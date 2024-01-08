Crazy Peacock

Présentation d'une Solution de Trading Évolutive : L'Expert Advisor avec 16+ Stratégies

Débloquant le potentiel du trading automatisé, nous présentons fièrement un Expert Advisor (EA) qui intègre plus de 16 stratégies rentables dans un outil unique et solide. Cet EA offre une approche complète du trading sans recourir aux tactiques risquées des stratégies de grille ou de martingale, garantissant ainsi une expérience de trading sécurisée et fiable.

La Sécurité Avant Tout :

La pierre angulaire de la philosophie de conception de cet EA est la sécurité. Il fonctionne sans utiliser les stratégies de grille ou de martingale, minimisant ainsi les risques associés aux approches de trading agressives. De plus, un protecteur de capitaux intégré agit comme un rempart contre de fortes baisses, une caractéristique essentielle pour protéger votre capital.

Flexibilité Sur Mesure :

Reconnaissant l'importance de l'adaptabilité, notre EA propose des paramètres personnalisables, dont la possibilité de limiter le nombre de positions ou de trades en cours selon vos préférences. Cette flexibilité vous permet d'ajuster la fonctionnalité de l'EA à votre style de trading individuel.

Adaptation aux Conditions du Marché :

Conscient de l'impact du glissement et des spreads élevés sur les performances de trading, notre EA intègre un filtre de spreads sophistiqué. Cette fonction intelligente atténue l'exposition pendant les périodes de spreads élevés, assurant ainsi une exécution prudente des trades. Nous recommandons vivement l'utilisation d'un courtier proposant des spreads bas pour optimiser les performances de l'EA, IC Markets étant notre choix recommandé en raison de sa fiabilité éprouvée.

Des Nombres Magiques pour la Précision :

En utilisant des numéros magiques, notre EA distingue entre les trades automatiques et manuels. Cela assure une clarté dans l'identification des trades, vous permettant de mettre en œuvre vos stratégies de manière transparente aux côtés des opérations de l'EA. Il sépare efficacement les trades initiés par l'EA de ceux exécutés manuellement.

Contrôle à Votre Portée :

Offrant une autonomie totale, l'EA vous permet de déterminer les tailles de lots pour chaque position. Toutes les stratégies sont exécutées avec la même taille de lot, assurant ainsi une cohérence des trades sauf ajustement manuel de votre part.

Focalisation sur l'Horizon Temporel et la Paire de Devises :

Fonctionnant sur un intervalle de temps d'une heure sur la paire de devises GBP/USD, cet EA démontre des performances optimisées dans ce cadre spécifique.

Ajustement de Prix et Offre Spéciale :

Veuillez noter que le prix de cet EA augmente de 100 $ après chaque vente de 10 exemplaires, reflétant ainsi sa valeur et sa demande croissantes. De plus, pour améliorer votre expérience de trading, à l'achat, les acheteurs recevront un EA supplémentaire rentable pour un compte séparé. Contactez-nous simplement par message direct après votre achat pour bénéficier de cette offre.

Support et Assistance :

Si vous avez des questions ou avez besoin de clarifications supplémentaires sur les fonctionnalités ou les paramètres de l'EA, notre équipe de support est disponible pour vous aider. Nous accordons la priorité à un fonctionnement sans heurts et visons à fournir des conseils complets pour votre commodité.

Interface Simplifiée, Résultats Complets :

L'EA propose une interface conviviale avec des paramètres simples, tandis que les paramètres essentiels sont codés en interne pour des performances efficaces. Chaque trade exécuté par l'EA est doté d'un take profit (TP) et d'un stop loss (SL), sécurisant ainsi vos positions sur le marché.

Résultats en Direct à Venir :

Restez à l'écoute car nous travaillons à partager prochainement nos résultats de trading en direct avec cet EA. Découvrez les performances et l'efficacité de cet EA en temps réel, validant ainsi ses capacités.

Conclusion :

Notre EA représente un mélange de sécurité, d'adaptabilité et de précision, offrant une solution de trading complète et sophistiquée. Libérez le potentiel du trading automatisé tout en conservant le contrôle sur vos stratégies avec notre EA méticuleusement conçu. Si vous êtes intéressé par l'acquisition de cet outil de trading puissant, n'hésitez pas à nous contacter pour commencer votre parcours de trading en toute confiance.



