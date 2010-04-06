US30 Index Dow Jones Scalper

L'US30 Advisor est un outil avancé conçu pour les traders souhaitant trader avec succès l'indice US30. Cet indice, également connu sous le nom de Dow Jones Industrial Average (DJIA), regroupe 30 des entreprises les plus importantes et les plus influentes des États-Unis, représentant divers secteurs de l'économie.

Prix promotionnel : 245 $. Le prix augmentera ensuite pour atteindre 540 $. En cadeau, je vous offrirai un conseiller pour le pétrole Brent et l'indice SP500.

Particularités :

Solutions de trading automatisées : le conseiller utilise des algorithmes avancés et des analyses techniques pour adapter automatiquement les stratégies aux conditions changeantes du marché.

Variété de stratégies : L'Expert Advisor utilise une variété de stratégies, notamment des stratégies de tendance, d'indicateur et d'oscillateur, pour maximiser les profits et minimiser les risques.

Flexibilité et personnalisation : les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres EA en fonction de leurs objectifs de trading, de leur niveau de risque et de leurs préférences en matière de stratégie de trading.

Gestion des risques : Le conseiller surveille en permanence le marché et applique des mesures de gestion des risques, telles que l'arrêt automatique des transactions lorsque les niveaux de perte prédéfinis sont atteints.

Transparence et reporting : les utilisateurs ont accès à des rapports et analyses détaillés, leur permettant d'évaluer les performances du conseiller et de prendre des décisions d'investissement éclairées.

Avantages :

Accédez à l'un des indices les plus importants du marché financier mondial : l'US30 (DJIA). Trading automatisé basé sur des technologies et des algorithmes avancés. Maximisez vos profits tout en minimisant les risques grâce à des stratégies diversifiées et une gestion réfléchie des risques. Configuration flexible du conseiller en fonction des objectifs d'investissement et des préférences de chaque trader. Le conseiller US30 Trader est votre partenaire de confiance pour réussir financièrement en négociant l'indice US30.



