Panoramica della strategia
Propfirm Saver è un Expert Advisor progettato per aiutare i trader a superare le sfide delle prop firm distribuendo le operazioni tra un conto challenge e un conto reale personale.
Caratteristiche principali
Una sola operazione aperta alla volta (no grid, no martingala)
Ogni operazione protetta da Stop Loss e Take Profit
Interfaccia utente semplice e informativa
Impostazioni ottimizzate predefinite
Compatibile con la maggior parte dei broker che supportano EA
Come funziona
Installare l’EA su due conti: uno per la challenge e uno reale
Usare le stesse impostazioni tranne la modalità
L’EA esegue operazioni su entrambi i conti
Se la challenge ha successo, obiettivo raggiunto
In caso contrario, il conto reale tenta di recuperare i costi
Configurazione consigliata
Utilizzare un VPS per evitare interruzioni
Operare su EURUSD o XAUUSD (EURUSD consigliato per conti piccoli)
Depositare da 3 a 4 volte il costo della challenge sul conto reale
Eseguire entrambi i conti sullo stesso PC o VPS
Tutti i parametri devono coincidere tranne la modalità
Note importanti
Funziona solo su due conti reali, non nel tester
Guida completa fornita dopo l'acquisto
Supporto entro 24 ore
Informazioni sullo sviluppo
Propfirm Saver è stato sviluppato e testato per oltre un anno. Viene aggiornato regolarmente per adattarsi al mercato in continua evoluzione delle prop firm.