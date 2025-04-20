Fast Alert MT4
- Utilità
- Ian Nganga Comba
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Fast Alerts MT4 — Acquista una volta. Rimani avvisato per sempre.
C’era un tempo in cui stare avanti nei mercati significava abbonarsi mensilmente a piattaforme costose…
20 € qui, 50 € là — solo per ricevere pochi avvisi al giorno. Non pagavi per il valore — pagavi perché non c’era alternativa.
Fino ad ora.
Creato da un trader per i trader, questo strumento ti offre la libertà di impostare avvisi su qualsiasi prezzo ti interessi — e ricevere notifiche nel millisecondo in cui il prezzo entra nella tua zona di interesse.
Immagina di impostare una zona di prezzo sul tuo grafico, allontanarti dallo schermo e ricevere un avviso in tempo reale nel momento in cui il prezzo entra in quella zona.
Nessun movimento perso. Nessun costo mensile.
Perché Fast Alerts MT4?
Avvisi personalizzati basati sui tuoi livelli di trading
Basta pagare per notifiche limitate
Acquisto una tantum — tuo per sempre
Creato da chi fa trading veramente, non da una società che vuole farti abbonare
Scarica la demo gratuita e prova tu stesso — funziona
Che tu faccia price action, offerta e domanda o zone di supporto e resistenza —
Fast Alerts MT4 non è un altro indicatore.
È il tuo assistente silenzioso che sorveglia il mercato e ti avvisa solo quando è davvero importante.
Perché i trader intelligenti non inseguono il mercato — aspettano che il mercato venga da loro.