Crazy Peacock

Evrimsel Bir Ticaret Çözümü: 16+ Stratejiye Sahip Uzman Danışmanın Tanıtımı

Otomatik ticaretin potansiyelini açığa çıkartarak, tek bir, sağlam araç içinde 16'dan fazla karlı stratejiyi barındıran bir Uzman Danışmanı (EA) gururla sunuyoruz. Bu EA, riskli taktikler olan grid veya martingale stratejilerini kullanmadan ticaretin kapsamlı bir yaklaşımını sunarak, güvenli ve güvenilir bir ticaret deneyimi sağlıyor.

Güvenlik Önceliklidir:

Bu EA'nın tasarım felsefesinin temeli güvenliktir. Agresif ticaret yaklaşımlarıyla ilişkilendirilen gereksiz riskleri en aza indirgemek için grid veya martingale stratejileri kullanmadan çalışır. Ayrıca, büyük çekilmelere karşı bir kale gibi görev yapan yerleşik bir sermaye koruyucu bulunur, bu da sermayenizi korumak için önemli bir özelliktir.

Özelleştirilmiş Esneklik:

Adaptasyonun önemini tanıyarak, EA'mız tercihlerinize göre eş zamanlı pozisyon veya işlem sayısını sınırlama gibi özelleştirilebilir ayarlar sunar. Bu esneklik, EA'nın işlevselliğini kendi ticaret tarzınıza uyarlamanızı sağlar.

Piyasa Koşullarına Uyum:

Ticaret performansını slippage ve yüksek spread'lerin etkilerinin farkında olarak, EA'mız sofistike bir spread filtresi entegre eder. Bu akıllı özellik, yüksek spread'lerin olduğu dönemlerde maruziyeti azaltarak işlemlerin dikkatli bir şekilde yapılmasını sağlar. EA'nın performansını optimize etmek için düşük spread'lere sahip bir broker kullanmanızı şiddetle öneririz, IC Markets, test edilmiş güvenilirliği nedeniyle önerdiğimiz bir seçenektir.

Hassaslık İçin Sihirli Sayılar:

Sihirli sayıları kullanarak, EA'mız otomatik ve manuel işlemler arasındaki ayrımı yapar. Bu, işlemlerin açık bir şekilde tanımlanmasını sağlayarak, EA'nın işlemlerinin manuel olarak yapılan işlemlerden ayrılmasını sağlar.

Kontrol Elinizde:

Tam bir özerklik sunarak, EA her bir pozisyon için lot büyüklüğünü belirlemenize olanak tanır. Tüm stratejiler, manuel olarak ayarlanana kadar aynı lot büyüklüğüyle gerçekleştirilir.

Odaklanılan Zaman Aralığı ve Döviz Çifti:

GBP/USD döviz çiftinde 1 saatlik zaman diliminde işlem yaparak, bu EA belirli bir çerçeve içinde optimize edilmiş performans gösterir.

Fiyat Ayarı ve Özel Teklif:

Bu EA'nın fiyatı her 10 kopya satışından sonra 100 $ artar, bu da değerinin ve talebinin arttığını yansıtır. Ayrıca, alım yaparken, alıcılar ayrı bir hesap için ek karlı bir EA alacaklar. Bu tekliften yararlanmak için alım sonrası doğrudan mesaj yoluyla bizimle iletişime geçin.

Destek ve Yardım:

EA'nın işlevleri veya ayarları hakkında sorularınız veya ek açıklamalarınız varsa, destek ekibimiz size yardımcı olmaya hazır. Sorunsuz bir işletme ve sizin için kapsamlı rehberlik sağlamak önceliğimizdir.

Basit Arayüz, Kapsamlı Çıktılar:

EA, basit girdilerle kullanıcı dostu bir arayüz sunarken, temel parametreler etkili performans için dahili olarak kodlanmıştır. EA tarafından yapılan her bir işlem, pozisyonlarınızı piyasada korumak için bir take profit (TP) ve stop loss (SL) ile donatılmıştır.

Yaklaşan Canlı Sonuçlar:

Bu EA ile yapılan canlı ticaret sonuçlarını yakında paylaşma çalışmalarımız devam ediyor. Gerçek zamanlı olarak bu EA'nın performansını ve etkinliğini görerek, yeteneklerini daha da doğrulayacaksınız.

Sonuç:

EA'mız, güvenlik, adaptasyon ve hassasiyetin bir bileşimi olarak, kapsamlı ve sofistike bir ticaret çözümü sunar. Otomatik ticaretin potansiyelini açarken, EA'nın işlemleriyle stratejileriniz üzerinde kontrolünüzü koruyun. Bu güçlü ticaret aracını satın almak isterseniz, kendinize güvenle ticaret yolculuğunuza başlamak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.


