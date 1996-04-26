Funding EA

FUNDING EA è ormai completamente obsoleto, mentre PROP FIRM SAVER EA è stato sviluppato sulla sua base con funzionalità migliorate. Lo offriamo gratuitamente per mostrare in tempo reale come funziona la nuova versione.

Stanco di acquistare sfide prop firm e finire con delle perdite? FUNDING EA è qui per cambiare la situazione.

Questo EA non solo ha la capacità di superare con successo le sfide prop firm, ma garantisce anche un rimborso se non riesce a superarle.
Con FUNDING EA puoi provare tutte le sfide che vuoi senza preoccuparti di costi aggiuntivi.

Come funziona? FUNDING EA utilizza strategie avanzate di copertura. È progettato per superare la sfida oppure per recuperare il costo in caso di fallimento.
Ciò significa che non dovrai pagare una nuova sfida se il primo tentativo non va a buon fine.

Per semplicità, usa questo EA in una sfida ad un solo step.

Per utilizzare FUNDING EA hai bisogno di due conti: un conto prop challenge e un conto reale.

Devi depositare il doppio del costo della sfida nel conto reale. Ad esempio, se la sfida costa 100 dollari, devi depositare 200 dollari nel conto reale.

L’EA aprirà operazioni su entrambi i conti. Se la sfida fallisce, FUNDING EA recupererà il costo sul conto reale, permettendoti di riprovare tutte le volte che desideri.

Dopo aver superato la sfida, puoi continuare a usare FUNDING EA sul tuo conto prop per generare profitti senza rischiare i tuoi soldi.

Regole semplici quando usi FUNDING EA:

  1. Assicurati che le impostazioni coincidano su entrambi i conti.

  2. Carica l’EA sullo stesso grafico in entrambi i conti.

  3. Evita di fare trading durante notizie ad alto impatto a causa dello slippage.

Si consiglia di utilizzarlo su EUR/USD o XAU/USD se disponi di un conto reale più grande.

Raccomando di usare questo EA in sfide ad un solo step per ottenere risultati più rapidi.

Ogni volta che acquisti questo EA, inviami un messaggio diretto su MQL5 Market per ricevere istruzioni e supporto.


