Top Algo v4

5
The Top Algo trading robot is a technical development for the automation of trading on the Forex currency market. Its goal is to help both novice market participants who do not have a fundamental base in the field of trading and professionals and to facilitate the process of increasing profits for experienced investors. Top Algo can also be called a multi-currency robot-advisor, as it can work on several currency pairs.

A professional Top Algo expert can connect to your trading terminal and do everything for you. We are talking about trading, making deals and controlling orders. After you purchase a license once, you will not need to pay anymore. You can do this right here on the site.

The arsenal of knowledge of the multi-currency robot-advisor includes trading several currency pairs. The result of the work is a specific robot strategy for each of the currency pairs. These strategies are based on the processing of a large amount of data. Fortunately, these are not raw developments, but tested and calibrated technical products. Obviously, the human mind is unable to do this. Top Algo has many advantages, but most of them are subjective. After all, each market participant is looking for something different, so good trading will also be something different for each market participant.

Terms:
Initial deposit of 1000-3000 US dollars, which is a relatively low threshold;
Works with different currency pairs on the H1 timeframe, leverage 1:100.

Settings:

--- Setting Base ---

MagicNumber - a parameter that allows you to distinguish your own / someone else's orders.
TypeFilling - Type of work with the remainder.

--- Setting Risk ---

Volume - Sets a fixed lot.
Risk from Balance On - Activates Money Management.
Base Balance for Risk - Sets the risk depending on the deposit amount. The ratio can be easily seen by testing different values ​​in the strategy tester.

Limit Orders from Seria - The number of transactions in one series.

--- Setting Stop-s ---
Take-Profit - Take-Profit.
Stop-Loss - Stop-Loss.

--- Setting Signal Stop-s ---
Signal Take-Profit - Take-Profit Signal.
Signal Stop-Loss - Stop-Loss Signal.

--- Setting Trailing ---
Trailing Start - Trailing Start.
Trailing Stop - Trailing Stop.

--- Setting Signal ---
SignalLength, Crossing, Fixations, Deviations - Parameters that set the rules for the bot.
Gorazd Trauner
929
Gorazd Trauner 2024.07.04 12:17 
 

Hi, DEAR TRADER :)) I JUST BOUGH THE TOP ALGO TODAY :)) AND I'M VERY NICELY EXCITED TO USE IT :)) I'M LEARNING FOREX FOR ABOUT 15 YEARS AND SOME MORE BY NOW. I'M 51 YEARS NOW, AND I'M READY FOR SOME ROCK'N ROLL :)) ARE YOU READY FOR A ROCK'N ROLL TOO ? :)) TO ROCK YOUR MINDSET AND BEHAVE ACCORDINGLY TO THE '' BIG BOYS '', NOT OTHERWISE :)) TO LEAVE THE MIDDLE GROUND FLOOR ? TO NOT ''DIDDLE'' IN THE MIDDLE, AS THE FAMOUS SAYING GOES, YOU KNOW !? WELL, IT SEEMS THAT THIS BOT HAS THE CAPABILITIES TO DO JUST THAT :)) IF WE ALLOW IT, TO DO THAT, OF COURSE :)) WELL, I WILL ALLOW IT TO DO THAT FOR ME :)) AND TO BE SUCCESSFULL IN THAT, I MUST CHOOSE AT LEAST ONE GOOD, A MAJOR PAIR, APPROPRIATE ENOUGH, TO ENSURE ENOUGH LIQUIDITY, WHICH WILL CONSEQUENTLY GIVE ME GOOD ENOUGH VOLATILITY :)) SINCE, AS WE ALL +++ HOPEFULLY+++KNOW+++ VOLATILITY IS A FUNCTION OF LIQUIDITY, RIGHT ? I HEARD THIS THE FIRST TIME FROM CHRIS LORI, WHO IS A VERY SUCCESSFUL TRADER AND A PERSON OVERALL :) SO, IT IS WISE TO LEARN FROM HIM :) FOR NOW, I'M GIVING THIS BOT ALL STARS , SINCE IT HAS A CERTAIN LOGIC BEHIND THAT I LIKE AND IS BEAUTIFULLY WORKING IN THE TESTER WITH OPENED PRICES ON H1. FOR ME, THAT IS GOOD ENOUGH FOR NOW, TO BEGIN TO USE IT ALIVE :)) DEMO AND REAL :)) KIND REGARDS TO YOU :)) AND THINK A LITTLE BIT ABOUT ALL MY WORDS HERE :) SPECIALY ABOUT : BEHAVING LIKE THE '' BIG BOYS ''. PLEASE :) PLAY WITH THE BOT IN a TESTER AND YOU WILL LIKE IT, what else can I say :))

