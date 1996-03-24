Propfirm Saver

Crystal Prop Passer — bot di trading per oro (XAU/USD) su timeframe a 5 minuti, creato per superare le sfide delle prop firm Crystal Prop Passer è un algoritmo di trading intelligente progettato per superare automaticamente le sfide di prop firm come FTMO, MyForexFunds e The5ers. Opera esclusivamente sull’oro (XAU/USD) utilizzando un grafico a 5 minuti, offrendo operazioni frequenti e precise. Con una logica adattiva e gestione del rischio rigorosa, è adatto sia a principianti che a trader esper