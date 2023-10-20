Migliora il tuo vantaggio nel trading con l'indicatore Squeeze Momentum Indicator Alert MT4, uno strumento versatile per volatilità e momentum ispirato alla rinomata strategia TTM Squeeze di John Carter. Sviluppato all'inizio degli anni 2000 e popolare grazie a piattaforme come Thinkorswim e TradingView, questo indicatore combina Bande di Bollinger e Canali di Keltner per identificare "squeeze"—periodi di bassa volatilità che segnalano potenziali breakout esplosivi. I trader in tutto il mondo lo preferiscono per la sua capacità di rilevare la forza del trend, inversioni e spostamenti di momentum in mercati dinamici come forex, criptovalute, azioni e commodities, aiutando a filtrare periodi di range e capitalizzare su mosse ad alta probabilità.

L'indicatore Squeeze Momentum Indicator Alert MT4 eccelle nella visualizzazione della compressione del mercato e del bias direzionale attraverso un istogramma che riflette l'intensità del momentum, con barre codificate a colori per l'aumento o la diminuzione della forza in direzioni rialziste (tonalità verdi) o ribassiste (tonalità rosse). Le frecce evidenziano eventi chiave come squeeze on/off o segnali di crossover, mentre gli avvisi personalizzabili ti tengono informato su breakout o uscite. I benefici includono un timing migliorato di entry/exit durante espansioni di volatilità, riduzione di segnali falsi nelle consolidazioni e una gestione del rischio potenziata per strategie come scalping, swing trading o trend following. Non ridipinge e è efficiente, si integra perfettamente con EA tramite buffer, offrendo un vantaggio nel rilevare inversioni di trend e forza senza monitoraggio costante dei grafici.

Disponibile anche per MT5: Squeeze Momentum Indicator Alert MT5

Caratteristiche principali

Rilevamento squeeze volatilità: Utilizza Bande di Bollinger (lunghezza default 20, moltiplicatore 2.0) e Canali di Keltner (lunghezza default 20, moltiplicatore 1.5) per individuare consolidazioni a bassa volatilità per anticipare breakout.

Istogramma momentum: Visualizza momentum positivo in verde lime (aumentante) o verde scuro (diminuente), e negativo in corallo (aumentante) o rosso (diminuente) per una chiara visualizzazione della forza del trend.

Frecce segnale: Frecce blu, bianche e celesti segnano fasi di squeeze, crossover momentum o punti entry/exit per cue intuitive di trading.

Parametri personalizzabili: Regola lunghezze BB/KC, moltiplicatori e uso True Range per adattamento su misura a qualsiasi mercato o timeframe.

Flessibilità lookback: Analizza fino a 1000 candele passate (default) per contesto storico completo nei calcoli momentum.

Opzione segnale exit: Abilita/disabilita avvisi exit (default true) per raffinare strategie focalizzate su inversioni trend o continuazioni.

Sistema multi-avvisi: Pop-up terminale, notifiche push e avvisi email (tutti default abilitati) per notifiche in tempo reale su squeeze, spostamenti momentum o segnali.

Compatibilità EA: 10 buffer espongono dati per valori istogramma, frecce e segnali, abilitando integrazione trading automatico.

Alta efficienza: Codice leggero garantisce performance senza lag su MT4, adatto a backtesting e trading live su tutti gli asset.

Personalizzazione user-friendly: Input semplici per preferenze avvisi e impostazioni canali, rendendolo accessibile ai principianti ma potente per esperti.

L'indicatore Squeeze Momentum Indicator Alert MT4 è essenziale per i trader che cercano di sfruttare squeeze volatilità e momentum per risultati superiori. La sua popolarità duratura deriva dall'efficacia comprovata nel prevedere breakout, valutare forza trend e fornire avvisi tempestivi, dandoti un vantaggio competitivo in ambienti volatili.

