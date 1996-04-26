Brilliant Reversals Scanner MT4

O Brilliant Reversal Multicurrency Scanner MT4 é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar os traders a monitorar múltiplos pares de moedas e períodos de tempo usando o indicador Brilliant Reversal. Este scanner simplifica a identificação de possíveis reversões de mercado, fornecendo varredura em tempo real e alertas diretamente de um painel centralizado. Seja negociando pares principais, secundários ou exóticos, esta ferramenta oferece cobertura abrangente do mercado e configurações personalizáveis para se alinhar com sua estratégia de trading. Fique à frente dos movimentos do mercado e refine suas entradas com esta ferramenta essencial.

A ferramenta organiza os sinais em um formato de grade, exibindo sinais de compra e venda com sua respectiva força:

  • S: Forte

  • M: Médio

  • W: Fraco

A versão para MT5 está disponível aqui: Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT5

Para documentação detalhada, clique aqui: here

Principais recursos:

  • Integração Brilliant Reversal: Parâmetros configuráveis como Small Bar Count, Medium Bar Count e Big Bar Count permitem a detecção precisa de sinais de reversão em diferentes períodos de tempo.

  • Alertas de confluência: Destaca sinais de confluência quando vários períodos de tempo se alinham na mesma direção e força, fornecendo aos traders configurações mais robustas.

  • Alertas personalizados: Receba notificações em tempo real por meio de pop-ups, e-mails ou notificações push para garantir que você não perca sinais críticos.

  • Design responsivo: O painel se adapta a qualquer tamanho de tela, exibindo os sinais claramente e indicando quantas velas atrás cada sinal ocorreu.

  • Personalização do usuário: Opções flexíveis para tamanho do painel, cores dos sinais e filtros de períodos de tempo permitem que os traders adaptem a ferramenta às suas preferências.

Nota: Este scanner é projetado para detectar e notificar sinais potenciais do indicador Brilliant Reversal. Ele não realiza negociações automaticamente para o usuário.

Confira todos os meus produtos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contate-me para suporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessado em uma avaliação gratuita de 7 dias? Entre em contato comigo através da seção do meu perfil.


RTrends
Nikolay Likhovid
The RTrends indicator does two things: first, it automatically draws the layout of the price chart by plotting trend lines and, secondly, it produces bearish and bullish signals. The layout reflects the fractal nature of the market. Trends from different time horizons are applied simultaneously on the chart. Thus, from a single chart a trader can see trend lines of higher timeframes. The lines, depending on the horizon, differ in color and width: the older the horizon, the thicker the line is. T
