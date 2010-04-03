Spreadex per TrendMaestro

SPREADEX e' un indicatore per MT4 e MT5 che indica la distanza dell'ASSET dal GP.

il GP e' il prezzo del vero valore dell'ASSET sottostante ottenuto per stima.

Il GP e' come una calamita, attira il prezzo dell'ASSET con alta probabilita' ed all'interno della stessa giornata di trading.

Quindi SPREADEX indica quali sono gli asset piu distanti dal GP al momento in tempo reale.

Fornendo un punto di vista al TRADER su quali asset concentrarsi e cercare eventuali segnali di inversione dei prezzi per avere trade convenienti verso il GP.


Se usato con TRENDMAESTRO , SPREADEX dara' l'indicazione dell'ASSET che ha eseguito un impulso eccessivo e poi il TRADER guardera' questo asset su TRENDMAESTRO in attesa di un segnale di inversione dei prezzi per entrare in TRADE.


video su come scaricare e installare SPREADEX su MT4 e MT5: https://youtu.be/4xfHQxAF21M

