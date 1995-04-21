Squeeze Momentum Indicator Alert

Squeeze Momentum Indicator MT4 是一个对寻求增强市场分析和决策的交易者至关重要的工具。专为 MetaTrader 4 设计，该指标识别波动性挤压和动量变化，使其对 forex、加密货币、股票和商品交易者来说不可或缺。

通过利用著名的 TTM Squeeze 策略，Squeeze Momentum Indicator MT4 帮助交易者精准定位潜在的突破机会和趋势变化，使他们能够有效地应对动态市场并优化交易策略。

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主要特点

缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区 — 可以被 Expert Advisor 直接读取以进行基于信号的自动交易。

快速且可回测：基于 MetaTrader 的原生 OnCalculate() 引擎构建 — 计算速度极快，并与策略测试器完全兼容，适用于历史回测。

弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，让您不会错过任何交易设置。

推送通知：实时推送通知到您的 MetaTrader 移动应用，便于随时监控。

电子邮件警报：在信号事件上发送电子邮件通知，以便在远离终端时进行远程监控。

图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，以便即时状态概览。

波动性测量：利用 Bollinger Bands 和 Keltner 通道识别可能导致显著市场波动的低波动性时期。

颜色编码直方图：提供动量强度的可视化表示，颜色编码的条形图指示看涨或看跌动量。

可自定义参数：允许交易者调整 Bollinger Bands 和 Keltner 通道的设置，以实现个性化的交易策略。

非重绘信号：提供在形成后不会改变的可靠信号，确保准确的决策。

这个 Squeeze Momentum Indicator MT4 专为希望提高在 MetaTrader 4 上表现的交易者量身定制。凭借其先进的功能和用户友好的界面，它是任何认真对待交易的人的必备工具。

您还可以查看该产品的 MT5 版本：

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