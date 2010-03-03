Crazy Peacock


Presentazione di una Soluzione Evolutiva per il Trading: L'Esperto Consulente con 16+ Strategie

Sbloccando il potenziale del trading automatico, presentiamo con orgoglio un Esperto Consulente (EA) che racchiude oltre 16 strategie redditizie all'interno di uno strumento unico e robusto. Questo EA vanta un approccio completo al trading senza impiegare le rischiose tattiche delle strategie a griglia o di martingala, garantendo un'esperienza di trading sicura e affidabile.

Sicurezza al Primo Posto:

La pietra angolare della filosofia di design di questo EA è la sicurezza. Opera senza coinvolgere strategie a griglia o di martingala, minimizzando così i rischi associati agli approcci di trading aggressivi. Inoltre, un protettore del capitale integrato agisce come una fortezza contro forti cali, una caratteristica essenziale per proteggere il tuo capitale.

Flessibilità Personalizzata:

Riconoscendo l'importanza dell'adattabilità, il nostro EA offre impostazioni personalizzabili, inclusa la possibilità di limitare il numero di posizioni o operazioni contemporanee secondo le tue preferenze. Questa flessibilità ti consente di allineare la funzionalità dell'EA al tuo stile individuale di trading.

Adattamento alle Condizioni di Mercato:

Consapevoli dell'impatto dello slippage e degli spread elevati sulle prestazioni di trading, il nostro EA integra un sofisticato filtro degli spread. Questa funzione intelligente mitiga l'esposizione durante i periodi di spread elevati, garantendo una prudenza nell'esecuzione delle operazioni. Consigliamo vivamente l'utilizzo di un broker con spread bassi per ottimizzare le prestazioni dell'EA, con IC Markets come scelta raccomandata per la sua affidabilità testata.

Numeri Magici per la Precisione:

Utilizzando numeri magici, il nostro EA distingue tra operazioni automatizzate e manuali. Ciò assicura chiarezza nell'identificazione delle operazioni, consentendoti di implementare senza intoppi le tue strategie insieme alle operazioni dell'EA. Separando efficacemente le operazioni avviate dall'EA da quelle eseguite manualmente.

Controllo tra le Tue Mani:

Offrendo totale autonomia, l'EA ti permette di determinare le dimensioni dei lotti per ogni posizione. Tutte le strategie vengono eseguite con le stesse dimensioni di lotto, garantendo coerenza tra le operazioni a meno che tu non le modifichi manualmente.

Focalizzazione su Timeframe e Coppia di Valute:

Operando nell'intervallo di tempo di 1 ora sulla coppia di valute GBP/USD, questo EA dimostra prestazioni ottimizzate all'interno di questo specifico quadro temporale.

Adeguamento di Prezzo e Offerta Speciale:

Si noti che il prezzo di questo EA aumenta di $100 dopo ogni vendita di 10 copie, riflettendo così il suo crescente valore e la domanda. Inoltre, per migliorare la tua esperienza di trading, all'acquisto i compratori riceveranno un EA aggiuntivo redditizio per un conto separato. Basta contattarci tramite messaggio diretto dopo l'acquisto per usufruire di questa offerta.

Supporto e Assistenza:

Se hai domande o hai bisogno di ulteriori chiarimenti sulle funzionalità o le impostazioni dell'EA, il nostro team di supporto è pronto ad aiutarti. Diamo priorità a un'operatività senza intoppi e miriamo a fornire un'assistenza completa per la tua comodità.

Interfaccia Semplice, Risultati Completi:

L'EA offre un'interfaccia utente amichevole con input semplici, mentre i parametri essenziali sono codificati internamente per prestazioni efficienti. Ogni operazione eseguita dall'EA è dotata di take profit (TP) e stop loss (SL), proteggendo così le tue posizioni sul mercato.

Prossimi Risultati Live:

Rimaniamo in attesa di condividere a breve i nostri risultati di trading live con questo EA. Osserva le prestazioni e l'efficacia di questo EA in tempo reale, confermando ulteriormente le sue capacità.

Conclusione:

Il nostro EA rappresenta un mix di sicurezza, adattabilità e precisione, offrendo una soluzione di trading completa e sofisticata. Sblocca il potenziale del trading automatico mantenendo il controllo sulle tue strategie con il nostro EA attentamente progettato. Se sei interessato ad acquistare questo potente strumento di trading, non esitare a contattarci per iniziare il tuo percorso di trading con fiducia.


