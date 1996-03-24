Propfirm Saver

Solo 10 copia disponibile su 10 – Prezzo: $120
Dopo la vendita, il prezzo salirà a $200

Panoramica della strategia
Propfirm Saver è un Expert Advisor progettato per aiutare i trader a superare le sfide delle prop firm distribuendo le operazioni tra un conto challenge e un conto reale personale.

Caratteristiche principali

  • Una sola operazione aperta alla volta (no grid, no martingala)

  • Ogni operazione protetta da Stop Loss e Take Profit

  • Interfaccia utente semplice e informativa

  • Impostazioni ottimizzate predefinite

  • Compatibile con la maggior parte dei broker che supportano EA

Come funziona

  1. Installare l’EA su due conti: uno per la challenge e uno reale

  2. Usare le stesse impostazioni tranne la modalità

  3. L’EA esegue operazioni su entrambi i conti

  4. Se la challenge ha successo, obiettivo raggiunto

  5. In caso contrario, il conto reale tenta di recuperare i costi

Configurazione consigliata

  • Utilizzare un VPS per evitare interruzioni

  • Operare su EURUSD o XAUUSD (EURUSD consigliato per conti piccoli)

  • Depositare da 3 a 4 volte il costo della challenge sul conto reale

  • Eseguire entrambi i conti sullo stesso PC o VPS

  • Tutti i parametri devono coincidere tranne la modalità

Note importanti

  • Funziona solo su due conti reali, non nel tester

  • Guida completa fornita dopo l'acquisto

  • Supporto entro 24 ore

Informazioni sullo sviluppo
Propfirm Saver è stato sviluppato e testato per oltre un anno. Viene aggiornato regolarmente per adattarsi al mercato in continua evoluzione delle prop firm.


