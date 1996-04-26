Price Alert MT5
- Ian Nganga Comba
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 19 aprile 2025
- Attivazioni: 5
Price Alert MT5 — Acquista una volta. Ricevi alert a vita.
C’è stato un periodo in cui restare un passo avanti nei mercati significava abbonarsi mensilmente a piattaforme sovrapprezzate…
20 $ qui, 50 $ là — tutto per ricevere poche notifiche al giorno. Non pagavi per il valore, pagavi perché non c’erano alternative.
Fino ad oggi.
Creato da un trader, per trader, questo strumento ti dà la totale libertà di impostare alert su qualsiasi prezzo desideri — e ricevere una notifica in millisecondi appena il prezzo entra nella tua zona di interesse.
Immagina di settare una zona di prezzo nel tuo grafico, allontanarti dallo schermo e ricevere un alert in tempo reale nel momento esatto in cui il prezzo entra nella zona. Niente più movimenti mancati. Niente canoni mensili.
Perché Price Alert MT5?
Alert personalizzati basati sui tuoi livelli di trading
Stop ai pagamenti per notifiche limitate
Acquisto singolo — uso a vita
Sviluppato da chi fa trading davvero, non da un’azienda che vuole agganciarti a un abbonamento
Che tu faccia trading con price action, zone di domanda e offerta, o livelli di supporto e resistenza —
Price Alert MT5 non è un indicatore qualsiasi.
È l’assistente silenzioso del trader che controlla i grafici per te e parla solo quando serve davvero.
Perché i trader intelligenti non inseguono il mercato — aspettano che sia il mercato a venire da loro.