Brilliant Reversals Scanner MT4

Brilliant Reversal Multicurrency Scanner MT4는 Brilliant Reversal 인디케이터를 사용하여 여러 통화 쌍과 시간 프레임을 모니터링하도록 설계된 강력한 도구입니다. 이 스캐너는 실시간 스캔과 경고를 중앙 대시보드에서 직접 제공하여 시장 반전을 식별하는 프로세스를 간소화합니다. 주요 쌍, 마이너 쌍 또는 이국적인 쌍을 거래하든, 이 도구는 포괄적인 시장 커버리지와 거래 전략에 맞춘 사용자 정의 설정을 제공합니다. 시장 움직임을 앞서가고 이 필수 도구로 진입을 개선하세요.

이 도구는 신호를 그리드 형식으로 구성하여 매수 및 매도 신호와 해당 강도를 표시합니다:

S : 강함

M : 중간

W: 약함

MT5 버전은 여기에서 확인할 수 있습니다: Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT5

자세한 문서는 여기에서 클릭하세요: 문서

주요 기능:

통합 Brilliant Reversal: Small Bar Count, Medium Bar Count, Big Bar Count와 같은 구성 가능한 매개변수를 통해 다양한 시간 프레임에서 반전 신호를 정밀하게 감지할 수 있습니다.

컨플루언스 경고: 여러 시간 프레임이 동일한 방향과 강도로 정렬될 때 컨플루언스 신호를 강조 표시하여 트레이더에게 더 강력한 설정을 제공합니다.

사용자 정의 경고: 팝업, 이메일 또는 푸시 알림을 통해 실시간 알림을 받아 중요한 신호를 놓치지 않습니다.

반응형 디자인: 대시보드는 모든 화면 크기에 적응하여 신호를 명확하게 표시하고 각 신호가 발생한 이후 몇 개의 캔들인지 나타냅니다.

사용자 맞춤화: 패널 크기, 신호 색상 및 시간 프레임 필터에 대한 유연한 옵션을 통해 트레이더는 도구를 자신의 선호도에 맞게 조정할 수 있습니다.

참고: 이 스캐너는 Brilliant Reversal 인디케이터의 잠재적 신호를 감지하고 알리는 데 사용됩니다. 사용자를 위해 자동으로 거래를 실행하지 않습니다.

지원 문의는 여기로 연락하세요: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7일 무료 체험에 관심이 있으신가요? 내 프로필 섹션을 통해 연락 주세요.



