, во-вторых, дает медвежьи и бычьи сигналы. Разметка отражает фрактальную природу рынка. На график одновременно наносятся тренды с разных временных горизонтов. Таким образом, трейдер, имея перед глазами только один график, может видеть линии трендов со старших таймфреймов. Линии, в зависимости от горизонта, различаются по цвету и толщине: чем старше горизонт, тем
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 75 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 1st Jan -5th Jan MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Full Fledged EA will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structu
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
Индикатор заранее определяет уровни и зоны разворота рынка , позволяет дождаться возврата цены к уровню и войти в начале нового тренда, а не в его конце. Он показывает разворотные уровни , где рынок подтверждает смену направления и формирует дальнейшее движение. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал в связке индикатором  TREND LINES PRO Сканер разворотных конструкций для всех инструментов Автоматическое отслеживание всех
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Индикаторы
Доступна версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Канал и группа в Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Доступ в V.I.P группу: Отправьте подтверждение оплаты в наш личный кабинет Рекомендуемый брокер: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Мощный индикатор для выявления разворотов и пробоев на MT4 Универсальная система без перерисовки для выявления разворотов рынка и пробоев — подходит как новичкам, так и опытным трейдерам. Индикатор BlueDigi
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ4, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки   для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT5 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Индикаторы
СЕЙЧАС СКИДКА 26% !!! Этот индикатор является супер комбинацией обоих наших основных индикаторов ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ) . Он показывает значения силы валюты для TICK-единиц и предупреждающие сигналы для 28 пар Форекс. Можно использовать 11 различных тик-единиц. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 и 30 секунд. Полоса Tick-Unit во вложенном окне будет показана и сдвинута влево, когда в таймере секунды будет хотя бы 1 тик.  С помощью всего ли
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Индикаторы
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Другие продукты этого автора
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
Повысьте точность своей торговли с помощью Brilliant Reversal Indicator MT5 , сложного инструмента, разработанного для выявления потенциальных разворотов тенденций путем анализа исторических ценовых моделей и формаций баров. Основанный на передовых алгоритмах обнаружения разворотов, этот индикатор выделяется в сообществе форекс благодаря своей неперерисовывающей природе, обеспечивая стабильность сигналов даже после закрытия баров. Популяризированный на платформах, таких как MQL5, IndicatorsPot и
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Индикаторы
Повысьте свою торговую стратегию с помощью Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , передового индикатора, использующего непараметрическую ядерную регрессию для обеспечения плавного, адаптивного анализа тенденций. Вдохновленный оценщиком Надрая-Ватсона, этот инструмент применяет гауссово сглаживание ядра к ценовым данным, создавая динамические оболочки, которые адаптируются к волатильности рынка без чрезмерного запаздывания традиционных скользящих средних. Широко признанный на платформах вроде Tradi
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Индикаторы
Овладейте рыночными трендами с помощью SuperTrend Alert MT5 — мощного индикатора, предназначенного для предоставления точных сигналов следования за трендом в торговле на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и TradingView за надежное определение трендов, этот индикатор является ключевым инструментом для трейдеров, ищущих надежные точки входа и выхода. Пользов
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Утилиты
Оптимизируйте свою стратегию грид-трейдинга с помощью Grid Trade Manager MT5 — универсального бесплатного утилитарного EA, предназначенного для автоматизации размещения и управления грид-ордерами, опираясь на проверенный временем подход грид-трейдинга, популяризированный в 2000-х в форекс-сообществах за способность извлекать прибыль из рыночных колебаний в боковых условиях. Принятый тысячами трейдеров на платформах вроде MQL5 и Forex Factory за robustныеコントロール риска и кастомизацию, этот инструме
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Утилиты
MT4 Local Trade Copier Pro — это экспертный советник для MetaTrader 4, предназначенный для копирования сделок из исходного счета MT4 или MT5 на несколько счетов MT4 или MT5 на одном компьютере. Этот инструмент идеально подходит для тиражирования сделок на клиентские счета или портфели с настраиваемыми параметрами, включая размеры лотов, стоп-лосс/тейк-профит и опции обратного копирования. Он упрощает управление сделками без выполнения сделок на основе рыночной логики, предлагая гибкую синхрониза
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Повысьте точность своей торговли с индикатором Candlestick Pattern Alert MT5 — мощным инструментом, предназначенным для быстрого обнаружения ключевых свечных паттернов и предоставления оповещений в реальном времени, позволяя трейдерам действовать на высоковероятных сетапах. Основанный на принципах японских свечных графиков, популяризированных Стивом Нисоном в 1990-х годах, этот индикатор любим трейдерами форекс, криптовалют и акций за способность расшифровывать настроение рынка через паттерны, т
FREE
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Усовершенствуйте свою стратегию хеджирования с помощью Hedge Trade Manager MT5 — сложного экспертного советника (EA), разработанного для автоматизации хеджевых сделок, чтобы противодействовать неблагоприятным ценовым движениям, основанного на техниках хеджирования, популяризированных в 2010-х годах форекс-брокерами, позволяющими открывать противоположные позиции для фиксации прибыли или ограничения убытков в условиях неопределенных трендов. Высоко ценится на MQL5 и форумах, таких как Forex Fact
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Улучшите свою торговлю на основе прайс экшн с индикатором Higher Highs and Lows MT4 — мощным инструментом, который использует фрактальный анализ для определения ключевых точек свинга и выявления определяющих тренд паттернов, таких как Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) и Higher Lows (HL), для четкого понимания направления рынка. Опираясь на фундаментальные принципы прайс экшн, корни которых уходят в теорию Доу начала 1900-х годов и популяризированные в современном трейдинге экс
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
Улучшите точность своей торговли с индикатором Candlestick Pattern Alert MT4 — мощным инструментом, разработанным для быстрого выявления ключевых свечных паттернов и доставки уведомлений в реальном времени, позволяя трейдерам действовать на основе высоковероятных сетапов. Основанный на принципах японских свечных графиков, популяризированных Стивом Нисоном в 1990-х годах, этот индикатор любим трейдерами форекс, криптовалют и акций за способность расшифровывать настроение рынка через паттерны, так
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Enhance your trend-following strategy with   UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , a precision indicator identifying candles retracing   45% or more   against the prevailing trend—highlighting points   where institutional counter-trend activity typically subsides and the dominant move resumes. Based on Rob Hoffman’s well-known IRB methodology, this indicator offers clear visual confirmations for trend continuation setups after pullbacks, suitable for forex, indices, commoditi
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Овладейте рыночными трендами с помощью SuperTrend Alert MT4 — мощного индикатора, предназначенного для предоставления точных сигналов следования за трендом в торговле на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и TradingView за надежное определение трендов, этот индикатор является ключевым инструментом для трейдеров, ищущих надежные точки входа и выхода. Пользов
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Утилиты
Оптимизируйте управление сделками с помощью Trailing Stop and Breakeven Manager MT5 — мощного экспертного советника (EA), разработанного для автоматической настройки стоп-лоссов для сделок, открытых вручную или другими EA, обеспечивая защиту прибыли и управление рисками. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и форумах MQL5 за точность в управлении трейлинг-стопами и уровнями безубыточности, этот EA популярен сре
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Утилиты
MT5 Local Trade Copier Pro — это экспертный советник для MetaTrader 5, предназначенный для копирования сделок из исходного счета MT5 на несколько счетов MT5 или MT4 на одном компьютере. Этот инструмент идеально подходит для тиражирования сделок на клиентские счета или портфели с настраиваемыми параметрами, включая размеры лотов, стоп-лосс/тейк-профит и опции обратного копирования. Он упрощает управление сделками без выполнения сделок на основе рыночной логики, предлагая гибкую синхронизацию для
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Усильте свои возможности по выявлению трендов с помощью Consecutive Candle Indicator MT5 — динамичного инструмента, предназначенного для определения последовательностей бычьих или медвежьих свечей, предоставляющего своевременные оповещения для подтверждения трендов и потенциальных разворотов на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Этот индикатор высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit (r/Forex), а также упоминается в обсуждениях на Investopedia и
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Moving Average Strategy EA MT5 — это сложный инструмент автоматической торговли, разработанный для MetaTrader 5, использующий пересечения скользящих средних для захвата разворотов тренда и потенциальных точек входа. Этот экспертный советник предлагает трейдерам универсальное решение с настраиваемыми параметрами, обеспечивая точное исполнение сделок и надежное управление рисками. Тщательно протестированный, он предоставляет эффективные методы входа, гибкие правила выхода и минимальное потребление
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Оптимизируйте процесс закрытия сделок с помощью Close Manager MT5 — мощного экспертного советника (EA), предназначенного для автоматизации выхода из сделок, открытых вручную или другими EA, на платформе MetaTrader 5, предоставляя трейдерам точный контроль над стратегиями выхода. Высоко ценится на MQL5, Forex Factory и Reddit’s r/Forex за универсальные и настраиваемые критерии закрытия, этот EA популярен среди скальперов, дневных трейдеров и свинг-трейдеров на волатильных рынках, таких как форекс
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Утилиты
Улучшите управление рисками вашего портфеля с помощью Account Trailing Stop Manager MT5 — мощного экспертного советника (EA), предназначенного для автоматического отслеживания и трейлинга общей прибыли по счету или сделкам с определенным магическим номером на платформе MetaTrader 5, закрывая все сделки, когда текущая прибыль падает ниже последнего пика прибыли. Высоко ценится на MQL5, Forex Factory и Reddit’s r/Forex за свой динамический механизм фиксации прибыли, этот EA популярен среди скальпе
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Оптимизируйте анализ торгов с помощью Day and Week Separator MT4 — интуитивно понятного инструмента, предназначенного для построения настраиваемых линий разделения дней и недель, идеально подходящего для трейдеров, сталкивающихся с разницей во временных зонах брокера. Этот индикатор высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit (r/Forex), за свою простоту и эффективность, решая распространенную проблему синхронизации таймфреймов графика с местным или рыночным временем,
FREE
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
RSI DIVERENCE INDICATOR RSI divergence is very powerful pattern which is often used to detect a strong trend reversal. it also indicates the weakening of strong signal. So some traders  want to use it as the exit criteria. This indicator works in all timeframe and send notification, alert or email to the user. It also show the Higher Highs and Lower Low Pattern with its corresponding RSI divergency. This indicator can be used in Expert Advisors as it has accessible buffers List of Inputs ______
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Эксперты
Multi Indicator Strategy EA MT4 — это сложный торговый инструмент для MetaTrader 4, предназначенный для автоматизации входов и выходов из сделок с использованием девяти технических индикаторов: ADX, Bollinger Bands, CCI, MACD, Moving Average, RSI, Stochastic, Awesome Oscillator и RVI. Благодаря обширным возможностям настройки, включая множество стратегий входа/выхода и режимы комбинаций AND/OR/NA, этот советник предоставляет трейдерам непревзойденную гибкость. Тщательно протестированный, EA обес
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Bollinger Band Strategy EA MT5 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для захвата возможностей на основе условий разворота полос Боллинджера. Он выполняет сделки на покупку при обнаружении бычьего разворота около нижней полосы (когда предыдущая свеча закрывается ниже нижней полосы, а текущая свеча закрывается выше, переходя от красной к зеленой свече) и сделки на продажу при медвежьем развороте около верхней полосы (обратный сценарий). Тщательно протестированный, EA предлага
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Ultimate Trade Panel MT4 — это мощный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный для упрощения торговых операций и повышения эффективности трейдеров на платформе MQL4. Этот инструмент облегчает повседневные торговые задачи благодаря удобным функциям, выступая надежным помощником в управлении сделками без использования специфической торговой логики. Созданный для трейдеров, стремящихся получить конкурентное преимущество, он предлагает инструменты автоматизации и управления рисками для оп
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Утилиты
Упростите торговлю с помощью STM Trade Panel MT4 — удобного экспертного советника (EA), разработанного для упрощения выполнения и управления сделками на платформе MetaTrader 4, предлагающего размещение ордеров одним кликом и автоматическое закрытие сделок на основе настраиваемых порогов прибыли и убытков. Высоко ценится на MQL5, Forex Factory и Reddit’s r/Forex за интуитивно понятный интерфейс и эффективный контроль сделок, этот EA является предпочтительным инструментом для скальперов, дневных т
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Будьте на шаг впереди рыночного импульса с помощью Pip Movement Alert MT4 — универсального мультивалютного индикатора, предназначенного для отслеживания и оповещения трейдеров о точных движениях в пунктах по нескольким символам, идеально подходящего для торговли на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и TradingView за способность выявлять внезапные рыночные
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Индикаторы
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Утилиты
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Повысьте точность своих торговых решений с помощью   Angle of Moving Average MT4 , инновационного индикатора, который измеряет угол наклона скользящих средних, предоставляя ясное понимание направления и силы тренда. Основанный на принципе измерения углового наклона скользящих средних за определенное количество баров, этот инструмент стал основой технического анализа с момента его появления в торговых сообществах около 2010 года. Широко обсуждаемый на форумах, таких как Forex Factory, и высоко о
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв