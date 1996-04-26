Squeeze Momentum Indicator Alert

Squeeze Momentum Indicator MT4 является важным инструментом для трейдеров, стремящихся улучшить свой анализ рынка и принятие решений. Специально разработанный для MetaTrader 4, этот индикатор выявляет сжатия волатильности и изменения импульса, что делает его незаменимым для forex, криптовалютных, фондовых и товарных трейдеров.

Используя известную стратегию TTM Squeeze, Squeeze Momentum Indicator MT4 помогает трейдерам точно определить потенциальные возможности для прорыва и изменения тренда, позволяя им эффективно ориентироваться в динамичных рынках и оптимизировать свои торговые стратегии.

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Ключевые особенности

Интеграция буфера: Открывает значения индикатора как доступные буферы — может быть прочитан напрямую Expert Advisor для автоматизированной торговли на основе сигналов.

Быстрый и тестируемый: Построен на родном движке OnCalculate() MetaTrader — очень быстро вычисляется и полностью совместим с Тестером стратегий для исторического тестирования.

Всплывающие уведомления: Генерирует всплывающие уведомления MetaTrader при событиях сигналов, чтобы вы никогда не пропустили настройку для торговли.

Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени на ваше мобильное приложение MetaTrader для мониторинга на ходу.

Уведомления по электронной почте: Отправляет уведомления по электронной почте при событиях сигналов для удаленного мониторинга, когда вы вдали от терминала.

Панель инструментов на графике: Отображает панель информации в реальном времени прямо на графике для мгновенного обзора статуса.

Измерение волатильности: Использует Bollinger Bands и каналы Келтнера для определения периодов низкой волатильности, которые могут привести к значительным движениям на рынке.

Гистограмма с цветовой кодировкой: Предоставляет визуальные представления силы импульса с цветными столбцами, указывающими на бычий или медвежий импульс.

Настраиваемые параметры: Позволяет трейдерам настраивать параметры для Bollinger Bands и каналов Келтнера для персонализированных торговых стратегий.

Сигналы без перерисовки: Предлагает надежные сигналы, которые не изменяются после их формирования, обеспечивая точность принятия решений.

Этот Squeeze Momentum Indicator MT4 предназначен для трейдеров, которые хотят улучшить свои результаты на MetaTrader 4. С его продвинутыми функциями и удобным интерфейсом, он является незаменимым для всех, кто серьезно относится к торговле.

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