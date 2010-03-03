US30 Index Dow Jones Scalper

L'US30 Advisor è uno strumento avanzato progettato per i trader che desiderano operare con successo sull'indice US30. Questo indice, noto anche come Dow Jones Industrial Average (DJIA), è composto da 30 delle più grandi e influenti società degli Stati Uniti, che rappresentano diversi settori dell'economia.

Prezzo promozionale $245. Il prezzo aumenterà ulteriormente, fino a raggiungere il prezzo finale di $540. In regalo, ti regalerò un consulente per il petrolio Brent e per l'indice SP500.

Peculiarità:

Soluzioni di trading automatizzate: il consulente utilizza algoritmi avanzati e analisi tecniche per adattare automaticamente le strategie alle mutevoli condizioni di mercato.

Varietà di strategie: l'Expert Advisor utilizza una varietà di strategie, tra cui strategie basate su trend, indicatori e oscillatori, per massimizzare i profitti e ridurre al minimo i rischi.

Flessibilità e personalizzazione: gli utenti possono personalizzare le impostazioni dell'EA in base ai propri obiettivi di trading, al livello di rischio e alle preferenze in materia di strategia di trading.

Gestione del rischio: il Consulente monitora costantemente il mercato e applica misure di gestione del rischio, come l'interruzione automatica delle negoziazioni quando vengono raggiunti livelli di perdita preimpostati.

Trasparenza e rendicontazione: gli utenti hanno accesso a report e analisi dettagliate, che consentono loro di valutare le prestazioni del consulente e prendere decisioni di investimento informate.

Vantaggi:

Accesso a uno degli indici più significativi del mercato finanziario globale: l'US30 (DJIA). Trading automatizzato basato su tecnologie e algoritmi avanzati. Massimizza i profitti riducendo al minimo i rischi attraverso strategie diversificate e una gestione ponderata del rischio. Impostazioni flessibili del consulente in base agli obiettivi di investimento e alle preferenze individuali del trader. L'US30 Trader Advisor è il tuo partner di fiducia nel percorso verso il successo finanziario attraverso il trading sull'indice US30.


Aurum Vector Pro
Mujib Ramdan Hidayatulloh
Experts
️ Aurum Vector Pro EA - The XAUUSD (Gold) M5 Timeframe Scalping Specialist! ️ Are you an intraday trader frustrated by the rapid movements and market noise on the XAUUSD M5 chart? Do you struggle to make split-second decisions amidst volatile spikes, often leading to losses? Stop trading on guesswork. It's time to use a tool built by specialists, for specialists. Introducing the Aurum Vector Pro EA , an Expert Advisor created and optimized exclusively for scalping the Gold (XAUUSD) market on
Violet Panther Scalper MT5
Renato Takahashi
Experts
Violet Panther Scalper MT5 is specially designed to work as scalper and a trend trade system. Panther strategy is based on two moving average crosses and candlestick reader relative to theses averages. A trade in filter based on ATR values can be configured to make EA works only on true trends. So, if trigger condition is true, Panther strat to trade on each new condition achieved. An aditional trend filter can be configured based on TRIX indicator , making possible to confirm such trend behavio
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Experts
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
