Top Algo v4
- Experts
- Yvan Musatov
- Versione: 2.8
- Aggiornato: 9 novembre 2025
- Attivazioni: 5
Hi, DEAR TRADER :)) I JUST BOUGH THE TOP ALGO TODAY :)) AND I'M VERY NICELY EXCITED TO USE IT :)) I'M LEARNING FOREX FOR ABOUT 15 YEARS AND SOME MORE BY NOW. I'M 51 YEARS NOW, AND I'M READY FOR SOME ROCK'N ROLL :)) ARE YOU READY FOR A ROCK'N ROLL TOO ? :)) TO ROCK YOUR MINDSET AND BEHAVE ACCORDINGLY TO THE '' BIG BOYS '', NOT OTHERWISE :)) TO LEAVE THE MIDDLE GROUND FLOOR ? TO NOT ''DIDDLE'' IN THE MIDDLE, AS THE FAMOUS SAYING GOES, YOU KNOW !? WELL, IT SEEMS THAT THIS BOT HAS THE CAPABILITIES TO DO JUST THAT :)) IF WE ALLOW IT, TO DO THAT, OF COURSE :)) WELL, I WILL ALLOW IT TO DO THAT FOR ME :)) AND TO BE SUCCESSFULL IN THAT, I MUST CHOOSE AT LEAST ONE GOOD, A MAJOR PAIR, APPROPRIATE ENOUGH, TO ENSURE ENOUGH LIQUIDITY, WHICH WILL CONSEQUENTLY GIVE ME GOOD ENOUGH VOLATILITY :)) SINCE, AS WE ALL +++ HOPEFULLY+++KNOW+++ VOLATILITY IS A FUNCTION OF LIQUIDITY, RIGHT ? I HEARD THIS THE FIRST TIME FROM CHRIS LORI, WHO IS A VERY SUCCESSFUL TRADER AND A PERSON OVERALL :) SO, IT IS WISE TO LEARN FROM HIM :) FOR NOW, I'M GIVING THIS BOT ALL STARS , SINCE IT HAS A CERTAIN LOGIC BEHIND THAT I LIKE AND IS BEAUTIFULLY WORKING IN THE TESTER WITH OPENED PRICES ON H1. FOR ME, THAT IS GOOD ENOUGH FOR NOW, TO BEGIN TO USE IT ALIVE :)) DEMO AND REAL :)) KIND REGARDS TO YOU :)) AND THINK A LITTLE BIT ABOUT ALL MY WORDS HERE :) SPECIALY ABOUT : BEHAVING LIKE THE '' BIG BOYS ''. PLEASE :) PLAY WITH THE BOT IN a TESTER AND YOU WILL LIKE IT, what else can I say :))
